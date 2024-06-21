Четвертый сезон сериала «Пацаны» / The Boys привлек на 20% больше зрителей, чем третий

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Первые три эпизода четвертого сезона сериала «Пацаны» вышли на Prime Video 13 июня и, по данным Amazon, увеличили общее количество зрителей на 21% по сравнению с третьим (также дебютировал тремя сериями).

Он также входит в пятерку самых популярных телесезонов на Prime Video, из тех что собирали наибольшее количество зрителей в течение 4-х дней.

Детальных цифр Amazon не предоставила, однако уточнила, что 4-й сезон «Пацанов» особенно проявил себя за рубежом, где собрал 60% аудитории — больше всего в Бразилии, Великобритании и Индии.

Сериал «Пацаны» / The Boys снят на основе одноименного комикса Гарта Энниса шоураннерами Эриком Крипке, Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном, и рассказывает об отряде, который борется со сверхмощными особями, злоупотребляющими своими суперспособностями.

В четвертом сезоне «Пацаны» попытаются помешать намерениям суперполитика Виктории Нойман (Клаудия Думит), которая объединяет усилия с Хоумлендером (Энтони Старр), чтобы усилить власть над страной. В сериале также снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Натан Митчелл, Колби Минифи, Кэмерон Кроветти, Велори Карри, Сюзан Хейворд и другие.

4-й сезон «Пацанов» доступен на Prime Video с украинскими субтитрами.

Онлайн-курс "SMM-спеціаліст" від Laba. Від аналізу аудиторії та створення живого контенту — до побудови комʼюніті навколо бренду в соцмережах.Під менторством Senior SMM Specialist в Uklon. Дізнатись більше

Ранее Крипке заявил, что следующий 5-й сезон станет финальным для «Парней» Парней».

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.