Зеленский подписал законы о беспошлинном ввозе Starlink и генераторов, а также о хранении топлива без лицензии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы №8196 и №8197, вносящие изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Этими нормативными актами вводятся налоговые льготы при ввозе генераторов и терминалов Starlink, что должно способствовать восстановлению энергетической инфраструктуры Украины в условиях российской агрессии.

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Новые законы вводят возможность ввоза генераторов, другого оборудования, терминалов Starlink без уплаты государственной пошлины и НДС, в том числе для физических лиц. Эта норма будет действовать в течение 6 месяцев. Дополнительно освобождается от пошлины и НДС техническая помощь Energy Community по ввозу оборудования для восстановления поставок энергии.

Кроме того, другие изменения позволяют хранить горючее без лицензии в объёме до 2000 литров. Обо всем, что превышает установленную норму, нужно будет уведомлять налоговую по декларативному принципу.

Законы №8196 и №819 возвращены в парламент с подписью президента 29 декабря. Они вступят в силу через 3 дня после опубликования.