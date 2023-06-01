ChatGPT появился в украинском App Store

Официальное приложение для чат-бота OpenAI ChatGPT могут скачать в App Store пользователи 152 стран и регионов, в том числе и Украины.

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Запущенный в ноябре прошлого года ChatGPT, несмотря на большую популярность, был доступен исключительно через веб-версию, и лишь впоследствии появилось несколько неофициальных программ, позволявших сотрудничать с чатом через приложение на смартфоне (в том числе и программы Forefront и Poe).

Несколько недель назад OpenAI начала развертывание собственной мобильной программы для ИИ чат-бота в США, а затем добавила еще 40 стран, и в конце концов расширилась до 152 (полный перечень можно посмотреть здесь).

Пользователи из Украины тоже могут скачать ChatGPT из App Store (принцип работы чат-бота остается неизменным – пользователь вводит свой вопрос, а ChatGPT дает ответы).

В программе разрешены голосовые запросы, но чат-бот пока умеет отвечать только текстом. Приложение также синхронизирует текстовые разговоры на разных устройствах.

Подписчики ChatGPT Plus за $19,99 в месяц и на смартфонах получат доступ к последней версии большой языковой модели OpenAI GPT-4, а также более быстрое время ответа и предварительный просмотр новых функций.

В OpenAI отмечают, что будут работать над расширением, поэтому рекомендуют время от времени проверять обновления и доступность программы в App Store для других стран. Также впоследствии обещают создать приложение для устройств Android.