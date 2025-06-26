HATOR Phoenix 2 Wireless — бездротові навушники, які намагаються знайти баланс між ігровими можливостями та повсякденним використанням. З Bluetooth 5.4 і мультипойнтом, знімним мікрофоном та ігровим режимом, вони виглядають як хороша альтернатива для тих, кому не потрібен ультимативний звук, але важлива надійність і зручність. В огляді розберемо, що з обіцянок реалізували, а де довелось йти на компроміси.

HATOR Phoenix 2 Wireless 4199 грн. Плюси: якісне звучання з підтримкою Hi-Res Audio і збалансованим басом; стильний і зручний дизайн з м’яким наголов’ям та комфортними амбушурами; добра автономність; швидка зарядка через USB-C; надійне бездротове з’єднання по Bluetooth 5.4 і 2.4 ГГц (донгл); голосові підказки українською мовою; комплект із жорстким кейсом та всіма необхідними аксесуарами Купити в Elmir.ua Мінуси: навігація та керування кнопками не дуже інтуїтивні, потребують звикання; ANC середньої ефективності, не повністю приглушує шум; немає десктопної версії ПЗ; іноді помітна помірна фільтрація шумів мікрофоном Купити в Elmir.ua 8.3 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики HATOR Phoenix 2 Wireless

Тип навушників Повнорозмірні, Over-Ear Динаміки 40 мм Hi-Res з неодимовим магнітом Частотний діпазон 10 – 44000 Гц Імпеданс 16 Ом Особливості Поворотні чаші, можливість складання Тип підключення Бездротове, дротове (3,5 мм Jack) Версія Bluetooth 5.4, 10+ метрів Підтримка кодеків SBC, AAC, LDAC Шумозаглушення Є, ANC Керування Кнопки Регулятор гучності Є Мікрофони Є, із шумозаглушенням Захист від вологи Немає Автономність До 45 годин Час зарядки 4 години Швидка зарядка Є, 20 хвилин дають 6 годин роботи Зарядка USB Type-C Сумісність Android, iOS, ПК Вага 300 грамів

Паковання та комплектація HATOR Phoenix 2 Wireless

Phoenix 2 Wireless постачається в картонній коробці з фірмовим оформленням — класична кольорова гама Hator, мінімум декоративних елементів і максимум практичності. Усередині — жорсткий кейс, який одразу налаштовує на «серйозний» лад: виглядає солідно, захищає гарнітуру під час транспортування й не справляє враження тимчасового рішення.

Комплект постачання приємно дивує повнотою. Окрім самої гарнітури, у коробці є два кабелі — один із роз’ємами USB-C з обох боків, інший із USB-C та USB-A. Також у комплекті присутній фірмовий бездротовий донгл для з’єднання на частоті 2.4 ГГц, адаптер з USB-C на USB-A, знімний мікрофон. Усі елементи зручно розміщено в кейсі, тож транспортування та зберігання не викликають жодного дискомфорту.

Найприємніше — чохол. Так, саме він. Не просто шматок тканини, як це часто буває в «типу преміум» моделях, а реальний travel-кейс із місцем для аксесуарів, блискавкою та фірмовим лого. Вміщає все як рідне, навіть якщо ви з тих, хто ніколи не викидає перехідники.

Загалом комплект — продуманий. Усе, що треба для використання гарнітури на ПК, ноуті, консолі (окрім Xbox), телефоні чи навіть холодильнику з Bluetooth (жарт, але мало що сьогодні без нього). Усе на місці, все в окремих відсіках, все — логічно.

Комплект справляє враження збалансованого й чесного. Тут немає надлишку, але й про дрібниці не забули. Усе виглядає як продукт, який розробляли «для себе», без зайвої економії. І це при рекомендованій ціні близько 4 000 грн. За відчуттями — на всі 7–8 тисяч. Ну майже.

Дизайн та ергономіка HATOR Phoenix 2 Wireless

Phoenix 2 Wireless — мінімалістичний дизайн без агресивних вставок, матовий корпус, приємне UV-покриття, яке надокучливо збирає відбитки пальців. Обертові чашки — практична річ: зручно носити на шиї або покласти на стіл, не боячись подряпин.

