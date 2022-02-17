Рада ухвалила законопроєкт «Про віртуальні активи» з пропозиціями Зеленського — він передбачає легалізацію Bitcoin та інших криптовалют в Україні

Верховна Рада 17 лютого ухвалила законопроєкт «Про віртуальні активи» з пропозиціями президента Володимира Зеленського — він дасть змогу запустити ринок віртуальних активів в Україні. За нього проголосувало 272 депутати, повідомила пресслужба Мінцифри, яка майже два роки наша команда займалась розробкою правового поля в цій галузі, і очільник відомства Михайло Федоров.

Якщо пам’ятаєте, 8 вересня 2021 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому базовий законопроєкт № 3637 про «Про віртуальні активи», який мав легалізувати криптовалюти в Україні та остаточно врегулювати операції з ними. Документ визначав правовий статус віртуальних активів, а також надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Але у жовтні Зеленський ветував законопроєкт «Про віртуальні активи», який мав легалізувати криптовалюти — та повернув його на доопрацювання зі своїми пропозиціями. І ось сьогодні Рада вдруге ухвалила законопроєкт «Про віртуальні активи» — нова версія враховує пропозиції президента.

Що саме змінилось

Попередньою версією було передбачено створення нового органу центральної виконавчої влади для регулювання ринку віртуальних активів — президент виступив проти цього положення, оскільки це «потребуватиме значних видатків з державного бюджету», і запропонував віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно зі внесеними змінами, регулювати ринок віртуальних активів буде Національна комісія з цінних паперів.

Нацкомісія з цінних паперів буде:

формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів;

визначатиме порядок обороту віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

Навіщо цей закон

З квітня 2020 року в Україні діє закон про фінмоніторинг. Серед іншого, він ввів перевірку операцій з криптовалютами на суму понад 30 тис. грн, а також блокування криптогаманців та конфіскацію криптовалюти за порушення. Водночас статус криптовалют та порядок операцій з ними законодавчо до цього моменту не було врегульовано — цю прогалину покликаний заповнити новий закон.

В Україні термін «криптовалюта» в нормативних документах використовуватись не буде, проте це буде один з видів віртуальних активів. Закон формує правове поле ринку віртуальних активів (правовий статус, класифікація, права власності та інші ключові юридичні дефініції) та адаптує рекомендації FATF щодо фінансового моніторингу ринку віртуальних активів.

Після набуття законом чинності міжнародні компанії (читай: міжнародні біржі, на яких проводяться торги віртуальними активами) зможуть легально реєструвати блокчейн-бізнес в Україні. Банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах, а держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

У Мінцифрі зазначають, що Україна входить до ТОП-5 країн світу за кількістю користувачів криптоактивів. Очільник відомства Михайло Федоров раніше повідомляв, що щоденний обіг віртуальних активів в Україні становить близько 1 млрд грн, але ринок знаходиться в «тіні». Ця ініціатива покликана дати можливість працювати з криптовалютами легально.

«Новий закон — це додаткові можливості для розвитку бізнесу в нашій країні. Іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати легально, а українці отримають зручний і захищений доступ до світового ринку віртуальних активів. Учасники ринку отримають правовий захист та можливість ухвалювати рішення на основі відкритих консультацій із державними органами. З’явиться прозорий механізм інвестування в новий клас активів», Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації

***

Прийнятий сьогодні законопроєкт, який ще має підписати президент, — базовий (грубо кажучи, він визначає статус криптоактивів та дозволяє операції з ними). Тепер законодавці повинні внести зміни до цивільного та податкового кодексів, а також розробити необхідні підзаконні акти, які міститимуть конкретні правила, механізми та особливості оподаткування операцій з криптовалютами. Раніше голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що це планують зробити протягом року.

Водночас в НБУ раніше були категорично проти, щоб віртуальні активи використовувалися для розрахунків за товари й послуги».