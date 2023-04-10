Измельчитель астероидов и строительство обсерватории на Луне – вот 6 фантастических идей, получивших финансирование NASA

В предыдущие годы все проекты получили средства на начальную работу от программы инновационных концепций NASA NIAC, а в рамках второго раунда финансирования разработчикам космических технологий будут предоставлены еще до $600 000 в течение двух лет.

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Одна из идей касается разработки массива низкочастотных радиотелескопов FarView, построенного с использованием местного реголита на обратной стороне Луны – такое расположение защитит обсерваторию от атмосферных и радиопомех с Земли. Команда утверждает, что их оборудование поможет изучить таинственные Темные века – период развития вселенной между возникновением реликтового излучения и образованием первых звезд.

Километровый телескоп планируют установить в чаше кратера диаметром от трех до пяти километров. Его созданием будут заниматься роботы-планетоходы DuAxel, которые растянут сетку в подходящем по соотношению глубины к диаметру кратеру и сформируют параболическую антенну. После этого, над центром получившейся «лунной тарелки» телескопа будет подвешен чувствительный приемник.

Еще один грантополучатель – проект PI, стремящийся защитить Землю от астероидов и других потенциальных ударов из космоса. Как продемонстрировала миссия DART в сентябре прошлого года, наиболее эффективным методом планетарной защиты является изменение траектории такого объекта путем его тарана – вместо этого авторы идеи Planetary Defense исследуют метод измельчения астероидов на мелкие кусочки, которые затем сгорят в атмосфере Земли. Для этого предлагают использовать «массив малых гиперскоростных кинетических пенетраторов»

Несмотря на то, что проекты кажутся не слишком реальными, они бросают вызов общепринятым нормам — то, на что миссия NIAC обращает внимание.

«История NASA – это история преодоления барьеров и трансформации технологий для поддержки наших миссий и пользы для всего человечества. Концепции, отобранные в рамках программы, помогут исследователям внедрить новые технологии, которые могли бы революционизировать исследование космоса и улучшить повседневную жизнь здесь, на Земле», – сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Вот полный список идей и их основных исследователей, которые получат дополнительное финансирование в рамках NIAC 2023:

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Программа NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) была запущена в 1998 году для стимулирования идей и проектов в области космонавтики, исследования Солнечной системы и дальнего космоса, ракето- и спутникостроения и аэронавтики, которые в дальнейшем могут оказать серьезное влияние на развитие всей аэрокосмической отрасли и могут быть внедрены в течение 10-40 лет. В рамках первой фазы NIAC 2020 агентство отобрало 16 проектов. Во второй этап перешли лишь шесть из них, а один сразу вышел в третий заключительный тур (концептуальный телескоп «солнечная гравитационная линза» (SGL).