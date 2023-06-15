Закриття ФОП у «Дії» — Мінцифри запускає бета-тест послуги

Понад два роки тому Мінцифри запустило послугу реєстрації бізнесу онлайн через портал «Дія». Проте процедура відкриття бізнесу була простіша й швидша за припинення діяльності. Тепер Мінцифра береться за спрощення і цієї задачі.

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У відомстві планують спростити закриття бізнесу, щоб підприємцям не потрібно було йти до податкової, заповнювати заяву вручну та чекати купу часу, доки її опрацює реєстратор. Ці паперові процеси планується автоматизувати. Дані автоматично підтягуватимуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що унеможливить помилки в заяві. Підприємцю потрібно буде лише перевірити інформацію та поставити електронний підпис.

«Послуга автоматична, тож закрити бізнес можна буде всього за 1 секунду», — йдеться в повідомленні на сайті Мінцифри.

Зазначається, що така послуга може бути корисною не лише при закритті бізнесу, але також і в тих випадках, коли необхідно змінити форму власності бізнесу.

Після відправлення заявки дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР до податкової служби за місцем реєстрації.

«І все — ФОП закрито», — заявляють на сайті Мінцифри.

Однак при цьому не повідомляється, що податкова перевірка при закритті бізнесу тепер скасовується.

Зацікавлені ФОПи можуть долучитись до тестування нової можливості закриття бізнесу через портал «Дія». Взяти учать в бета-тесті можуть:

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фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків

Для участі в тестуванні необхідно зареєструватися за наступною адресою.