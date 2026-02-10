ИИ Claude за 74 минуты создал веб-стартап с прибылью в $1000/месяц

Этан Моллик, профессор Wharton School при Университете Пенсильвании, с помощью ИИ Claude Code создал работающий вебсайт и продавал наборы из 500 подсказок для профессиональных пользователей за $39. Для этого он дал ИИ команду просто разработать стартап.





Claude Code в течение 1 часа 14 минут автономно создавал сотни файлов кода и подсказок, а затем выдал один файл для запуска сайта. Задача была сформулирована так::

«Разработай идею стартапа на основе веб-сервиса или программного обеспечения, которая будет приносить мне $1000 в месяц, при этом ты выполняешь всю работу: генерируешь идею и реализуешь ее. Мне не нужно ничего делать, кроме того, чтобы один раз запустить программу, которую ты мне предоставишь. Это не должно требовать от меня никаких знаний по программированию, поэтому убедись, что все работает должным образом.»

После запуска файла сайт создавался автоматически и разворачивался на сервере. Claude Code одновременно генерировал сотни промптов для набора из 500 штук и собирал их в готовый продукт. Моллик сообщил, что система работала почти без багов, с незначительными проблемами в форматировании страниц и некоторыми ошибками в текстах промптов. Первые тесты показали, что набор подсказок можно продавать без дополнительного вмешательства, а количество созданных промптов соответствовало ожидаемым 500.

ИИ также проводил автоматическое тестирование сайта: скроллил страницы, проверял ссылки, генерировал отчеты о проблемах и сомнительных отзывах. Обнаружено было несколько ложных маркетинговых заявлений и фейковых рецензий, которые ИИ отметил во втором, критическом отчете. На момент тестирования пользователь отметил, что сайт потенциально мог бы принести запланированные $1000 в месяц.

Claude Code использовал Skills для автоматизации всех процессов: Website Creator Skill для структуры сайта, Excel Skill для генерации таблиц продаж, а также помощь в создании собственных Skills для дополнительных задач. Субагенты запускались для параллельного выполнения сложных процессов, делегирования менее тяжелых задач более дешевым моделям и ускорения работы системы.

Мало того, профессор проводил эксперименты с другими проектами: исторической симуляционной игрой, где ИИ создавал цивилизации, моделировал экономику, погодные условия, тектонику, семейные деревья правителей, а также автоматически суммировал события после каждого изменения. После каждой итерации ИИ тестировал результат и генерировал новую версию без застревания или повторов.

«Никогда не чувствовал себя таким отсталым как программист. Профессия меняется, вклад программиста становится редким. Чувствую, что мог бы стать в 10 раз эффективнее, если бы правильно соединил имеющиеся инструменты за последний год, а неиспользование этого — это вопрос навыков» — заявил об этом известный программист ИИ Андрей Карпаты.

Claude Code на примере этого кейса показал, что пользователи могут запускать автономные проекты, создавать продукты для продажи, проводить тестирование сайтов, проводить тестирование сайтов и автоматизировать многие процессы без необходимости в глубоких знаниях программирования.





Источник: OneUsefulThing.org