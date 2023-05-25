14 червня відбудеться безплатна онлайн-зустріч зі співзасновниками Nerif.network. Це кросчейн-платформа, яка дозволяє автоматизувати dApps застосунки на основі смартконтрактів. Роман Бехма та Йоганнес Керн розкажуть про інструменти, які допоможуть розробникам і засновникам проєктів зекономити час і спростити процеси.

Також ця подія буде мегакорисною для класичних розробників, котрі думають над розвитком у блокчейн-ніші.

У цьому тексті розповідаємо, що саме буде на онлайн-зустрічі.

Про що говоритимуть

Під час розробки dApps тонну часу витрачають на те, щоб розбудувати навколишню інфраструктуру – таку як системи сповіщень, кешування або перехресна та позаланцюгова інтеграція.

На онлайн-заході від Nerif.network розробникам розкажуть, які саме інструменти допоможуть автоматизувати багато з цих процесів. За підрахунками, такі рішення дозволяють зекономити тисячі доларів і сотні годин розробки.

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ стартує 14 червня о 17:00, і триватиме 1,5 години.

Які теми розглянуть

Як розробникам використовувати інструменти для автоматизації інфраструктури dApp, смартконтрактів у dApps, будь-яких настроюваних обчислень у ланцюзі чи поза ланцюгом тощо.

Чому Web3 UX не працює і що з цим можна зробити.

Приклади практичного використання Nerif у розробці DeFi, ігор та NFT.

Як Nerif може заощадити купу грошей на вашому проєкті.

Безпека під час розробки наших власних dApps.

Реєстрація обов’язкова!

Участь безплатна.

Увага! Захід пройде англійською мовою.

Як потрапити на безплатний захід? Зареєструйтеся, використовуючи форму нижче, і ви отримаєте на свій email посилання в Zoom на 14 червня. Бонусом ви отримаєте запис зустрічі після її проведення. Я ознайомлений(-а) з Я ознайомлений(-а) з Політикою Конфіденційності ITC.UA.

Подію буде корисно відвідати:

блокчейн-розробникам і програмістам, які хочуть ще краще навчитися будувати на блокчейні;

Web3- та ІТ-стартапам;

кожному, хто хоч раз думав про створення власної колекції NFT;

дозволяє людям заробляти реальні гроші, граючи в ігри розробникам ігор у сфері NFT, P2E ;

будь-кому, хто цікавиться створенням програм на блокчейні.

Хто поділиться досвідом

Роман Бехма, співзасновник і CEO Nerif.network

Досвідчений технічний підприємець, вісім років розробляє софт та інфраструктуру. Створив з нуля і продав свій перший стартап протягом двох років. У блокчейні Роман з 2018-го. Працював із проєктами найвищого рівня, як-от Polygon, Chainlink, консультував і допомагав блокчейн-стартапам налаштувати інфраструктуру. У Nerif Роман Бехма відповідає за фундаментальну роботу з розробки продукту.

Йоганнес Керн, співзасновник і керівник відділу розвитку Nerif.network

Ветеран Web3 з досвідом як у сфері технологій, так і в інвестиціях. Розпочав свою професійну кар’єру у Web3 у Swisscom Blockchain. Там він працював з децентралізованими проєктами та реалізовував успішні стратегії виходу на ринок.

Про Nerif.network

Nerif Network – це першокласна децентралізована екосистема, яка дозволяє автоматизувати dApps у кількох мережах на основі визначених клієнтом правил, вимог та умов. Nerif також можна використовувати для автоматизації будь-яких інших користувацьких обчислень у ланцюжку або поза ним.

Nerif інтегровано в широкий спектр блокчейнів, сайдчейнів різновид блокчейну, який відрізняється від біткоїнового своїми можливостями та функціями і мереж рівня 2.

Приєднуйтесь до безплатної зустрічі 14 червня о 17:00 і ставте цікаві запитання спікерам.

Зареєструватися на безплатний захід Заповніть форму, і ви отримаєте на свій email посилання в Zoom на 14 червня. Бонусом ви отримаєте запис зустрічі після її проведення. Я ознайомлений(-а) з Я ознайомлений(-а) з Політикою Конфіденційності ITC.UA.

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