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Наголів’я м’яке, з амортизацією, яке не тисне, навіть якщо у вас розмір XXL. Амбушури — з м’якої протеїнової шкіри, всередині — піна з ефектом пам’яті. Носити Phoenix 2 Wireless — як лежати на ортопедичній подушці. До речі, для тих, хто носить окуляри — good news: тиску на дужки нема.

RGB-підсвітка тут доречна: елегантне кільце по контуру чашок, плюс логотип. Можна вмикати/вимикати з кнопки або через софт. До речі, кришки на чашках — змінні, тримаються на магнітах. Наразі доступна лише одна конфігурація, однак не виключено, що в майбутньому виробник розширить лінійку аксесуарів. Комусь це точно може бути цікавим.

Вага навушників — лише 300 грамів. І при цьому гарнітура здається монолітною: нічого не люфтить, не тріщить, не нагадує пластмасу з базару. Все по-геймерськи серйозно, але й по-людськи зручно.

Особливості, звук та мікрофон HATOR Phoenix 2 Wireless

Phoenix 2 Wireless використовує 40-мм динамічні випромінювачі з підтримкою Hi-Res Audio та частотним діапазоном 10–44 000 Гц. Як для геймерської гарнітури, це доволі амбітні характеристики. У практичному використанні звук справляє приємне враження: достатньо об’ємний, із виразною деталізацією у середньому діапазоні та помірно акцентованими низькими частотами.

Басовий діапазон подано щільно, з помірною агресією — на ігрових вибухах і басових партіях у музиці звук не розпливається, не перекриває середину. У порівнянні з більш масовими моделями тут баланс збережено краще. У динамічних сценах бас не «перетягує» на себе увагу.

Середні частоти передано коректно — без провалів або надмірних акцентів. Вокальні партії та діалоги в іграх залишаються чіткими й добре читаються навіть на тлі насиченої звукової сцени. У тій же Stellar Blade репліки персонажів — зокрема Єви — звучать природно, без спотворень тембру чи ефекту «залізного відра».

Верхні частоти звучать акуратно, без надмірного яскравого акценту. У композиціях із великою кількістю дрібних деталей — струнні, ударні, синтетичні текстури — вуха не втомлюються навіть після тривалого прослуховування.

LDAC-кодек дає змогу відтворювати аудіо з високим бітрейтом. На практиці різниця між SBC/AAC та LDAC помітна лише на якісних треках і відповідному джерелі, однак підтримка є.

Bluetooth 5.4 забезпечує стабільне з’єднання, обривів або затримок при переміщенні між кімнатами не зафіксовано, але «до 100 метрів» — теоретичний максимум, не для реального використання.

Активне шумозаглушення (ANC) працює у трьох режимах: звичайному, адаптивному та прозорому. Ефективність стандартна для середнього сегмента: шум на вулиці частково приглушується, але не повністю. Вакуумного ефекту або тиску на вуха немає, що позитивно позначається на комфорті.

Основний мікрофон виконаний у вигляді знімного модуля на гнучкій ніжці. Він оснащений технологією ENC (Environmental Noise Cancellation), що досить ефективно знижує фонові шуми під час розмов. Якість передачі голосу у відеодзвінках залишається непоганою, але фільтрація шумів відбувається не завжди делікатно.

Окремо є вбудований мікрофон для мобільного використання. Очікувано, якість значно нижча — у шумному середовищі співрозмовник може чути сторонні звуки. Але для швидкої розмови або навігації в телефоні — достатньо.

Загалом гарнітура орієнтована на геймерське та мультимедійне використання без чіткої спеціалізації. Підходить і для ігор, і для музики, але не є профільним рішенням для жодного з напрямів. Простий, збалансований звук без яскравих сильних або слабких сторін.

Підключення, ПЗ та керування HATOR Phoenix 2 Wireless

Phoenix 2 Wireless підтримує три типи підключення: Bluetooth 5.4, 2.4 ГГц через донгл і дротовий USB-C. Перемикання між ними відбувається швидко, а гарнітура запам’ятовує останні підключення. Можна легко перейти з ПК на телефон і назад за допомогою комбінації кнопок.

