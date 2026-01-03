Найцікавіші нові фільми січня 2026 року

У січні в кінотеатрах нас збираються багато лякати та смішити. За перше відповідають вороже налаштоване шимпанзе, постапокаліптична Англія 28 років після розповсюдженні вірусу люті, який, до речі, теж пішов від мавпи, та мешканці зловісного Сайлент Гіллу. За друге — українські кінороби, і будемо сподіватися, що поряд з кількістю неодмінно буде і якість. А ще Г’ю Джекман та Кейт Гадсон візьмуться співати й танцювати, Тімоті Шаламе — грати в настільний теніс, Рейчел Макадамс та Ділан О’Браєн — виживати на безлюдному острові, а Джейсон Стейтем… ну, робити те, що він робить зазвичай. Наприкінці ж місяця з’являться й потенційно цікаві європейські новинки — про все це і не тільки читайте в нашому традиційному матеріалі.

“Корпорат”

Дата випуску: 1 січня

Режисер: Олександр Кірієнко

У ролях: Тетяна Малкова, Володимир Шумко, Юлія Ігнатченко, Павло Текучев, Євген Ламах, Віталій Козловський, Ілля Парфенюк, Дар’я Петрожицька, Ірина Сопонару, Катерина Файн

Жанр: комедія

Реліз: кінотеатри

“Життя колективу торгівельної компанії перевертається з ніг на голову, коли керівник повідомляє про майбутнє скорочення. Хто залишиться без роботи, вирішить тижневий тімбілдінг. Те, що раніше було звичайним корпоративом, перетворюється на справжню гру на виживання” — йдеться в офіційному синопсисі.

Вже з самого початку року українські кінороби намагаються розвеселити нас химерним середовищем сучасної корпоративної культури. На знімальному майданчику що не обличчя, то якась знаменитість — від шоумена та актора театру-студії “Чорний квадрат” Володимира Шумка до Віталія Козловського, котрий додаткового представлення не потребує. Судячи з трейлера, ця адаптація румунського фільму «Тімбілдинг» (2022) становитиме ще той повний розковбас!

“Служниця” / The Housemaid

Дата випуску: 1 січня

Режисер: Пол Фіг

У ролях: Сідні Свіні, Аманда Сайфред, Брендон Скленар, Мікеле Морроне, Елізабет Перкінс, Меган Фергюсон

Жанр: психологічний трилер

Реліз: кінотеатри

Молода дівчина з сумнівним минулим Міллі зневірилася знайти роботу. Тому справжнім подарунком долі для неї стала пропозиція влаштуватися служницею у розкішний будинок родини Вінчестерів (десь тут гикнулося двом завзятим братам-борцям з усілякою нечистю). Ніна, Ендрю та їхня дочка Сесилія справляють вельми приємне враження. Однак згодом знайомство з парою перетворюється для героїні на дивну суміш кошмарів і спокус, які ризикують обернутися фатальними наслідками.

Сюжет “Служниці” заснований на однойменному романі американської письменниці Фріди Мак-Фадден, що з’явився на полицях книгарень у 2022 році. Сідні Свіні продовжує наполегливо працювати, знімаючись по три фільми на рік — у 2025-му ми писали про “Едем”, “Материнську любов” та “Королеву рингу”, де акторка не тільки просто грала якісь ролі, а намагалася максимально абстрагуватися від образу секс-символа, що до неї прив’язався.

“7 бажань”

Дата випуску: 8 січня

Режисер: Дмитро Шмурак

У ролях: Артур Логай, Ксенія Мішина, Дар’я Петрожицька, Римма Зюбіна, Володимир Кравчук

Жанр: сімейна комедія

Реліз: кінотеатри

Згідно повідомлення прокатника Adastra Cinema, юристу Олександру випадає шанс отримати роботу мрії, і нарешті звільнитися від нинішнього шефа-дивака. Заради цього він навіть готовий пожертвувати дорогоцінним часом сімейного відпочинку із сином та дружиною. Проте усе його життя раптом перевертається догори дригом: уся їжа перетворюється на смаколики, поруч бігає кудлатий пес, а друзі та колеги вважають, що він поліцейський. Більше того — однокласниця-зірка, яку він не бачив роками, раптом закохується в нього по вуха. Тепер Олександр мусить вберегти власне життя та здоровий глузд, бо колись він загадав не те бажання Святому Миколаю.

Ще одна січнева українська комедія на великих екранах готова потішити глядачів з 8 січня. Цікаво, що у кадрі ми побачимо колишню та нинішню ведучу популярного розважального шоу “Я люблю Україну” Ксенію Мішину та Дар’ю Петрожицьку.

