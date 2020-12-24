Zoom разрабатывает почтовый сервис и календарь, чтобы конкурировать с Google и Microsoft





У платформы для проведения видеоконференцсвязи Zoom этот год оказался очень успешным. Из-за пандемии коронавируса и перехода на удалённую работу количество пользователей Zoom существенно увеличилось, квартальные доходы выросли в 4 раза, а стоимость акций выросла более чем на 500%. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, компания стремится выйти за рамки видеочата на рабочем месте и освоить новые сегменты рынка. В частности, компания заинтересовалась направлениями электронной почты и сервисом календаря.

Компания уже работает над почтовым сервисом. Это будет веб-сервис, сообщают осведомлённые источники. Zoom может начать тестирование сервиса уже в следующем году. Приложение-календарь находится в более отдалённых планах. Пока неясно, началась ли его разработка. Благодаря новым Zoom сможет диверсифицировать свой бизнес к тому моменту, когда компании начнут возвращать сотрудников в офисы, а использование видеоконференцсвязи снизится. Zoom отказалась комментировать эту информацию.

Многие из основных конкурентов Zoom – это платформы для видеоконференцсвязи, входящие в состав более широких пакетов корпоративных приложений. Два самых крупных конкурента Zoom в этой сфере принадлежат Microsoft (Office 365) и Google (Workspace). Обе эти платформы предлагают в перечне доступных продуктов календарь, электронную почту и видеоконференцсвязь. Потому для Zoom имеет смысл добавить электронную почту и календарь и для своих клиентов, чтобы перестать быть однонаправленной платформой.

По данным The Information, Zoom может проявлять интерес и к другим сферам и заинтересована в создании полного пакета корпоративных приложений. Например, компания разместила вакансию и ищет специалистов для развития «захватывающих функций чата» и интеграции с другими приложениями, такими как Asana и Dropbox.

Источник: The Verge