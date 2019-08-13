«За копейки». Verizon продала проблемный Tumblr владельцу WordPress, но не ждите возвращение взрослого контента на платформу





В мае мы узнали, что Verizon ищет покупателей для сервиса микроблогов Tumblr — проблемного актива, доставшегося американскому телеком-гиганту вместе с другими в рамках сделки по приобретению интернет -бизнеса Yahoo за $4,8 млрд. Тогда еще сообщалось, что крупнейший порносайт мира PornHub «чрезвычайно заинтересован» в покупке Tumblr. И вот сейчас стало известно, что Verizon нашла покупателя для своего проблемного актива, и это не PornHub. Еще тогда было понятно, что на самом деле Tumblr не интересен PornHub — сервис попросту умело использовал повод для собственной рекламы. Покупателем Tumblr выступила компания Automattic, которой принадлежит самая популярная CMS в мире WordPress.

Сумма сделки не сообщается, но есть данные, что она составляет всего несколько миллионов долларов. Напомним, в свое время Yahoo! выплатила за Tumblr $1,1 млрд. То есть, образно говоря, Verizon продала Tumblr за копейки. В то же время руководитель Automattic охарактеризовал сделку как крупнейшее приобретение в истории его компании, причем как по сумме, так и по количеству сотрудников. В рамках сделки Automattic возьмет в свой штат 200 сотрудников Tumblr.

Завершение сделки ожидается в ближайшие недели.

We have big news to share today: @tumblr is joining Automattic, and we couldn't be more thrilled. Here's @photomatt's announcement (on his very own Tumblr site!): https://t.co/gcWqj6wOBO pic.twitter.com/FThTGACK7M — Automattic (@automattic) August 12, 2019

Здесь не лишним будет вспомнить короткую предысторию.

Платформа для обмена медиаконтентом, включая короткие видеоролики, Tumblr была создана в 2007 году и быстро набрала популярность благодаря чрезмерной открытости, простым и удобным социальным инструментам. К 2013 году число пользователей Tumblr достигло 125 млн человек, но компания оставалась убыточной, поскольку все средства направляла на расширение. В 2013 году Tumblr, как уже было сказано выше, перешла под крыло Yahoo!, но последней так и не удалось «отбить» эту покупку, поскольку к тому моменту у соцсети было немало серьезных конкурентов, а порнография, преобладающая в общей массе контента соцсети, отталкивала крупных рекламодателей. В 2016 компания Yahoo! пересмотрела стоимость Tumblr, снизив оценку актива с $1,1 млрд до $230 млн. В 2017 году Verizon купила Yahoo! вместе с Tumblr и другими активами, а основатель сервиса Дэвид Карп попрощался со своим детищем. На момент покупки число пользователей Tumblr превышало 475 млн, сейчас пользовательская база гораздо меньше. После того, как в 2018 году сервис изменил правила и ввел запрет на публикацию контента для взрослых, львиная часть пользователей покинула платформу. Спустя три месяца после блокировки проект потерял почти 30% трафика. Собственно, именно это и привело к продаже некогда весьма перспективного актива.

Глава Automattic в комментарии WSJ заявил, что не планирует отменять запрет на публикацию материалов для взрослых.

Источник: TNW