“Примат” / Primate

Дата випуску: 8 січня

Режисер: Йоганнес Робертс

У ролях: Джонні Секвоя, Джессіка Александер, Трой Коцур, Вікторія Ваянт, Джія Гантер, Бенджамін Чен, Чарлі Менн, Тенні Саймон, Міґель Торрес Умба, Кей Александер, Аміна Абді, Альберт Маґаші

Жанр: фільм жахів

Реліз: кінотеатри

Тропічний відпочинок йде шкереберть, коли шимпанзе на прізвисько Бен, що належить одній з сімей, кусає скажена тварина, і він раптово стає агресивним.

Торік з приречених бовванців знущалася мавпа іграшкова, що була плодом багатої фантазії Стівена Кінга. Нині ж нещасні будуть мати справу з мавпою реальною, яка перетворюється натурально на кудлатого Джейсона Вурхіза. Керувати святом кривавого насилля взявся горормейкер Йоганнес Робертс, в послужному списку якого значиться акуляча дилогія “Синя безодня” (2017-2019) та “Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті” (2021).

“Пісня любові” / Song Sung Blue

Дата випуску: 8 січня

Режисер: Крейґ Брюер

У ролях: Г’ю Джекман, Кейт Гадсон, Майкл Імперіолі, Фішер Стівенс, Джим Белуші, Елла Андерсон, Мустафа Шакір, Еріка Слезак, Гадсон Гілберт Генслі, Шон Аллан Крілл

Жанр: мюзикл, біографічна драма

Реліз: кінотеатри

Натхненна реальними подіями, ця історія розповідає про двох музикантів, які опиняються у непростій життєвій ситуації, але попри складнощі вирішують створити триб’ют-бенд Ніла Даймонда. Завдяки слідуванню своїй мрії герої знаходять себе не лише на сцені, а й в особистому житті.

Січень — час для біографічних музичних драм. Торік це були “Роббі Вільямс: Better Man” та “Боб Ділан: Цілковитий незнайомець”, цього разу — “Пісня любові”. Сюжет заснований на однойменному документальному фільмі Грега Кохса 2008 року. Головні ролі Майка та Клер Сардіни, що входили у склад вищезгаданого триб’ют-гурту, виконали Г’ю Джекман та Кейт Гадсон. Артистичні дані першого не викликають жодних сумнівів — достатньо згадати хоча б “Найвеличнішого шоумена” (2017), а друга вже встигла отримати за цю роль номінацію на “Золотий глобус”. Та й критикам, схоже, фільм переважно сподобався.

“Випробувальний термін”

Дата випуску: 8 січня

Режисерка: Ірина Громозда

У ролях: Катерина Кузнецова, Кирило Парастаєв, В’ячеслав Довженко, Олена Узлюк, Андрій Ісаєнко, Марічка Хоменко, Тетяна Малкова, Іван Шаран, Ірма Вітовська, Дмитро Танкович, Тарас Цимбалюк, Павло Зібров

Жанр: романтична комедія

Реліз: кінотеатри

Поліна — гламурна донька бізнесмена, яка звикла до безтурботного життя. Роман — амбітний і принциповий молодий чоловік, який дивиться на світ зовсім по-іншому. Доля зводить цих двох під час випробувального терміну в рекламній агенції, де вони протягом місяця змушені змагатися за посаду. Однак це професійне суперництво поступово зближує героїв, що ризикує обернутися для них абсолютно несподіваними наслідками.

Раптом у січні вам мало українських комедій, причому в деяких з них миготітимуть одній й ті самі обличчя, “Випробувальний термін” до ваших послуг. Якщо в “Корпораті” засвітився Віталій Козловський, то тут продюсерам вистачило бюджету на камео самого Павла Зіброва.

“Марті Супрім. Геній комбінацій” / Marty Supreme

Дата випуску: 15 січня

Режисер: Джош Сафді

У ролях: Тімоті Шаламе, Гвінет Пелтроу, Одесса Езайон, Кевін О’Лірі, Тайлер Оконма, Абель Феррара, Френ Дрешер, Еморі Коен

Жанр: спортивна трагікомедія

Реліз: кінотеатри

Дія відбувається у 1950-х роках. В центрі оповіді знаходиться молодий талановитий гравець в настільний теніс Марті Маузер, який, попри численні складнощі, що підготувало йому життя, ніколи не здається. Ця наполеглива, сповнена злетів і падінь боротьба торує герою шлях до величі. Принаймні, він сам у цьому глибоко переконаний.

