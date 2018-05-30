За 11 лет украинцы зарегистрировали 124 тыс. патентов, в том числе около 5 тыс. – за рубежом

В инновационном парке UNIT.City был представлен отчёт о научных разработках украинцев как в самой стране, так и за рубежом. Так, согласно опубликованным данным, инновационная динамика в нашей стране остается стабильной: украинцы ежегодно регистрируют около 12-13 тыс. патентов на изобретения и полезные модели. Таким образом, за 11 лет, с 2007 года, при участии украинских изобретателей было зарегистрировано более 124 тыс. патентов.

Что интересно, по сравнению с другими странами, в Украине регистрируют очень много полезных моделей – их доля во всех регистрируемых изобретениях составляет более трех четвертей (82%). Это объясняется более простой, дешевой и быстрой процедурой регистрации полезной модели по сравнению с оформлением патента на изобретение. С другой стороны, срок защиты полезной модели авторским правом вдвое короче (10 лет вместо 20).

Активны украинцы и на международной арене. Так, за 11 лет новаторы из Украины выступили авторами и соавторами и свыше 4600 патентов и заявок на патенты, поданные за рубежом (5600 – где страной приоритета является Украина и свыше 4600 – поданных за рубежом напрямую, где соавторами являются украинцы). В том числе, совместно с крупнейшими международными корпорациями, такими как General Electric, Samsung, Bayer, BASF, Qualcomm, Syngenta и др. Эти патенты были оформлены в 19 различных странах.

Отмечается, что это первое исследование, которое было проведено на основе комплексного анализа больших данных из авторитетных международных источников, таких как Web of Science, Derwent Innovation и многих других. В общей сложности, было проанализировано более 200 тыс. украинских и зарубежных публикаций.

Топ-5 обладателей патентов на изобретения в Украине:

Qualcomm — 644

Национальный университет пищевых технологий — 405

Национальный аграрный университет — 313

Национальный университет биоресурсов и природопользования — 266

Национальный горный университет — 211

Топ-5 стран, представители которых наиболее активно патентуют свои изобретения в Украине:

США — 5252

Страны ЕС — 2807 (первая заявка подана в European Patent Office)

Германия — 2415 (дополнительно к патентам, зарегистрированным в EPO)

Франция — 1142 (дополнительно к патентам, зарегистрированным в EPO)

РФ — 936

Топ-5 иностранных компаний владельцев патентов в Украине:

Qualcomm — 644

Astrazeneca — 182

Bayer — 169

BASF — 162

Syngenta — 155

В каких сферах чаще всего патентуют свои изобретения украинские резиденты за рубежом:

строительная инженерия — 420

фармацевтика — 360

медицина и ветеринарная наука — 330

металлургия — 322

транспорт — 310

Данные по секторам экономики

Агропромышленность. Общее количество выданных патентов в Украине в этой индустрии – 3240. В среднем – до 300 патентов в год, преимущественно в агрохимии и агротехнике. Более 60% изобретений принадлежат иностранным резидентам. Топ-5 стран, представители которых наиболее активно патентуют свои изобретения в Украине в сфере агро:

США — 689

ЕС — 331

Германия — 297

Великобритания — 120

Япония — 107

Фармацевтика. 17,2% всех изобретений в Украине – это фармацевтика. 10,3% всех патентов и полезных моделей в Украине относятся к этой сфере.

IT. Топ-5 технологий, над которыми работают украинцы (на основе 2629 патентов):

коммуникации — 400

беспроводные технологии — 261

технологии передачи данных — 195

графические объекты — 191

обработка видео — 184

Полный отчет доступен по ссылке.