З’єднання по 2.4 ГГц залишається стабільним навіть у середовищі з великою кількістю Wi-Fi мереж. В іграх немає лагів чи обривів зв’язку. Донгл не вимагає додаткових налаштувань — просто підключаєш і користуєшся.

Bluetooth 5.4 реалізовано з підтримкою мультипойнт, що дозволяє одночасно підключати гарнітуру до двох пристроїв, наприклад, смартфона і ноутбука. Під час дзвінка гарнітура автоматично переключається на телефон, що зручно при роботі і одночасному прослуховуванні музики чи грі.

Підключення через USB-C забезпечує найвищу якість звуку — 96 кГц/24-біт — без потреби встановлювати додаткові драйвери.

На відміну від багатьох конкурентів, у HATOR немає десктопної версії свого фірмового додатка HATOR Sync Hub. Управління гарнітурою, її налаштування та синхронізація доступні виключно через мобільний додаток для Android та iOS.

Для користувачів, які звикли до програм на ПК, це може бути незручним. Водночас мобільний додаток пропонує простий і зрозумілий інтерфейс з базовим функціоналом для швидкого керування гарнітурою.

На корпусі розташовано всі необхідні кнопки: живлення, активація ANC, регулювання гучності, вимкнення мікрофона, перемикання режимів і входів. Але користуватися ними мені було не дуже зручно.

Загалом керування функціями гарнітури реалізоване логічно і повноцінно, але потребує адаптації через щільність та однорідність розташування кнопок. Це не критичний мінус, але варто враховувати, якщо ви часто перемикаєтесь між режимами під час ігор або роботи.

Світлові індикатори на гарнітурі HATOR Phoenix 2 Wireless сигналізують про тип підключення та поточний режим роботи. Окремі LED-індикатори вказують на активні функції, а голосові підказки повідомляють про зміни режимів або підключення до пристроїв.

Голосові підказки доступні українською мовою, що додає зручності користувачам, які віддають перевагу рідній мові.

Підсвітку можна вимкнути або вибрати один із кількох режимів. Вона виглядає стримано і не відволікає, а відключення підсвітки дозволяє трохи збільшити час автономної роботи.

Автономна робота HATOR Phoenix 2 Wireless

HATOR заявляє до 40 годин автономної роботи Phoenix 2 Wireless, однак виробник не уточнює, чи ця цифра враховує активне шумозаглушення (ANC) або підсвітку. На практиці Phoenix 2 Wireless дійсно демонструє тривалу автономність: при звичайному щоденному використанні з підсвіткою гарнітура легко протрималась у мене 6–7 днів.

У змішаному режимі роботи — коли одночасно працює Bluetooth, 2.4 ГГц, відтворюється музика і проходять відеодзвінки — пристрій протримався понад 40 годин. З ANC час роботи скоротився, але не сильно драматично — десь до 34-35 годин. Якщо вимкнути всі додаткові функції, окрім відтворення звуку, гарнітура може працювати без підзарядки до півтора тижня.

Зарядка відбувається через USB-C із підтримкою швидкої зарядки: 20 хвилин на зарядці дадуть фору у 6 годин роботи. Це зручно, особливо якщо заряджати гарнітуру ввечері або під час коротких перерв.

Індикація заряду відображається в системі на Windows, Android, macOS та iOS, тож неприємних сюрпризів із розрядом не буде. Також є голосові сповіщення про низький рівень батареї на 20%, 10% і 5%.

Виробник обіцяє збереження повної ємності акумулятора щонайменше протягом 500 циклів заряджання — це доволі пристойний показник для геймерської гарнітури, що означає тривалу експлуатацію.

Ще один плюс — гарнітура не перегрівається під час зарядки або тривалого використання. Корпус добре ізольований, що запобігає нагріванню акумулятора і підвищує комфорт під час носіння, що особливо критично саме влітку.

