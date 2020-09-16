«ЗАЗ» будет собирать кроссовер Renault Arkana, объявлены комплектации и стоимость модели для украинского рынка — от 497 тыс. грн [видео]

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Неделю назад мы рассказали вам о том, что Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) договорился о сборке автомобилей Groupe Renault для украинского рынка. Сегодня компания «Рено Украина» провела онлайн-презентацию кроссовера Renault Arkana украинской сборки и рассказала о комплектациях, характеристиках и ценах на новинку.

Стоимость кроссовера Renault Arkana стартует с отметки 497 тыс. грн, а самая дорогая версия обойдется в 795 тыс. грн. При этом с учетом программы «Renault Бонус» стартовая цена на модель составит 467,900 грн, а при выборе финансирования с сервисным контрактом «Renault Бонус+» скидка возрастает до 45,000 грн.

Кроссовер будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями — атмосферным 1,6-литровым с мощностью 114 л.с. и турбированным 1,3-литровым с мощностью 150 л.с., механической 5-ступенчатой или автоматической (вариатор CVT X-Tronic) коробкой передач, а также моно или полным приводом.

«Серийное производство Renault Arkana для украинского рынка налажено на заводе «ЗАЗ» в Запорожье из машинокомплектов, поставляемых с московского завода Группы Renault. Весь технологический процесс проходит с учетом всех стандартов и требований к производству и контролю качества Группы Renault. — отметили в компании «Рено Украина».

Все подробности о новинке можно узнать на официальном сайте «Рено Украина», в брошюре о модели (ссылка на PDF) или в актуальном прайсе (ссылка на PDF).

Как только модель будет доступна для тест-драйва, на нашем сайте выйдет полноценный обзор Renault Arkana украинской сборки.

Источник: Рено Украина