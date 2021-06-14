CRM та аграрний сектор України — кейс розумного впровадження у прибутковий бізнес





Для переважної більшості людей, не пов’язаних з аграрним сектором, уявлення про підприємництво у даному сегменті зводиться до широких ланів, комбайнів і тракторів та різноманітті сільськогосподарських тварин. Але насправді, саме ця галузь демонструє одні з найвищих показників залучення найрізноманітніших ІТ-рішень до своєї діяльності. Приклад впровадження дієвих інструментів для управління бізнесом в роботу великої української аграрного компанії засвідчує: усім процесом можна централізовано керувати зі зручного офісу.

Спеціалісти IT-компанії Авіві, які близько року впроваджували й тестували всі необхідні бізнес-процеси замовника, переконані: жодне нове підприємство не може обійтися без сучасних рішень, а вже наявні — не втримають конкуренції вже у недалекому майбутньому. На жаль, існують об’єктивні причини, що гальмують загальні масштаби дигіталізації, їх декілька:

Програмне забезпечення достатньо вузькоспеціалізоване, складне, а значить і дороговартісне. Це створює перепони середнім та дрібним аграріям;

Вітчизняні розробники “софту” також орієнтовані на великих потенційних клієнтів та мільйонні контракти;

Зазвичай бізнес-процеси та потреби загалом у аграрних компаній доволі специфічні, тому важко знайти швидкі рішення та вправних підрядників.

Однак практика свідчить, що симбіоз зацікавлених аграріїв та “айтішників” демонструє чудовий результат, а необхідне програмне забезпечення гарно працює на основі вже наявного.

Успіх аграрного бізнесу за великою мірою залежить від своєчасних поставок багатьох найменувань ресурсів і саме на цьому спеціалізується компанія, що замовила впровадження у Авіві. Головним інструментом в роботі всієї команди мало стати “розумне” програмне забезпечення, що в багато чому замінило б працю офісних співробітників. За його використання співробітники мали б змогу керувати всіма процесами онлайн, а за вимушених відряджень — постійно бути на зв’язку та мати повноцінний доступ до робочої інформації. Головним її розділом є унікальна база даних, до створення якої у компанії були особливі вимоги.

Технічне завдання відрізнялося особливою складністю. Тому спеціалісти Авіві запропонували використати за основу вже готовий програмний продукт Бітрікс24 та створити низку кастомізацій — додатково розробленого функціоналу, що максимально задовольнить запити замовника. Вже готові елементи значно скоротили технічне завдання та забезпечували наявність:

Багатофункціональну базу даних та CRM — систему керування взаємовідносинами із клієнтами;

Інструменти для ведення онлайн-бізнесу: електронна структура компанії, розподіл завдань між співробітниками, аналітика та звітність;

Мобільний додаток для iOS та Android, що забезпечує комунікацію та надає віддалений доступ до основних можливостей системи.

Найбільш відповідальним завданням стала кастомізація CRM. Сучасні аналогічні інструменти цього виду надають користувачам можливість здобуття клієнтів, збереження історії спілкування з ними, допомагають з продажем та швидким доступ до збереженої інформації. Однак унікальність вимог замовника полягала у створенні великої кількості полів для внесення особливої інформації про клієнтів з широкими можливостями їхньої фільтрації та взаємодії. Ця вимога базується на основній соціальній проблемі галузі: ви зрідка зустрінете представників аграрного бізнесу, які радо та відкрито ділитимуться інформацією про себе, свої хобі чи вподобання.

Таким чином база даних мала містити вичерпну інформацію про кожного клієнта, включно з соціальними даними, що допомогли б співробітникам замовника робити кращі пропозиції своїм клієнтам. А додатковим функціоналом у цьому процесі став кастомізований скоринг — використання створеного розробниками штучного інтелекту, що оцінює вірогідність успіху майбутньої угоди та пропонує корективи для збільшення їх ефективності. Щось подібне практикують великі банківські структури: вони пропонують найвигідніші умови, оскільки знають все про фізичних чи юридичних осіб, які у них обслуговуються.

Однак CRM — це ще не верхівка айсбергу. Головним завданням сучасного програмного забезпечення є всебічна автоматизація усіх можливих процесів, де людський фактор зводиться до мінімуму. Оскільки час для аграріїв має важливе значення, співробітникам всіляко допомагає “розумний” календар. Система слідкує за часом посівних, періодами внесення добрив, жнивами та збором різних культур. На основі детальної та структурованої інформації з бази даних, співробітники компанії завчасно отримують оповіщення про наближення важливих подій а також перелік клієнтів, яким можуть бути цікаві пропозиції.

Також левову частку завдань з автоматизації у аграрному бізнесі займає робота із документами: їхнє створення, заповнення, погодження та обмін. За умовами технічного завдання усі такі процеси замовника відбуваються автоматично. Система сама формує документи на основі інформації з CRM, надсилання на погодження керівником відбувається у один клік і стільки ж потрібно відповідальному, аби погодити чи відправити на доопрацювання документ. За статистикою, час роботи з договором після впровадження скоротився у 12 разів, актом — у 18. Це безумовно розвантажує робочий час співробітників та дозволяє виконати більше завдань.

Таким чином впровадження кастомізованого під замовника програмного забезпечення у роботу аграрного стартапу зумовила швидке зростання компанії та створило технологічні переваги над конкурентами. IT-рішення змінюють уявлення про аграрний бізнес в Україні і ми переконані, що в подальшому це зрозуміють й інші представники цього ринку. І цілком можливо, що саме високі технології дадуть поштовх для розвитку українському селу, що наразі знаходиться на межі виживання.