Досвід користування HATOR Phoenix 2 Wireless

Ігри, музика, робочі коли, відео на YouTube, стрімінг Spotify, перегляд кіно — Phoenix 2 Wireless чудово справляється з усім. Це та сама універсальність, про яку всі говорять, але мало хто втілює.

В іграх — повне занурення. Call of Duty чи CS2 — позиційний звук ідеальний. Справді чути, де ворог, де стріляють, а де — просто порожня кімната.

У музиці — деталізація на рівні фірмових аудіофільських навушників. Прослухані класичні Pink Floyd, прогресивні Tool, саундтрек Ганса Ціммера з фільму «Початок» і синті-попові Depeche Mode. Phoenix 2 Wireless не боїться жанрів. Вони просто грають усе. І грають добре.

Для стрімінгу — гарнітура теж підійде. Мікрофон не спотворює голос, але одразу забудьте про вбудований мікрофон.

На робочих дзвінках гарнітура не викликає жодного дискомфорту. Легкість, відсутність тиску на голову, природний звук — усе це дозволяє не знімати її по 4–5 годин поспіль.

Використання з мобільними девайсами теж не розчаровує. На Android — LDAC, на iPhone — AAC. Режим прозорості працює адекватно: чути зовнішній світ, не виймаючи навушників.

Фізичні кнопки — великий плюс. Жодних сенсорів, які випадково натискаються. Все чітко, надійно й зворотно. Ти натискаєш — гарнітура реагує миттєво.

Втім, навігація по меню і перемикання режимів зроблені так собі — доводиться звикати до розташування кнопок і їх комбінацій, адже інтерфейс не дуже інтуїтивний.

Навантаження на голову мінімальне. Навіть під кінець робочого дня немає відчуття тиску чи дискомфорту. Амбушури не гріють, не потіють. Влітку на вулиці — комфорт.

Ціна та конкуренти

На ринку бездротових ігрових гарнітур з ANC та Hi-Res Audio у сегменті до $100 — вибір досі обмежений. І саме тому HATOR Phoenix 2 Wireless виглядає як одна з найцікавіших моделей у своєму класі. За ці гроші вона демонструє функціональність, яку складно знайти навіть у продукції більш іменитих брендів.

Серед конкурентів є Logitech G Pro X з ціною від 3600 гривень. Також у лінійці Logitech є моделі, схожі на героя сьогоднішнього огляду — G435 та G733, з цінниками від 1800 та 3700 гривень відповідно.

З відомих конкурентів варто виділити HyperX Cloud III Wireless (ціна від 3999 гривень) і SteelSeries Arctis Nova 5 (від 4099 гривень). Якщо ж потрібен варіант простіший, є Hator Hyperpunk 3 Wireless (від 2179 гривень) та A4Tech Bloody GR280 (від 1380 гривень).

Також варто згадати Sony WH-ULT900 — преміум-варіант із хорошим ANC та LDAC, але з ціною від 5520 гривень. Це більше мультимедійна модель, ніж суто ігрова.

Logitech G522 Lightspeed продається приблизно за 6149 гривень, має Bluetooth, 2.4 ГГц і дротове підключення, але не має ANC.

Sony WH-1000XM4 — окремий клас із найкращим ANC і комфортом, проте коштують від 9200 гривень і вище.

8.3 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8.5 Стильний і стриманий дизайн без зайвих надмірностей. Ергономіка продумана: навушники комфортно сидять навіть під час тривалого носіння, не тиснуть на голову. Якість збирання, матеріали 8 Матеріали приємні, але трохи простіші, ніж у дорожчих моделей. Збірка якісна. Ціна 8 Вартість гарнітури відповідає її можливостям і функціоналу. Це добрий вибір у своєму ціновому сегменті, хоча конкуренти також пропонують цікаві варіанти. Якість звучання 8 Звук збалансований і приємний, з чіткою серединою та акуратним басом. Hi-Res Audio і LDAC підтримка додають варіативності, але до преміум-класу трохи не дотягує. Комплектація 9 Великий плюс — повний набір аксесуарів: два кабелі, якісний кейс, знімний мікрофон і донгл. Все для комфортного використання у різних сценаріях.