Фільм заснований на житті та кар’єрі американської зірки настільного тенісу Марті Райзмана. “Марті Супрім. Геній комбінацій” отримав загальне визнання від критиків, увійшовши в численні списки найкращих фільмів 2025 року. Дехто назвав виступ Тімоті Шаламе найкращим у кар’єрі. Це класичний представник нагородного сезону, і в тому, що стрічка відхопить низку престижних нагород — немає жодних сумнівів.

“28 років по тому: Храм кісток” / 28 Years Later: The Bone Temple

Дата випуску: 15 січня

Режисерка: Ніа ДаКоста

У ролях: Алфі Вільямс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джек О’Коннел, Емма Лейрд, Ерін Мей Келліман, Рейф Файнз, Кілліан Мерфі

Жанр: постапокаліптичний зомбі-горор

Реліз: кінотеатри

Юного Спайка приймають до банди вбивць сера Джиммі Крістала в постапокаліптичній Англії, спустошеній вірусом люті. Тим часом доктор Ієн Келсон робить неочікуване відкриття, яке може змінити світ.

“Храм кісток” є безпосереднім продовженням торішнього “28 років по тому”, а бразди управління серією тимчасово переходять від одного з її творців Денні Бойла до Ніа ДаКости, яку ви можете знати за постановкою провальних “Марвелів” (2023). При цьому незмінний сценарист франшизи Алекс Ґарленд на своєму місці, плюс саме тут має відбутися довгоочікуване повернення Джима з першого фільму у виконанні Кілліана Мерфі. Стрічка позиціюється як друга частина запланованої трилогії, і якщо наступний фільм відбудеться, у режисерське крісло знову має повернутися Денні Бойл.

“Зрив” / The Rip

Дата випуску: 16 січня

Режисер: Джо Карнаган

У ролях: Бен Аффлек, Метт Деймон, Стівен Йон, Теяна Тейлор, Саша Каєй, Нестор Карбонелл, Каталіна Сандіно Морено, Кайл Чендлер, Скотт Едкінс, Ліна Еско

Жанр: бойовик, кримінальний трилер

Реліз: Netflix

Група поліціянтів з Маямі виявляє схованку з мільйонами доларів готівкою, що викликає недовіру усіх причетних, які дізнаються про конфіскацію. Це змушує героїв добряче задуматися, кому з навколишніх можна довіряти.

Кращі друзі Бен Аффлек та Метт Деймон возз’єднуються на екрані та виступають також продюсерами, за постановку відповідальний Джо Карнаган. 20 років тому Аффлек вже працював з режисером у “Козирних тузах” (2006), щоправда, тоді актор виконав лише другорядну роль. Наразі лишається сподіватися, що “Зрив” виявиться фільмом куди кращим за попередній проєкт Карнагана “Тіньовий загін”, котрий був натурально знущанням над глядачем.

“Ну мам!”

Дата випуску: 22 січня

Режисер: Олег Борщевський

У ролях: Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Олена Кравець, Наталія Сумська, Катерина Кузнецова, Ганна Кузіна, Остап Ступка, Ахтем Сеітаблаєв, Роман Луцький, Дмитро Павко

Жанр: сімейна комедія

Реліз: кінотеатри

Фільм містить кілька історій, що взаємопов’язані та присвячені стосункам дітей та матерів. Це має бути тепла сімейна комедія про тих, хто переживає за нас, незалежно від нашого віку, і кому ми зобов’язані багато чим. Не забудьте зателефонувати сьогодні мамі, якщо маєте таку можливість, та спитати, як в неї справи.

“Вічник”

Дата випуску: 22 січня

Режисер: Іван Ніколайчук

У ролях: Павло Текучев, Олег Мосійчук, Анастасія Іванюк, Роман Мацюта, Олександр Польченко, Софія Бровко, Данило Мірешкін

Жанр: філософсько-історична драма

Реліз: кінотеатри

Прокатник обіцяє нам історію про життя реального 104-річного карпатського мудреця Андрія Ворона та опис його шляху до вічної мудрості. Сповідь великої душі, людини, що жила в часи буремних історичних подій, пережила втрати та трагедії, але зберегла у серці світло, любов і добро. Фільм є адаптацією бестселера Мирослава Дочинця “Вічник: Сповідь на перевалі духу”. Це дебютна повнометражна робота режисера Івана Ніколайчука.

“Сайлент Гілл. Повернення” / Return to Silent Hill

Дата випуску: 22 січня

Режисер: Крістоф Ганс

У ролях: Джеремі Ірвін, Ганна Емілі Андерсон, Еві Темплтон

Жанр: психологічний горор про надприродне

Реліз: кінотеатри

Джеймс Сандерленд, спустошений розлукою зі своєю дівчиною, отримує таємничий лист, який приводить його до Сайлент Гіллу, де він сподівається знайти її. Однак герой виявляє, що містечко змінилося під впливом якоїсь невідомої злої сили. Маючи сумніви щодо своєї психічної стійкості, Джеймс намагається осмислити химерну реальність та сподівається, що йому вистачить сил, щоб врятувати свою кохану.

