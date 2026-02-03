Как верифицировать терминал Starlink в Украине: гайд для физлиц, ФОП и компаний

Украина вводит «Белый список» для терминалов Starlink, которые могут работать в стране. Идея заключается в том, что интернет должен стабильно работать у нас и не работать у врага, который в последнее время начал использовать такие терминалы в собственных ударных дронах. Для этого государство запустило верификацию и формирует перечень проверенных терминалов — так называемый Whitelist. Все устройства, которые не пройдут верификацию, просто отключат.





Процедура добавления терминала в «Белый список» проста и требуется всего один раз. Пользователь подтверждает, что терминал Starlink принадлежит именно ему. Это можно сделать через ЦПАУ или портал «Дія». В Минцифре заявляют, что это вопрос безопасности связи во время войны, а не дополнительной бюрократии.

Услуга в ЦПАУ заработала с 3 февраля для физических лиц и ФОП. Для юридических лиц все происходит онлайн через портал «Дія». Стоит заметить, что верификация касается только гражданских пользователей и бизнеса. Для Сил обороны уже работает отдельный, защищенный алгоритм, который не требует этой процедуры.

Как зарегистрировать Starlink физическим лицам и ФОП

Сперва нужно подготовить данные своего Starlink. Их можно найти на коробке от терминала или в настройках аккаунта Starlink:





KIT-номер (серийный номер комплекта), если есть;

UTID — уникальный идентификатор антенны, или Dish ID;

номер учетной записи пользователя Starlink (если есть).

Далее — документы. В зависимости от того, на кого оформлен терминал, возьмите с собой паспорт (ID-карту или книжечку) и РНУКПН.

С этим набором достаточно прийти в ближайший ЦПАУ и обратиться к администратору с просьбой внести терминал Starlink в Whitelist. Услуга бесплатная. Администратор проверяет документы, принимает заявку — и после этого указанный терминал официально попадает в белый список и работает без ограничений.

Но есть и лимиты. Без физического наличия устройства можно зарегистрировать один терминал. Если принести сами устройства, на одного человека разрешено внести до трех терминалов.

Как зарегистрировать Starlink для бизнеса

Для компаний все еще проще — идти никуда не надо, регистрация происходит онлайн через портал «Дія». Для регистрации нужно заранее подготовить:

KIT-номер терминала (при наличии);

UTID или Dish ID;

номер учетной записи пользователя на портале Starlink.

После этого компания заходит на портал «Дія», авторизуется с помощью КЭП юридического лица и выбирает услугу «Уведомление об использовании терминалов Starlink». Данные о компании система подтянет автоматически из реестров, а информацию о терминалах нужно внести вручную.

После проверки заявление подписывается КЭПом и автоматически передается в Минцифры.

Для юридических лиц также действуют ограничения: до 10 терминалов для обычных компаний и без лимита — для предприятий со статусом критически важных.

В Минцифре заявляют, что Whitelist для Starlink позволяет закрыть доступ к связи врагу и одновременно сохранить стабильный, контролируемый интернет для украинцев — дома, в бизнесе и в критической инфраструктуре.

Источник: Минцифры