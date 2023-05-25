14 червня відбудеться безплатна онлайн-зустріч зі співзасновниками Nerif.network. Це кросчейн-платформа, яка дозволяє автоматизувати dAppsзастосунки на основі смартконтрактів. Роман Бехма та Йоганнес Керн розкажуть про інструменти, які допоможуть розробникам і засновникам проєктів зекономити час і спростити процеси.
Також ця подія буде мегакорисною для класичних розробників, котрі думають над розвитком у блокчейн-ніші.
У цьому тексті розповідаємо, що саме буде на онлайн-зустрічі.
Зміст
Про що говоритимуть
Під час розробки dApps тонну часу витрачають на те, щоб розбудувати навколишню інфраструктуру – таку як системи сповіщень, кешування або перехресна та позаланцюгова інтеграція.
На онлайн-заході від Nerif.network розробникам розкажуть, які саме інструменти допоможуть автоматизувати багато з цих процесів. За підрахунками, такі рішення дозволяють зекономити тисячі доларів і сотні годин розробки.
ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ стартує 14 червня о 17:00, і триватиме 1,5 години.
Які теми розглянуть
- Як розробникам використовувати інструменти для автоматизації інфраструктури dApp, смартконтрактів у dApps, будь-яких настроюваних обчислень у ланцюзі чи поза ланцюгом тощо.
- Чому Web3 UX не працює і що з цим можна зробити.
- Приклади практичного використання Nerif у розробці DeFi, ігор та NFT.
- Як Nerif може заощадити купу грошей на вашому проєкті.
- Безпека під час розробки наших власних dApps.
Реєстрація обов’язкова!
Участь безплатна.
Увага! Захід пройде англійською мовою.
Подію буде корисно відвідати:
- блокчейн-розробникам і програмістам, які хочуть ще краще навчитися будувати на блокчейні;
- Web3- та ІТ-стартапам;
- кожному, хто хоч раз думав про створення власної колекції NFT;
- розробникам ігор у сфері NFT, P2Eдозволяє людям заробляти реальні гроші, граючи в ігри;
- будь-кому, хто цікавиться створенням програм на блокчейні.
Хто поділиться досвідом
Роман Бехма, співзасновник і CEO Nerif.network
Досвідчений технічний підприємець, вісім років розробляє софт та інфраструктуру. Створив з нуля і продав свій перший стартап протягом двох років. У блокчейні Роман з 2018-го. Працював із проєктами найвищого рівня, як-от Polygon, Chainlink, консультував і допомагав блокчейн-стартапам налаштувати інфраструктуру. У Nerif Роман Бехма відповідає за фундаментальну роботу з розробки продукту.
Йоганнес Керн, співзасновник і керівник відділу розвитку Nerif.network
Ветеран Web3 з досвідом як у сфері технологій, так і в інвестиціях. Розпочав свою професійну кар’єру у Web3 у Swisscom Blockchain. Там він працював з децентралізованими проєктами та реалізовував успішні стратегії виходу на ринок.
Про Nerif.network
Nerif Network – це першокласна децентралізована екосистема, яка дозволяє автоматизувати dApps у кількох мережах на основі визначених клієнтом правил, вимог та умов. Nerif також можна використовувати для автоматизації будь-яких інших користувацьких обчислень у ланцюжку або поза ним.
Nerif інтегровано в широкий спектр блокчейнів, сайдчейніврізновид блокчейну, який відрізняється від біткоїнового своїми можливостями та функціями і мереж рівня 2.
Приєднуйтесь до безплатної зустрічі 14 червня о 17:00 і ставте цікаві запитання спікерам.
Це партнерський матеріал. Інформацію для цього матеріалу надав партнер.
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