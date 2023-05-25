Блокчейн Технології 25.05.2023 о 16:20

Анонс онлайн-івенту для Web3-розробників: покращуємо користувальницький досвід у dApps. Участь безплатна

14 червня відбудеться безплатна онлайн-зустріч зі співзасновниками Nerif.network. Це кросчейн-платформа, яка дозволяє автоматизувати dAppsАнонс онлайн-івенту для Web3-розробників: покращуємо користувальницький досвід у dApps. Участь безплатнаАнонс онлайн-івенту для Web3-розробників: покращуємо користувальницький досвід у dApps. Участь безплатназастосунки на основі смартконтрактів. Роман Бехма та Йоганнес Керн розкажуть про інструменти, які допоможуть розробникам і засновникам проєктів зекономити час і спростити процеси. 

Також ця подія буде мегакорисною для класичних розробників, котрі думають над розвитком у блокчейн-ніші.

У цьому тексті розповідаємо, що саме буде на онлайн-зустрічі.

Про що говоритимуть 

Під час розробки dApps тонну часу витрачають на те, щоб розбудувати навколишню інфраструктуру – таку як системи сповіщень, кешування або перехресна та позаланцюгова інтеграція.

На онлайн-заході від Nerif.network розробникам розкажуть, які саме інструменти допоможуть автоматизувати багато з цих процесів. За підрахунками, такі рішення дозволяють зекономити тисячі доларів і сотні годин розробки. 

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ стартує 14 червня о 17:00, і триватиме 1,5 години.

Які теми розглянуть  

  • Як розробникам використовувати інструменти для автоматизації інфраструктури dApp, смартконтрактів у dApps, будь-яких настроюваних обчислень у ланцюзі чи поза ланцюгом тощо.
  • Чому Web3 UX не працює і що з цим можна зробити.
  • Приклади практичного використання Nerif у розробці DeFi, ігор та NFT.
  • Як Nerif може заощадити купу грошей на вашому проєкті.
  • Безпека під час розробки наших власних dApps.

Реєстрація обов’язкова!
Участь безплатна.
Увага! Захід пройде англійською мовою.

Подію буде корисно відвідати:

  • блокчейн-розробникам і програмістам, які хочуть ще краще навчитися будувати на блокчейні;
  • Web3- та ІТ-стартапам;
  • кожному, хто хоч раз думав про створення власної колекції NFT;
  • розробникам ігор у сфері NFT, P2EАнонс онлайн-івенту для Web3-розробників: покращуємо користувальницький досвід у dApps. Участь безплатнаАнонс онлайн-івенту для Web3-розробників: покращуємо користувальницький досвід у dApps. Участь безплатнадозволяє людям заробляти реальні гроші, граючи в ігри;
  • будь-кому, хто цікавиться створенням програм на блокчейні.

Анонс онлайн-івенту для Web3-розробників: покращуємо користувальницький досвід у dApps. Участь безплатна

Хто поділиться досвідом

Роман Бехма, співзасновник і CEO Nerif.network

Досвідчений технічний підприємець, вісім років розробляє софт та інфраструктуру. Створив з нуля і продав свій перший стартап протягом двох років. У блокчейні Роман з 2018-го. Працював із проєктами найвищого рівня, як-от Polygon, Chainlink, консультував і допомагав блокчейн-стартапам налаштувати інфраструктуру. У Nerif Роман Бехма відповідає за фундаментальну роботу з розробки продукту.

Йоганнес Керн, співзасновник і керівник відділу розвитку Nerif.network

Ветеран Web3 з досвідом як у сфері технологій, так і в інвестиціях. Розпочав свою професійну кар’єру у Web3 у Swisscom Blockchain. Там він працював з децентралізованими проєктами та реалізовував успішні стратегії виходу на ринок.

Про Nerif.network

Nerif Network – це першокласна децентралізована екосистема, яка дозволяє автоматизувати dApps у кількох мережах на основі визначених клієнтом правил, вимог та умов. Nerif також можна використовувати для автоматизації будь-яких інших користувацьких обчислень у ланцюжку або поза ним. 

Nerif інтегровано в широкий спектр блокчейнів, сайдчейнівАнонс онлайн-івенту для Web3-розробників: покращуємо користувальницький досвід у dApps. Участь безплатнаАнонс онлайн-івенту для Web3-розробників: покращуємо користувальницький досвід у dApps. Участь безплатнарізновид блокчейну, який відрізняється від біткоїнового своїми можливостями та функціями і мереж рівня 2. 

Приєднуйтесь до безплатної зустрічі 14 червня о 17:00 і ставте цікаві запитання спікерам.

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