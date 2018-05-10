ZTE прекращает операционную деятельность из-за американских санкций, запрещающих экспорт технологий для этой компании

Один из ведущих китайских производителей смартфонов – компания ZTE – вынуждена свернуть глобальную операционную деятельность в связи с негативным эффектом от санкций, наложенных правительством США. ZTE был вторым крупнейшим производителем смартфонов в Китае, а в прошлом году стал четвёртым по продажам вендором в США.

«Основная операционная деятельность компании прекратилась», — заявила ZTE в среду в сообщении для торговцев на фондовых рынках в Гонконге.

Бизнес ZTE стал несостоятельным после того, как правительство США ввело санкции и запретило американским компаниям экспортировать технологии китайскому производителю смартфонов. При этом ZTE сильно зависима от компонентов, изготовленных в США, особенно чипов Qualcomm и комплекса программного обеспечения Google Android.

В прошлом году ZTE призналась в разработке сложной многолетней схемы по продаже американских технологий Ирану и Северной Корее, что нарушает санкционное законодательство США о санкциях. ZTE заплатила штраф в сумме $890 млн и заявила, что находится в процессе наказания десятков высокопоставленных должностных лиц компании, которые организовали схему нарушения законов США о санкциях.

Но в прошлом месяце администрация президента США Дональда Трампа обвинила ZTE в том, что она продолжала лгать правительству США даже после признания своей вины в прошлом году.

Компания сообщила правительству США, что виновные руководители получили выговоры и получили уменьшенные премии за 2016 год. Но США заявляет, что это ложь. Многие из виновных сотрудников получили премии в полном размере, и они не получали выговоров до начала 2018 года – до момента, когда правительство США обратило внимание на этот вопрос.

15 апреля этого года официальный представитель Министерства торговли США Ричард Маяускас заявил, что ZTE продемонстрировала «образец обмана, ложных заявлений и повторных нарушений», а письмо компании, направленное должностным лицам США в июле 2017 года, было «наполнено ложными заявлениями». Он отметил, что с 2011 года ZTE внедрила несколько стратегий по передаче американских технологий Ирану и Северной Корее. В результате, компания получила сотни миллионов долларов от иранских предприятий за продажу роутеров, микропроцессоров и серверов, которые являются предметом ограничений США.

В результате, 15 апреля Министерство торговли США применило своеобразное экономическое ядерное оружие, запретив американским компаниям заниматься бизнесом с ZTE.

К сожалению, для ZTE произведенные в США аппаратные компоненты и программное обеспечение являются важной частью продуктов ZTE. По данным Reuters, по меньшей мере 25% компонентов смартфонов ZTE поступают от американских компаний. ZTE использует чипы Qualcomm для своих смартфонов и других продуктов. Более того, запрет на экспорт распространяется и на набор стандартных приложений Google для Android. И хотя сама Android является открытой операционной системой, Google сохраняет контроль над рядом ключевых приложений, включая Google Maps и Play Store. За пределами Китая достаточно проблематично продать Android-смартфон без доступа к магазину приложений Google.

И теперь выяснилось, что ZTE находится на грани полного выхода из бизнеса. ZTE заявляет, что «активно общается с соответствующими правительственными ведомствами США», чтобы обсудить отмену запрета на экспорт. Но сейчас мало шансов на изменение позиции администрации президента Дональда Трампа. Для продолжения работы компании ZTE пришлось бы полностью перепроектировать многие свои продукты с нуля, чтобы выпускать их без созданных в США чипов и ПО.

Источник: arstechnica