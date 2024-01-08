Apple Vision Pro начнет продаваться 2 февраля с доплатой $149 за рецептурные линзы. Фирменная полировальная салфетка — в подарок

Предварительные заказы стартуют с 19 января.

Apple Vision Pro по цене $3 499 появится в продаже в магазинах США 2 февраля, однако за дополнительные линзы от Zeiss придется еще немного раскошелиться: линзы для чтения обойдутся в $99, тогда как рецептурные — в $149. Последние будут доступны только по действительному рецепту (хотя не все поддерживаются) и через интернет, а не в магазинах.

Линзы для коррекции зрения будут крепиться к Vision Pro с помощью магнитов, и пользователи, как отмечают в Apple, смогут насладиться невероятной четкостью дисплея.

Процесс настройки линз в пресс-релизе не описали подробно, так что ожидаем дополнительных новостей в ближайшее время.

Гарнитура Vision Pro поставляется с ремнями Solo Knit Band, Dual Loop Band, Light Seal, двумя Light Seal Cushions, чехлом для передней части устройства, тканью для полировки, аккумуляторным блоком, зарядным кабелем USB-C и адаптером питания USB-C. Так что хотя бы на салфетке можно сэкономить.