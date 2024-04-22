Здесь был дизайнер Ferrari — Halo Space показала интерьер капсулы, которая «довезет» в стратосферу за $150 тыс.

Halo Space, основанная в 2021 году, предлагает услуги космического туризма и использует воздушные шары вместо ракет или реактивных самолетов. Цена билета пока недосягаема для большинства людей и достигает $150 тыс., хотя само использование аэростатов значительно дешевле (к тому же и экологичнее) — например, Virgin Galactic предлагает коммерческие полеты за $450 тыс., тогда как Blue Origin за $28 млн, а Space X за $55 млн.

На словах все работает довольно просто: шар с гелием поднимает капсулу в стратосферу — на высоту около 30 км над Землей, а само путешествие продлится от 4-х до 6-х часов.

В целом около 650 человек когда-либо бывали в космосе, однако у генерального директора Halo Space Карлос Мира присутствуют амбициозные планы увеличить эту цифру до 10 тыс. к 2030 году — с минимум двумя рейсами в неделю.

Интерьер капсулы разрабатывал Фрэнк Стивенсон — известный работой с Ferrari, Maserati и другими автопроизводителями, однако особенно запомнился дизайном Fiat 500 и BMW X5. Первые фото интерьера Halo Space уже опубликовала (через Business Insider), поэтому можно немного прочувствовать весь размах.

Стивенсон говорит, что его дизайнерская фирма построила собственную модель капсулы в масштабе 1:1, чтобы найти лучший макет. Также были испытаны несколько различных механизмов, чтобы выяснить, как лучше всего расположить девять сидений, среди которых одно — для пилота.

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В конце концов все сиденья развернули к огромному иллюминатору, чтобы обеспечить наилучший обзор (хотя во время взлета и посадки, половина пассажиров будут развернуты внутрь).

Стивенсон поделился эскизами дизайна сиденья, показывая, как много внимания уделено таким деталям, как подлокотник и регулируемый подголовник.

Капсула также оснащена откидными обеденными подносами для увеличения пространства. В зоне внизу хранятся блюда, горячие или холодные, и Halo говорит, что здесь подадут все, что пожелает клиент.

Стивенсон сказал, что также было важно максимально увеличить пространство для ванной комнаты:

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«Никто не любит тесноты. В большинстве коммерческих авиалайнеров обычно все очень неудобно».

Пожалуй, наиболее интригуют планы относительно дополненной реальности — например, показ различных созвездий в небе или места на Земле, над которыми пролетает капсула.

В целом ширина капсулы составляет более 5 метров, а высота — 3 метра.

С 2022 года Halo провела пять тестовых полетов и надеется запустить коммерческие рейсы уже в 2026 году. Однако сначала надо пройти сертификацию Федерального управления авиации, а затем получить разрешения и в других странах.

На презентации Halo журналисты вспомнили аварию OceanGate и спросили, не станет ли эта капсула «очередным способом убийства для богачей».

«Безопасность для нас является приоритетом», — ответил Мира. «Мы используем зрелые технологии. Воздушные шары существуют уже более 200 лет».

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