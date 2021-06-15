Безпека майбутнього: чому бізнесу варто переходити на хмарні сервіси





Хмарна інфраструктура більш гнучка, дозволяє ефективно використовувати ресурси та адаптувати їх під більшість бізнес-процесів.

Зберігання файлів, розробка проектів, робота з базами даних — усе це активно використовується бізнесами. Разом із тим, компанії змушені також займатися самостійною підтримкою інфраструктури, у разі коли інформація зберігається в локальних системах компанії. Хмарні сервіси стали популярними не тільки у кінцевих користувачів для зберігання особистих файлів. У масштабах бізнесу можна так само віддалено створити віртуальну ІТ-інфраструктуру, розгорнути резервне сховище даних, запустити і обслуговувати власні програми та багато іншого.

Згідно дослідження від Gartner, зростання популярності хмарних технологій та IaaS (інфраструктури як послуги) у цьому році буде тривати. За прогнозами цей сегмент зросте майже на 27%.

І все ж деякі компанії скептично налаштовані до переходу на хмарні сховища, вбачаючи в цьому потенційну загрозу для конфіденційності інформації. Однак провідні хмарні служби забезпечують набагато більшу захищеність файлів, ніж «аналогові» сховища. Більш того, провайдери використовують власні системи захисту від кіберзагроз, а саме моніторинг атак і антивірусні програми.

Наше хмарне майбутнє

Міграція в хмару допоможе значно скоротити кількість проблем, які зазвичай пов’язані з керуванням ІТ-інфраструктурою. Робота з додатками, налаштування та обслуговування бізнес-процесів помітно полегшиться, як і власне процес оновлень. Хмара робить бізнес гнучкіше в багатьох питаннях: від аналітики і роботи з соціальними мережами до управління всіма ключовими бізнес-процесами.

Перейшовши в хмару, компанія може забути про необхідність постійно модернізувати свою ІТ-інфраструктуру. Як показує досвід, у середньому вже через 3 роки фізичне обладнання застаріває і на нього закінчується сервісна гарантія від виробника. Саме тому компанії вважають за краще залучитися ІТ-підтримкою хмарного провайдера. З цього моменту турбота про оновлення фізичного обладнання, встановлення патчів по функціоналу і безпеки, і до решти стає клопотом хмарного провайдера.

Хочемо ми цього чи ні, але весь наш бізнес все одно опиниться в хмарі. Навіть немає сумнівів у тому, що в міру розвитку продуктів або сервісів наші бізнес-процеси також будуть ставати складнішими. І саме тут на допомогу компаніям приходять хмарні технології.

Перехід у хмару значно швидший, ніж здається

Чомусь звично думати, що міграція в хмару є дорогим і досить тривалим процесом. Насправді ж, усе набагато швидше, ніж ми думаємо. Співпраця із хмарним провайдером робить процес переходу максимально простим та мінімізує наше залучення.

Усі документи із нашої системи стануть доступні на будь-якому пристрої. Погодьтеся, що це значно прискорить роботу та покращить рівень продуктивності співробітників. А у найближчому майбутньому — заощадить вашому бізнесу час і гроші.

Перевага використання хмарних сервісів

1. Обслуговування

Розвиток та обслуговування ІТ-інфраструктури, її безпека, надійність і дієздатність стануть завданнями хмарного провайдера. При самостійному розгортанні хмари будуть потрібні вагомі ресурси — регулярні бекапи, відстеження фізичного стану серверів, актуалізація їх ПО і таке інше.

2. Скорочення витрат

Провайдери пропонують різноманітні пакети послуг і обсяги віртуального простору. Компанія зможе оплачувати лише використаний обсяг ресурсів, який в майбутньому можна збільшувати або зменшувати. Вартість утримання і обслуговування власного сервісу значно перевищує його хмарний аналог. Особливо це стосується резервного копіювання.

3. Безпека

Часто під час розміщення фізичного сервера в офісі виникає ризик, що інформація про бізнес опиниться під загрозою. Фізичні сервери можуть вилучити або вкрасти, отримавши доступ до даних. Теж саме стосується і надзвичайних ситуацій. Сучасні хмарні провайдери використовують принцип територіального розподілу центрів обробки даних. Це дозволяє уникнути проблем із роботою хмари під час надзвичайних ситуацій.

Типи хмарних сервісів для бізнесу

Віртуальний сервер

Забезпечує доступ до обчислювальних ресурсів, дискового простору та операційної системи. Компанія реально скорочує витрати на покупку й обслуговування фізичних серверів. А головною перевагою є швидке масштабування. Бо якщо потрібно збільшити обчислювальні потужності, робиться це за кілька хвилин.

Хмарне сховище

Отримання доступу до системи зберігання даних (СЗД), яка надасть можливість завантажувати, видаляти та сортувати файли будь-якого формату. У певному сенсі це особиста мережева папка, з якою можна робити все те ж саме, що і з папками на персональному комп’ютері. Якщо буде не вистачати місця, знову ж таки, можна оперативно збільшити обсяг до потрібного.

Середовище для розробки

Підтримка безлічі користувачів і масштабування сервісів-платформ підвищує ефективність розробки. Крім того, при використанні не буде виникати проблем із ліцензіями на необхідне програмне забезпечення. Робота компанії буде повністю легальна, а засоби розробки скоротять час на запуск нових додатків.

Додатки в хмарі

Це повноцінне програмне забезпечення, створене для спільної роботи без прив’язки до місця і конкретного комп’ютера. Користувачі підключаються до них через Інтернет, як правило, за допомогою браузера. Уся інфраструктура знаходиться в центрі обробки даних провайдера.

Найважливішим при виборі провайдера хмарного сервісу є чітке розуміння, навіщо це потрібно, які файли в ньому будуть зберігатися і як буде здійснюватися доступ співробітників до інформації. Саме це дозволить підібрати сервіс, що максимально задовольняє потребам компанії.

Матеріал підготувала компанія SOFTICO – рішення з інформаційної безпеки, постачання та ліцензування програмного забезпечення від світових лідерів, CAD-рішення, IT-сервіси з інтеграції та обслуговування.