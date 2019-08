«За копейки». Verizon продала проблемный Tumblr владельцу WordPress, но не ждите возвращение взрослого контента на платформу

В мае мы узнали, что Verizon ищет покупателей для сервиса микроблогов Tumblr — проблемного актива, доставшегося американскому телеком-гиганту вместе с другими в рамках сделки по приобретению интернет -бизнеса Yahoo за $4,8 млрд. Тогда еще сообщалось, что крупнейший порносайт мира PornHub «чрезвычайно заинтересован» в покупке Tumblr. И вот сейчас стало известно, что Verizon нашла покупателя для своего проблемного актива, и это не PornHub. Еще тогда было понятно, что на самом деле Tumblr не интересен PornHub — сервис попросту умело использовал повод для собственной рекламы. Покупателем Tumblr выступила компания Automattic, которой принадлежит самая популярная CMS в мире WordPress.

Сумма сделки не сообщается, но есть данные, что она составляет всего несколько миллионов долларов. Напомним, в свое время Yahoo! выплатила за Tumblr $1,1 млрд. То есть, образно говоря, Verizon продала Tumblr за копейки. В то же время руководитель Automattic охарактеризовал сделку как крупнейшее приобретение в истории его компании, причем как по сумме, так и по количеству сотрудников. В рамках сделки Automattic возьмет в свой штат 200 сотрудников Tumblr.

Завершение сделки ожидается в ближайшие недели.

We have big news to share today: @tumblr is joining Automattic, and we couldn't be more thrilled. Here's @photomatt's announcement (on his very own Tumblr site!): https://t.co/gcWqj6wOBO pic.twitter.com/FThTGACK7M

— Automattic (@automattic) August 12, 2019