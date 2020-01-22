Запуск электронных биометрического загранпаспорта и ID-карты в приложении «Дія» — до конца следующего месяца

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Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры), как известно, сейчас активно работает над расширением функциональности мобильного приложения «Дія» в рамках нашумевшей инициативы «Держава в смартфоні» (напомним, цель: к 2024 году иметь 90% государственных услуг онлайн). Только вчера разработчики анонсировали скорый запуск полного набора водителя, а сегодня объявили конкретные сроки запуска электронных версий загранпаспорта и ID-карты — до конца следующего месяца,

О планах по запуску электронных версий биометрического загранпаспорта и ID-карты говорилось задолго до старта бета-теста приложения «Дія», как и о том, что электронные версии не смогут выступить полноценной заменой обычным документам и использоваться смартфон для путешествий в другие страны не выйдет. Но вот сейчас стало известно, где и для чего можно будет использовать электронную копию паспорта.

Итак, воспользоваться электронным паспортом вместо обычного можно будет:

во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

на почте;

при получении медицинских и банковских услуг;

когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг;

чтобы пройти систему охраны на входе в административное здание;

в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин и табачных изделий, когда надо подтвердить возраст.

Вероятно, список не полный и в будущем будет пополняться.

Остается добавить, что в ближайшее время в «Дії» также должны появиться электронные версии студенческого и ученического билетов.

Источник: «Дія» Facebook