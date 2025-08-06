ИИ Google Gemini научился писать комиксы и детские книги

Google представила новую функцию в приложении Gemini, которая позволяет создавать персонализированные детские истории с иллюстрациями и озвучкой. Это идеальный инструмент для родителей, которые хотят сделать обучение и сказки более интересными для детей. Все, что нужно — это представить сюжет, а искусственный интеллект сделает все остальное.

Как это работает

Пользователь описывает в чате любую историю, которая приходит в голову. При этом история может быть поучительной или простыми словами рассказывать сложные темы. Например, пользователи могут создавать такие запросы:

«Придумай сказку о Солнечной системе для моего 5-летнего сына»

«Научи 7-летнего мальчика, почему надо быть добрым к младшему брату. Он любит слонов, так что сделай главного героя слоном»

При этом Gemini может использовать ваши фото, рисунки или файлы, чтобы сделать историю еще более личной. Можно загрузить рисунок ребенка и изменить подсказку таким образом, чтобы сюжет базировался на этом изображении. Например:

«Это рисунок моего сына, ему 7 лет. Напиши креативный сборник сказок, который воплотит его рисунок в жизнь»

Или можно использовать реальные фотографии семейного путешествия и создать на ее основе интересное детское приключение.

После описания сюжета Gemini предложит просмотреть короткий текст. Далее появится кнопка «Создать сказку». Через несколько секунд откроется интерфейс в стиле Canvas — слева чат для настроек, справа — страницы сказки.

Можно выбирать стиль иллюстраций: пиксель-арт, комиксы, пластилиновые фигурки, вязание крючком, раскраски и другие.

В результате вы получите 10-страничную детскую книгу с рисунками и озвучкой. Озвучку можно настроить — выбрать голос выше или ниже. Также доступна ссылка для распространения или загрузки, чтобы распечатать книгу.

Сейчас функция создания персонализированных книг имеет статус эксперимента и работает в приложении Gemini как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Она поддерживает более 45 языков, в том числе украинский — как для создания текста книг, так и для озвучивания.

Источник: 9to5google