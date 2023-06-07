ИИ вместо регистратуры: Google создала чат-бот для клиники Мейо – он будет структурировать медицинские данные пациентов

Мейо – один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в американском Рочестере – еще с 2019 года сотрудничает с Google Cloud для цифровой трансформации, а нынешнее партнерство предполагает еще и создание ИИ чат-ботов.

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Новый сервис Google Cloud Enterprise Search в Generative AI App Builder позволяет создавать клиентам собственных чат-ботов для структуризации внутренних данных, и одной из первых его опробовала именно клиника Мейо.

Теперь работники медицинского учреждения смогут быстро получить историю болезни пациента, изображения, геномные или лабораторные данные с помощью простого запроса – даже если они хранятся в разных форматах и местах.

«Клиника Мейо — мировой лидер в применении искусственного интеллекта, и они являются важным партнером, поскольку вместе мы определяем ответственные пути внедрения этой технологии в здравоохранение‎», — сказал генеральный директор Google Cloud Томас Куриан.

Генеративный ИИ стал, пожалуй, самой актуальной темой в мире технологий в конце 2022 года, когда OpenAI, в которую инвестировала Microsoft, выпустила ChatGPT для общественности. Google пыталась догнать конкурента, быстро обнародовав свой чат-бот Bard.

Однако здравоохранение — это сложная отрасль, которая не прощает ошибок, и интересно как справятся здесь чат-боты, которые иногда могут «галлюцинировать» – то есть выдавать ложную информацию как факт.

Google отмечает, что ее подход к конфиденциальности гарантирует, что клиенты сохранят контроль над своими данными и отмечает, что новая услуга соответствует Акту о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA).

Источник: CNBC