Новости Устройства 08.01.2024 в 17:51 comment views icon

Apple Vision Pro начнет продаваться 2 февраля с доплатой $149 за рецептурные линзы. Фирменная полировальная салфетка — в подарок

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Apple Vision Pro начнет продаваться 2 февраля с доплатой $149 за рецептурные линзы. Фирменная полировальная салфетка — в подарок

Предварительные заказы стартуют с 19 января.

Apple Vision Pro по цене $3 499 появится в продаже в магазинах США 2 февраля, однако за дополнительные линзы от Zeiss придется еще немного раскошелиться: линзы для чтения обойдутся в $99, тогда как рецептурные — в $149. Последние будут доступны только по действительному рецепту (хотя не все поддерживаются) и через интернет, а не в магазинах.

Линзы для коррекции зрения будут крепиться к Vision Pro с помощью магнитов, и пользователи, как отмечают в Apple, смогут насладиться невероятной четкостью дисплея.

Процесс настройки линз в пресс-релизе не описали подробно, так что ожидаем дополнительных новостей в ближайшее время.

Джони Айв представлял Apple Vision Pro с внешним дисплеем, который будет отображать «увеличенные глаза» или солнцезащитные очки

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Гарнитура Vision Pro поставляется с ремнями Solo Knit Band, Dual Loop Band, Light Seal, двумя Light Seal Cushions, чехлом для передней части устройства, тканью для полировки, аккумуляторным блоком, зарядным кабелем USB-C и адаптером питания USB-C. Так что хотя бы на салфетке можно сэкономить.

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