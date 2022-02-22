Жизнь проносится перед глазами: исследователи записали активность мозга умирающего человека — она похожа на сновидение или воспроизведение воспоминаний

Человеческий мозг остается активным и скоординированным даже после смерти. Международная команда нейробиологов записала, а затем проанализировала электроэнцефалограмму 87-летнего мужчины с эпилепсией во время сердечного приступа, после которого наступила смерть. Они смогли собрать информацию за 30 секунд до и после остановки сердца пациента. По словам исследователей, зарегистрированная ими мозговая активность обычно связана с высокими когнитивными функциями и может свидетельствовать о том, что во время смерти жизнь буквально проносится перед глазами. Она оказалась аналогичной той, что возникает во время сновидений, воспоминаний и медитации. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

«Мы сосредоточились на изучении того, что происходило в течение 30 секунд до и после того, как сердце перестало биться. Непосредственно перед и после того, как сердце перестало работать, мы наблюдали изменения в определенной полосе нейронных колебаний», — сказал Scimex доктор Аджмал Земмар, нейрохирург из Университета Луисвилля, США.

Ритмы головного мозга — колебания, выделяемые в общей частотой электрической активности мозга. У умиравшего мужчины зафиксировали изменения в гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-колебаниях. Гамма-колебания участвуют в высококогнитивных функциях, таких как концентрация, сновидение, медитация, поиск в памяти, обработка информации и сознательное восприятие.

«Посредством генерации колебаний, связанных с поиском памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью, подобные тем, о которых сообщалось в предсмертных переживаниях. Эти результаты бросают вызов нашему пониманию того, когда именно заканчивается жизнь», — предположил Земмар.

Хотя это и первое в своем роде исследование, в ходе которого измерялась активность мозга живого человека в процессе умирания, аналогичные изменения в гамма-колебаниях ранее наблюдались у умирающих лабораторных крыс. Также данные были получены от пациента, чей мозг был поврежден и подвергался необычной активности, связанной с эпилепсией.