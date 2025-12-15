За криптовалюту от Lyzi на базе Tezos теперь можно купить Porsche и Lamborghini, а также сделать пожертвование врачам

Porsche Centre Montpellier и Lamborghini Bordeaux стали первыми из дилерских сетей, кто начал принимать криптовалюту через технологию Lyzi. Теперь клиенты могут покупать автомобили с помощью биткоина, TEZ, стейблкоинов EURC, USDC и более 80 других криптовалют.

Французский финтех Lyzi, созданный на блокчейне Tezos, который в апреле привлек €1,3 млн для демократизации криптоплатежей, 8 декабря 2025 года в Париже объявил о важных вехах в европейской экспансии, в частности о партнёрства с дилерами авто премиум-класса и гуманитарными организациями.

«Мы хотели предложить нашим клиентам опыт покупки, который соответствует их стандартам, интегрируя в то же время новые финансовые практики. Благодаря Lyzi мы сочетаем инновации, эффективность и простоту», — сказал Жан-Пьер Лоне, директор Porsche Centre Montpellier.

Дилеры получают мгновенную конвертацию в евро без риска волатильности, а клиенты могут беспрепятственно оплачивать покупки непосредственно из своих криптокошельков. Это является значительным шагом к внедрению блокчейна в сегменте автомобилей класса люкс. До этого подобными инициативами отличалась лишь Ferrari, которая с 2023 года продает в США суперкары за криптовалюту, а этой осенью выпустила токен для проведения аукциона среди VIP-клиентов.

«Для нашей клиентуры, которая ценит итальянское мастерство и цифровые инновации, прием криптовалют — это еще одно проявление исключительного сервиса и эксклюзивного доступа к чрезвычайному», — отметил Томас Экке, директор Lamborghini Centre Bordeaux.

Параллельно Lyzi запустила партнерство с гуманитарной организацией «Врачи мира» (Médecins du Monde), создав платформу для криптопожертвований по поддержке около 400 программ в более чем 80 странах.

«Мы диверсифицируем источники публичных сборов, чтобы гарантировать независимость своей деятельности. Рынок криптовалют теперь регулируется в ЕС, поэтому мы запустили этот эксперимент с криптопожертвованиями, чтобы лучше понять потенциал финансирования в ближайшие годы», — сказал Гийом Котийяр, директор по коммуникациям и развитию «Врачей мира».

Построенная на блокчейне Tezos, которым управляет сообщество пользователей, Lyzi после апрельского финансирования расширилась до поддержки более чем 1 млн подключенных платежных терминалов по всей Европе.

«Сотрудничество с такими знаковыми брендами, как Porsche и Lamborghini, а также с гуманитарными организациями вроде «Врачей мира» доказывает, что криптоплатежи — это уже реальность, а не тренд», — отметил CEO Lyzi Демиен Патюро.

2026 год станет для команд Lyzi переломным, с существенными усилиями, направленными на международное развертывание решения. Основанная в 2022 году, Lyzi демократизирует криптоплатежи с помощью простой и безопасной технологии. Tezos — это открытый, энергоэффективный блокчейн, созданный для поддержки институтов, разработчиков и бизнеса. Их решение уже используется более чем в 800 тыс. торговых точек.

