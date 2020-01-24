Финмониторинг: Операции с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн будут проверяться, при нарушениях государство сможет блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту





В декабре 2019 года ВРУ приняла закон, который внес изменения в работу системы финансового мониторинга в Украине. Среди прочего, законом также регулируются и операции с криптовалютами. И как рассказала в недавнем интервью министр финансов Украины Оксана Маркова, под действие финансового мониторинга попадают операции с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн. Новые правила заработают с апреля 2020 года.

Как уточняет министр, в случае проведения операций с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн, у того, кто проводит такую ​​операцию, будут требовать документы и информацию о происхождении активов и назначении расчётов. Такую информацию смогут затребовать банки, биржи и другие компании.

«Всё это надо для того, чтобы убедиться, что клиент не получил эти средства незаконным путем», — сообщила Оксана Маркарова.

Она также отметила, что в случае обнаружения подозрительных операций с криптовалютами, которые человек не может объяснить, Государственная служба финансового мониторинга сможет блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту.

«Но это не значит, что … банк или другое учреждение каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютами. Клиенту один раз надо будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счётом, клиента трогать не будут», — добавила министр финансов.

Новый закон о финансовом мониторинге вступит в силу 28 апреля. Им также введут обязанность частных бухгалтеров следить за финансовыми операциями ФЛП и предпринимателей, которых они обслуживают.

Источник: hromadske