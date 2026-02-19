tradfi
Gangnam фейл: из холодного кошелька полиции Южной Кореи исчезли биткоины, конфискованные в 2021 году

Шадрін Андрій

Gangnam фейл: з холодного гаманця поліції Південної Кореї зникли біткоїни, конфісковані у 2021 році

13 февраля стало известно, что из полицейского участка Gangnam в Сеуле исчезли 22 биткоина, которые хранились после их передачи во время следствия 5 лет назад. Факт выяснился во время общенациональной полной проверки следственных органов, проведенной после недавнего инцидента с потерей 320 биткоинов в прокуратуре Кванджу.


В системе безопасности управления виртуальными активами следственными органами Южной Кореи существуют серьезные пробелы. По данным полиции по состоянию на 13 число, во время недавнего внутреннего расследования было установлено, что биткоины, которые хранились в полицейском участке Gangnam, были выведены наружу. Стоимость этих биткоинов по курсу на тот день составляет около 2,1 млрд вон (примерно $1,5 млрд). Сообщается, что утечка произошла из монет, которые полиция получила путем добровольной передачи во время расследования примерно в ноябре 2021 года; поскольку расследование по этому делу было приостановлено, факт утечки долгое время не был обнаружен.

Местное новостное новостное издание Donga первым сообщило об этом инциденте. По результатам проверки выяснилось, что сам физический носитель, на котором хранились биткоины, — «холодный кошелек» (в форме USB) — не был похищен, однако содержавшиеся на нем биткоины исчезли бесследно. Провинциальное полицейское агентство Кьонги Пукбу начало внутреннее расследование, чтобы установить точные обстоятельства утечки и была ли внутренняя причастность. Представитель агентства отказался от дальнейших комментариев о продолжающемся расследовании.

Этот инцидент был обнаружен в процессе проверки состояния дел в полицейских участках по всей стране, которую Национальное агентство полиции провело после аварии в прокуратуре Кванджу. Ранее прокуратура Кванджу выяснила только в декабре, что 320 биткоинов, изъятых в связи с преступлением в июне-июле прошлого года, были потеряны, после чего начала инспекцию. Инцидент в прокуратуре Кванджу также подобен этому случаю тем, что носитель хранения остался на месте, тогда как внутренние биткоины были выведены наружу. Дело берет начало с января 2020 года, когда полиция изъяла более 55 BTC с биржевого аккаунта в рамках расследования отмывания средств; это решение в конце концов было подтверждено после серии апелляций. Суд отметил, что биткоин является электронной информацией с самостоятельной экономической ценностью и поэтому подлежит изъятию следственными органами.


По сообщениям местных СМИ, следователи Кванджу, которые отвечали за управление доказательствами, потеряли изъятые биткоины после того, как ошибочно перешли на фишинговый веб-сайт в середине 2025 года. Прокуроры не раскрыли точную общую стоимость пропавших активов, хотя ранее офис в Кванджу пытался изъять 24 613 BTC по делу о незаконных азартных играх в 2024 году. В прокуратуре не предоставили дополнительных подробностей, ссылаясь на продолжающееся расследование. Прокуратура округа Кванджу ранее занималась масштабными делами по изъятию криптовалюты. В марте 2024 года офис пытался вернуть примерно 170 млрд вон ($127 млн) в биткоинах, связанных с незаконной игорной деятельностью.

Институционализация конфискации биткоина в Южной Корее берет начало с 2018 года, когда Верховный суд впервые постановил, что криптовалюты являются нематериальными активами с имущественной ценностью. Это знаковое решение позволило государству изъять 191 BTC у осужденного оператора сайта детской порнографии — активы, оцененные примерно в $2,3 млн на то время. Расширяя эту практику, Верховный суд 11 декабря прошлого года вынес новое решение, сообщают местные СМИ, подтвердив, что биткоины, которые хранятся на централизованных биржах, таких как Upbit и Bithumb, также подлежат изъятию.

Источник: Donga.com

