Закрыть ФОП теперь можно через «Дію» — Минцифры запустило новую услугу

На минувшей неделе Минцифры запустила бета-тест услуги по закрытию ФОП через портал «Дія». Судя по всему, тест оказался успешным, и теперь эта услуга доступна всем желающим.
Отмечается, что услуга закрытия ФОП через «Дію» полностью автоматическая. Все происходит без бумаг и визита к госрегистратору. При этом отсутствует человеческий фактор, ошибки, очереди. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор. А вся информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки. Пользователю необходимо только проверить данные и поставить электронную подпись.
Чтобы закрыть ФОП через «Дію», нужно:
- Авторизоваться на портале «Дія»
- Выбрать услугу — Автоматичне закриття ФОП
- Нажать кнопку «Подати заяву». Необходимая информация подтянется из ЕГР
- Убедиться, что все данные верны
- Подписать заявление электронной подписью ФОП или КЭП физического лица.
Далее заявление обрабатывается автоматически. Данные о закрытии ФОП автоматически поступят в ЕГР и налоговую службу по месту регистрации. Результат будет отправлен на почту и в личный кабинет гражданина на портале «Дія».