Підзаголовок новітньої екранізації гри Silent Hill від Konami, зокрема другої частини зразка 2001 року, в багатьох сенсах правильний. Він символізує не тільки повернення культової забавки в площину кіноекрана, але й творця першого фільму 20-річної давнини Крістофера Ганса. Тоді його стрічка мала неоднозначне сприйняття та явно не добрала в прокаті, втім, сподобалася багатьом шанувальникам гри (і потрапила до нашої добірки найкращих екранізацій відеоігор, випущеної 2 роки тому).

Цього разу Ганс запевнив, що “Повернення” не має жодного стосунку до старої кінодилогії та що його підхід до адаптації вихідного матеріалу змінився в порівнянні з тим, що було раніше. Чи пішло це на користь і як проявлять себе Пірамідоголовий та смертоносні медсестри — матимемо нагоду дізнатися з 22 січня.

“Благодать” / La grazia

Дата випуску: 29 січня

Режисер: Паоло Соррентіно

У ролях: Тоні Сервілло, Анна Ферцеті, Массімо Вентур’єлло, Орландо Сінк, Мільвія Марільяно, Джузеппе Каяні, Джованна Джуда

Жанр: драма

Реліз: кінотеатри

Президент Італії Маріано де Сантіс — переконаний католик і досвідчений юрист. Він розривається між бажанням підписати закон про легалізацію евтаназії та необхідністю розглянути клопотання про помилування двох осіб, які вбили своїх партнерів.

Нова стрічка від оскароносного Паоло Соррентіно, творця хітових серіалів “Молодий Папа” (2016) й “Новий Папа” (2020), це завжди кіноподія. “Благодать” відкривала торішній кінофестиваль у Венеції, де Тоні Сервілло був нагороджений кубком Вольпі за найкращу чоловічу роль.

“Альфа” / Alpha

Дата випуску: 29 січня

Режисерка: Джулія Дюкурно

У ролях: Мелісса Борос, Голшіфте Фарахані, Тахар Рахім, Емма Макі, Фіннеган Олдфілд

Жанр: драматичний боді-горор

Реліз: кінотеатри

Світ охопила пандемія загадкової хвороби, внаслідок якої люди перетворюються на мармурові статуї. На вечірці 13-річна бунтарка Альфа робить татуювання, після чого в неї з’являються ознаки захворювання. Мати-лікарка дівчинки не в силах зарадити цьому, і родина мусить подолати випробування у світі, де панує страх та відчай.

Маємо нову роботу й від тріумфаторки Канн, авторки скандальних “Сире” (2018) та “Титан” (2021) Джулії Дюкурно, яка зізналася, що цього разу вирішила вийти з зони комфорту та видати щось відмінне від попередніх робіт. Зміна підходу, однак, на торішньому Каннському кінофестивалі була сприйнята неоднозначно. Щодо свого посилу, режисерка мала на увазі ВІЛ/СНІД і те, як його стрімке поширення, що розгорнулася у 80-ті, вплинуло на її покоління.

“Допоможіть” / Send Help

Дата випуску: 29 січня

Режисер: Сем Реймі

У ролях: Рейчел Макадамс, Ділан О’Браєн, Кріс Пенг, Денніс Гейсберт, Ксав’єр Семюель, Брюс Кемпбелл

Жанр: трилер, фільм жахів

Реліз: кінотеатри

Лінда Лідл зазнає жорстокого поводження з боку боса-сексиста Бредлі Престона. Але ситуація змінюється, коли авіакатастрофа залишає їх на безлюдному острові, де вони вступають у відчайдушну боротьбу за виживання. В новому жахастику від Сема Реймі екранне протистояння у суворих умовах розгорнеться між Рейчел Макадамс та Діланом О’Браєном.

“Самотник” / Shelter

Дата випуску: 29 січня

Режисер: Рік Роман Во

У ролях: Джейсон Стейтем, Білл Наї, Наомі Акі, Деніел Мейс, Бодхі Рей Бретнач

Жанр: бойовик

Реліз: кінотеатри

Колишній найманий вбивця змушений знищити роботодавців, на яких він працював, щоб захистити дівчину, що постачала йому зброю. Новий бойовик з Джейсоном Стейтемом — цілком вичерпна характеристика для розуміння того, якого штибу кіно нас чекає. Давай, Джейсоне, не шкодуй поганців на потіху публіці!