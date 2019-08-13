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«За копейки». Verizon продала проблемный Tumblr владельцу WordPress, но не ждите возвращение взрослого контента на платформу

«За копейки». Verizon продала проблемный Tumblr владельцу WordPress, но не ждите возвращение взрослого контента на платформу

«За копейки». Verizon продала проблемный Tumblr владельцу WordPress, но не ждите возвращение взрослого контента на платформу


В мае мы узнали, что Verizon ищет покупателей для сервиса микроблогов Tumblr — проблемного актива, доставшегося американскому телеком-гиганту вместе с другими в рамках сделки по приобретению интернет-бизнеса Yahoo за $4,8 млрд. Тогда еще сообщалось, что крупнейший порносайт мира PornHub «чрезвычайно заинтересован» в покупке Tumblr. И вот сейчас стало известно, что Verizon нашла покупателя для своего проблемного актива, и это не PornHub. Еще тогда было понятно, что на самом деле Tumblr не интересен PornHub — сервис попросту умело использовал повод для собственной рекламы. Покупателем Tumblr выступила компания Automattic, которой принадлежит самая популярная CMS в мире WordPress.

Сумма сделки не сообщается, но есть данные, что она составляет всего несколько миллионов долларов. Напомним, в свое время Yahoo! выплатила за Tumblr $1,1 млрд. То есть, образно говоря, Verizon продала Tumblr за копейки. В то же время руководитель Automattic охарактеризовал сделку как крупнейшее приобретение в истории его компании, причем как по сумме, так и по количеству сотрудников. В рамках сделки Automattic возьмет в свой штат 200 сотрудников Tumblr.

Завершение сделки ожидается в ближайшие недели.

Здесь не лишним будет вспомнить короткую предысторию.

Платформа для обмена медиаконтентом, включая короткие видеоролики, Tumblr была создана в 2007 году и быстро набрала популярность благодаря чрезмерной открытости, простым и удобным социальным инструментам. К 2013 году число пользователей Tumblr достигло 125 млн человек, но компания оставалась убыточной, поскольку все средства направляла на расширение. В 2013 году Tumblr, как уже было сказано выше, перешла под крыло Yahoo!, но последней так и не удалось «отбить» эту покупку, поскольку к тому моменту у соцсети было немало серьезных конкурентов, а порнография, преобладающая в общей массе контента соцсети, отталкивала крупных рекламодателей. В 2016 компания Yahoo! пересмотрела стоимость Tumblr, снизив оценку актива с $1,1 млрд до $230 млн. В 2017 году Verizon купила Yahoo! вместе с Tumblr и другими активами, а основатель сервиса Дэвид Карп попрощался со своим детищем. На момент покупки число пользователей Tumblr превышало 475 млн, сейчас пользовательская база гораздо меньше. После того, как в 2018 году сервис изменил правила и ввел запрет на публикацию контента для взрослых, львиная часть пользователей покинула платформу. Спустя три месяца после блокировки проект потерял почти 30% трафика. Собственно, именно это и привело к продаже некогда весьма перспективного актива.

Глава Automattic в комментарии WSJ заявил, что не планирует отменять запрет на публикацию материалов для взрослых.

Источник: TNW

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