Звезду «Крика» уволили из седьмой части слэшеров — из-за поста в поддержку Палестины

После террористических атак ХАМАСа 7 октября мексиканская актриса Мелисса Баррера опубликовала серию сообщений, в которых называла Израиль «колонизированной» землей, обвиняла страну в «геноциде и этнических чистках» и продвигала нарратив, что евреи контролируют СМИ.

«Западные СМИ показывают только [израильскую] сторону. Почему они это делают — здесь вы можете сами сделать выводы», — написала Баррера.

Сообщается, что Spyglass Media Group уже уволила актрису из седьмого Крике и обнародовала заявление, в котором называет посты Барреры антисемитскими.

«Позиция Spyglass однозначно четкая: у нас нулевая толерантность к антисемитизму или разжиганию ненависти в любой форме, включая ложные упоминания о геноциде, этнических чистках, искажении Холокоста или к чему-то, что явно переходит границу языка ненависти», — сказал представитель Spyglas.

Баррера играла роль Сэм Карпентер в пятой и шестой частях франшизы «Крик» в последние годы, а также появлялась в музыкально-драматическом фильме «На высоте мечты».

Кристофер Лэндон, который должен взять на себя режиссерские обязанности в фильме «Крик VII» после того, как Мэтт Бэттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт отошли от франшизы, сделал заявление об уходе Барреры в X/Twitter, но впоследствии удалил публикацию.

«Все отстой. Прекратите кричать. Это было не мое решение», — написал Лэндон.

Подобные случаи увольнений происходят сейчас по всему Голливуду, поскольку киноиндустрия борется с острыми эмоциями, вызванными вспышкой насилия на Ближнем Востоке. В тот же день из-за участия в пропалестинских митингах United Talent Agency «простилась» с обладательницей «Оскара» Сьюзан Сарандон.

«Сейчас многие люди боятся быть евреями, и начинают чувствовать, как это быть мусульманами в этой стране», — заявляла Сарандон.

Актриса также репостила пропалестинские сообщения Роджера Уотерса из Pink Floyd, которого в течение многих лет критиковали за антисемитские высказывания.

В прошлом месяце Маха Дахил, сопредседатель CAA Film, ушла из правления агентства после того, как опубликовала в Instagram историю со словами: «Вы сейчас узнаете, кто поддерживает геноцид». В то же время, по данным Variety, важнейший клиент Дахил Том Круз выразил ей поддержку.

В Голливуде употребление слова «геноцид» давно считалось проблематичным. В 2021 году Марк Руффало, игравший Халка в фильмах Marvel, извинился за предположение, что Израиль совершает геноцид: «Это неточно, это неуважение и подстрекательство, которое используется для оправдания антисемитизма здесь и за рубежом». А в 2014 году Хавьер Бардем и Пенелопа Крус подписали письмо, в котором операции Израиля в Газе назвали «геноцидом» — после широкой критики они оба прояснили свои позиции.

Источник: Variety 1,2; Deadline