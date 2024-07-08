Из-за секса с осьминогом актер сериала «Пацаны» Чейз Кроуфорд чуть не получил паническую атаку

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Актер сериала «Пацаны» Чейз Кроуфорд говорит, что за день до съемок сцены, в которой он занимается сексом с осьминогом, у него едва не случился панический приступ. Сериал «Парни» от Amazon Prime известен своими многочисленными гротескными и странными сексуальными моментами.

Сначала поклонникам понравились эти сенсационные сцены, но они постепенно начали сомневаться, что сериал отдает приоритет сюжету, а не шоковым сценам. Одна из них происходит в шестом эпизоде третьего сезона, когда персонаж Кроуфорда, Подводный, был пойман за сексом с осьминогом. В интервью Rolling Stone Кроуфорд сказал, что у него едва не случилась паническая атака.

«Я полностью отрицал это. А потом прошло 24 часа с первого дня, когда я должен был это снять, и у меня чуть не случилась паника» — говорит Кроуфорд.

В сериале есть координатор интимной близости, который гарантирует, что актерам будет комфортно снимать сцены секса, но актер заметил, что консультант не был привлечен к сцене с осьминогом.

Кроуфорд позвонил шоураннеру Эрику Крипке. Тот организовал закрытую съемочную площадку, где были только актеры и необходимые члены съемочной группы, и изменил способ съемки сцены.

«Меня волновала сцена. Я думал: «Как мы это сделаем? Какие ракурсы будут? Насколько я должен быть обнаженным? Он изменил для меня один кадр. И это было замечательно», — сказал Кроуфорд.

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Он добавил: «Но да, просто взять в руки осьминога и иметь мокрого осьминога в постели было так смешно и странно. А потом это не получается почти год, но всем это понравилось».

За последние несколько лет координаторы интимной близости стали более заметными в больших фильмах и телесериалах. Актеры говорят, что их участие улучшает актерский опыт интимных сцен.

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