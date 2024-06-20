Новости Игры 20.06.2024 в 14:36 comment views icon

«Жило на небе Солнце» ─ визуальная новелла о надежде и решимости в трудные времена, созданная украинскими разработчиками

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Раздел Игры выходит при поддержке?

Команда украинских разработчиков Forpixie Studio опубликовала дебютный трейлер игры «Жило на небе Солнце». Это интерактивная сказка, которая сочетает механики визуальной новеллы с живописным художественным стилем.

Игра должна стать полной версией проекта, который занял пятое место на Ukrainian Visual Novel Jam #4 в начале 2024 года. Организатор события Ternox выступает издателем «Жило на небе Солнце» и объявил о своем намерении издать еще несколько визуальных новелл от участников джема. Игроки также могут опробовать раннюю версию игры.

События «Жило на небе Солнце» происходят в постапокалиптическом мире, погруженном во тьму, где последний человеческий городок Сваржное выживает благодаря теплу звезды, заточенной в городском маяке. Жизнь горожан нарушает неожиданность. Из света звезды внезапно появляется растерянная девочка — она изменит судьбу жителей Сваржного навеки…

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«Жило на небе Солнце» — это рассказ о взрослении в визуальном стиле. Игроки смогут погрузиться в жизнь многочисленных персонажей, двигаться по различным ветвям нарратива и делать выборы, влияющие на сюжет. «Жило на небе Солнце» имеет три варианта завершения, которые станут следствием решений игрока. Игра позиционируется разработчиками как повесть о надежде, принятии судьбы и решимости в трудные времена, полные бурных перемен.

«Когда Солнце упало с неба, а мир окутали темнота и холод, показалось, что для людей надежды больше нет. Но даже потеряв свой дом, Солнце не погасло. Оно погрузилось в глубокий сон и сияло дальше. Пусть и не так величественно, как прежде, но этого оказалось достаточно, чтобы посреди вечных снегов люди развернули поселение, которое сейчас стало городом Сваржное. Жители уважают и оберегают свое маленькое Солнце, создав для него новый дом на вершине причудливого маяка. История берет свое начало с особого дня, когда Солнце проснулось, чтобы познакомиться с миром заново и обменять свои воспоминания о небесном величии на обычные детские мечты», ─ говорится в описании проекта.

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Сейчас игра «Жило на небе Солнце» уже имеет страницу в Steam, но сроки ее релиза пока что не называются.

Раздел Игры выходит при поддержке?

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