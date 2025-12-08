За двое суток разработчики Postal успели анонсировать новую игру, оскорбить фанатов и отменить анонс

За два дня в серии Postal произошло больше, чем у некоторых студий за год: Running With Scissors успела анонсировать новую игру, поссориться с фанатами и отменить проект. А еще, похоже, закрывают студию.

Эта история определенно заслуживает на «Оскар». Речь о Postal: Bullet Paradise — спин-офе, разработку над которым передали новосозданной студии Goonswarm Games. Оригинальные создатели серии Running With Scissors выступали издателем. Анонс нового проекта состоялся 3 декабря и вместо предвкушения будущих продаж пришлось в спешке закрывать игру. Казалось, что может пойти не так? Все очень просто, поскольку мы живем в 2025 году: искусственный интеллект.

RWS написали в X (Twitter), что были «переполнены негативными отзывами» от поклонников Postal. Оказалось фанаты увидели в игре контент, который «очень вероятно, создан искусственным интеллектом». Издатель сразу заявил, что из-за «чрезвычайного вреда бренду и репутации» проект закрыт, а доверие к команде Goonswarm Games «подорвано». А вот разработчики говорят, что «столкнулись с ложными обвинениями в отношении ИИ», что не сделало ситуации «ни холодно, ни жарко»

Впрочем, публичное заявление стало не концом, а кульминацией конфликта. Исполнительный директор RWS Майк Джаррет в Discord эмоционально отрицал обвинения в использовании ИИ. И тогда его захейтили с двойной силой. Параллельно в переписке от одного разработчика появилось высказывание, которое сообщество прочитало как оскорбление людей с инвалидностью. Этот импульсивный выпад породил еще больше споров и недовольства. Позже студия извинилась перед всеми, кто чувствовал себя оскорбленным в «пылу момента». Но людей, которые в Discord угрожали убить команду, удалили с канала.

Когда чат в Discord перестал выглядеть как типичные комментарии в TikTok или Telegram, студия RWS пообещала двигаться дальше и готовить новые релизы и обновления. Они выйдут в 2026 году и позже. Конкретные планы разработчики не раскрыли.

А вот будущее Goonswarm Games интереснее — его нет. После «большого количества угроз, оскорблений и насмешек» команда решила прекратить существование. То есть трагикомедия вокруг Postal: Bullet Paradise превратилась не просто в отмену проекта, а в закрытие студии, которая не успела выпустить даже свой первый тайтл. По словам гендиректора Goonswarm Games Артема Коровкина, это повлияет на девятерых разработчиков и подрядчиков.

«Мы все еще владеем исходным кодом, но не считаем, что продолжать разработку этого проекта реалистично», — добавляет гендиректор Goonswarm.

Так и завершился «блокбастер» с анонсом, обвинениями, хейтом, оскорблением чувств людей с инвалидностью, отменой игры и закрытием студии. Если смотреть на ситуацию в целом, то Goonswarm Games экстерном получила ультимативный опыт жизни в геймдеве.

Отметим, что франшиза Postal берет свое начало в 1997 году, когда студия Running With Scissors выпустила первый шутер для Mac и Windows. С тех пор серия получила несколько продолжений и спин-оффов: от культовой Postal 2, для которой готовят VR-версию, до самой новой Postal 4: No Regerts (2022). Хотя последнюю встретили настолько «холодно», что Metacritic назвал ее первой среди ТОП-10 худших игр года. Отдельно стоит упомянуть ретро-«бумер-шутер» Postal: Brain Damaged, а также римейк второй игры, который сейчас разрабатывается под названием Postal 2 Redux.

