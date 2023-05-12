Google Bard заработал в 180 странах мира — но Украины среди них нет

Google отменила лист ожидания для недавно обновленного собственного ИИ-чатбота и теперь Bard можно опробовать на территории 180 стран. Но не в Украине.

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Похожая ситуация происходила с ChatGPT, который OpenAI заблокировала в Украине, чтобы «не нарушить санкции, которые с 2014 года распространяются на аннексированный Крым/»ЛДНР»». После ряда официальных писем, звонков и встреч с руководством стартапа глава Минцифры Михаил Федоров объявил, что чат-бот заработал в Украине. С момента запуска ChatGPT прошло минимум три месяца – прежде чем украинцы смогли использовать технологию законным путем.

В списке доступности Bard – более 180 стран, но на Украину там и намека нет. На недавней конференции Google I/O компания анонсировала, что чат-бот будет работать на PaLM 2 (следующем поколении собственной большой языковой модели компании), станет мультимодальным и многоязычным. К поддержке английского, корейского и японского прибавятся около 40 языков, и учитывая, что в перечне есть украинский – запрет Bard на территории Украины выглядит не слишком ожидаемым.

Для пользователей из Украины чат-бот выдает сообщение о том, что «Bard пока не поддерживается в вашей стране» – но попытка получить доступ через VPN была успешной.

В Минцифры ограничения пока никак не комментировали, но надеемся, что в ближайшее время там поспособствуют решению этого вопроса.