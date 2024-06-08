Из софта в хард: плеер с интерфейсом Winamp воспроизводит музыку и управляется с сенсорного экрана

Энтузиаст Rodmg создал физическую реализацию музыкального ретро-плеера Winamp на основе Raspberry Pi 4 под названием Linamp. Он умеет воспроизводить mp3, m4a, FLAC и другие цифровые форматы из файловой системы, в том числе из сети SMB. Есть управление списком воспроизведения файлов, отображение анализатора спектра в режиме реального времени, информация о треке, можно посмотреть битрейт и частоту дискретизации, есть контроль громкости и баланса.

Также плеер воспроизводит компакт-диски, если подключить внешний привод, при этом Linamp подтягивает информацию о треках из MusicBrainz. Работает воспроизведение через Bluetooth. Rodmg также планирует завершить интеграцию со Spotify.

Автор проекта использовал Onshape для дизайна корпуса из листового металла и передней крышки. Детали корпуса вместе с передней рамкой он заказал у компании PCBWay.

Для интерфейса пользования изначально планировались физические кнопки, но из-за проблемы с конструкцией и поиском дисплея энтузиаст решил сделать весь интерфейс сенсорным. Небольшой сверхширокий сенсорный экран с диагональю 7,9″ был найден на Amazon.

Внутри Linamp расположен Raspberry Pi 4 с SD-картой на 32 ГБ, набором пассивных радиаторов. Экран подключен через HDMI и USB (для питания и сенсорного ввода). Используется ЦАП Apple USB-C на 3,5 мм с адаптером USB-C на USB-A. Разъемы вынесены на заднюю панель с помощью удлинителей. В прямоугольное отверстие на корпусе вставлена распечатанная панель с соединениями.

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Плеер работает на операционной системе Dietpi, основанный на Debian, интерфейсом выступает программа Qt 6, написанная на языке C++ с виджетами Qt. В то время как выполнялись работы по изготовлению деталей, Rodmg разрабатывал и совершенствовал программное обеспечение, с использованием многих библиотек, подробно процесс программирования описан в оригинальной заметке на сайте Hackaday.io.

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