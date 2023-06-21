Закрыть ФОП теперь можно через «Дію» — Минцифры запустило новую услугу

На минувшей неделе Минцифры запустила бета-тест услуги по закрытию ФОП через портал «Дія». Судя по всему, тест оказался успешным, и теперь эта услуга доступна всем желающим.

Курс IT-рекрутер. Стань тим, кого джуни бояться, а мідли поважають . Хочу на курс

Отмечается, что услуга закрытия ФОП через «Дію» полностью автоматическая. Все происходит без бумаг и визита к госрегистратору. При этом отсутствует человеческий фактор, ошибки, очереди. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор. А вся информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки. Пользователю необходимо только проверить данные и поставить электронную подпись.

Чтобы закрыть ФОП через «Дію», нужно:

Авторизоваться на портале «Дія»

Выбрать услугу — Автоматичне закриття ФОП

Нажать кнопку «Подати заяву». Необходимая информация подтянется из ЕГР

Убедиться, что все данные верны

Подписать заявление электронной подписью ФОП или КЭП физического лица.

Далее заявление обрабатывается автоматически. Данные о закрытии ФОП автоматически поступят в ЕГР и налоговую службу по месту регистрации. Результат будет отправлен на почту и в личный кабинет гражданина на портале «Дія».