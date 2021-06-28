Зеленський підписав закон щодо «податку на Google» — компанії-нерезиденти тепер повинні сплачувати ПДВ з наданих електронних послуг (якщо їх обсяг перевищує 1 млн грн на рік)





Президент Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує іноземні ІТ-компанії без офіційного представництва в Україні платити податки з наданих в країні онлайн-послуг. Мова йде про так званий закон щодо «податку на Google (№ 1525-ІХ), який Верховна Рада ухвалила третього червня.

Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України. Так, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов’язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в електронній формі державною або англійською мовою.

Від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем. Також від податку на додану вартість звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі людини.

З 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.