НБУ: «Віртуальні активи не повинні безпосередньо використовуватися для розрахунків за товари й послуги»





Основні принципи регулювання обігу віртуальних активів назвав директор департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук під час круглого столу «Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики».

На початку вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про віртуальні активи», який легалізує криптовалюти в Україні, і у наступні пів року регулятори ринку віртуальних активів мають створити необхідну підзаконну базу для їх повноцінного використання.

«Забезпечені віртуальні активи за своєю природою наближені до традиційних фінансових інструментів. Тому для Національного банку було важливо, щоб правила, які застосовуватимуться до обігу віртуальних активів, особливо забезпечених валютними цінностями, були максимально наближені до регулювання обігу відповідних валютних цінностей» Арсен Макарчук директор департаменту стратегії та розвитку НБУ

Всього чиновник виділив три основних принципи регулювання обігу віртуальних активів:

Дотриманням процедур фінансового моніторингу, що унеможливлюють використання віртуальних активів для фінансування тероризму та відмивання коштів.

Запобігання використанню віртуальних активів для неконтрольованого виведення капіталу за кордон з України — до операцій з обміну віртуальних активів на валютні цінності має повною мірою застосовуватись регулювання, яке Нацбанк здійснює відповідно до закону «Про валюту».

Віртуальні активи не повинні безпосередньо використовуватися для розрахунків за товари й послуги.

Щодо останнього положення, в Нацбанку підкреслили, що це принципово, оскільки лише за такої умови центральний банк буде здатний проводити ефективну монетарну політику.