Новости Украина 21.06.2023 в 13:36

Закрыть ФОП теперь можно через «Дію» — Минцифры запустило новую услугу

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Вадим Карпусь

Автор новостей

На минувшей неделе Минцифры запустила бета-тест услуги по закрытию ФОП через портал «Дія». Судя по всему, тест оказался успешным, и теперь эта услуга доступна всем желающим.

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Отмечается, что услуга закрытия ФОП через «Дію» полностью автоматическая. Все происходит без бумаг и визита к госрегистратору. При этом отсутствует человеческий фактор, ошибки, очереди. Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор. А вся информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР) — это делает невозможными ошибки. Пользователю необходимо только проверить данные и поставить электронную подпись.

Чтобы закрыть ФОП через «Дію», нужно:

  • Авторизоваться на портале «Дія»
  • Выбрать услугу — Автоматичне закриття ФОП
  • Нажать кнопку «Подати заяву». Необходимая информация подтянется из ЕГР
  • Убедиться, что все данные верны
  • Подписать заявление электронной подписью ФОП или КЭП физического лица.

Далее заявление обрабатывается автоматически. Данные о закрытии ФОП автоматически поступят в ЕГР и налоговую службу по месту регистрации. Результат будет отправлен на почту и в личный кабинет гражданина на портале «Дія».


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