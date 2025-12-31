Найкращі фільми 2025 року: вибір редакції ITC.ua

Якщо ви з тих скептиків, які глибоко впевнені, що справжній кінематограф давно помер, ми вже мчимо переконати вас у зворотному. Кіно досі живе і здатне потішити тих, хто у нього безмежно закоханий. Щоб не здаватися безпідставними, презентуємо десятку фільмів 2025 року, які не тільки переважно є оригінальними проєктами (тут дві екранізації та два рімейки), але й, на наш погляд, точно варті тих численних компліментів, що повсюдно лунали на їх адресу.

Звісно, цей список — не істина в останній інстанції, і якщо особисто вам більше сподобався, скажімо, “Хижак: Дикі землі”, ніж “Буґонія”, це чудово, ми тільки щиро порадіємо за ваш вибір. Список сформований за датами прем’єр. Як завжди, запрошуємо доповнювати його вашими улюбленцями в коментарях.

“Бруталіст” / The Brutalist

Режисер: Бреді Корбет

У ролях: Едрієн Броуді, Фелісіті Джонс, Гай Пірс, Джо Алвін, Стейсі Мартін, Алессандро Нівола, Ісаак де Банколе, Міхаель Епп, Реффі Кессіді, Джонатан Гайд, Емма Лейрд, Пітер Полікарпу

Жанр: епічна історична драма

Рейтинг IMDb: 7,3

Формально фільм вийшов ще торік, але до українського прокату дістався лише у лютому 2025-го, і не згадати про нього було б великим упущенням з нашого боку. “Бруталіст” справедливо увійшов у списки найкращих фільмів року багатьох видань. А читачі газети New York Times, наприклад, внесли його у сотню найкращих фільмів XXI століття.

Історія про талановитого угорсько-єврейського архітектора, що пережив Голокост та емігрував у США, підкорила і тих, хто присуджує різноманітні кінопремії. Так, картина взяла 3 “Оскари” (усього 10 номінацій), 3 “Золоті глобуси” (7 номінацій), 4 нагороди Британської кіноакадемії (9 номінацій) та 3 — Венеційського кінофестивалю, де Корбет був удостоєний “Срібного лева” за найкращу режисуру. Загальне визнання отримала і акторська гра Едрієна Броуді, котрий після “Піаніста” (2002) Романа Поланського знову видав вражаючий перформанс.

Це не просто кіно, а монументальне кінополотно, грандіозна, зафільмована на плівку епопея, що досліджує “американську мрію” крізь призму капіталізму, архітектури, невимовного болю та складнощів емігрантського життя. А ще цей фільм дуже сподобався Дені Вільневу.

“Грішники” / Sinners

Режисер: Раян Куґлер

У ролях: Майкл Б. Джордан, Гейлі Стейнфельд, Майлз Кейтон, Джек О’Коннелл, Вунмі Мосаку, Джеймі Ловсон, Делрой Ліндо, Омар Бенсон Міллер, Лі Юн Лі, Лола Керк, Пітер Драйманіс, Сол Вільямс, Натаніель Аркан, Бадді Гай

Жанр: фільм жахів, бойовик

Рейтинг IMDb: 7,5

Такого химерного поєднання горору у дусі культового “Від заходу до світанку” (1995) Роберта Родрігеса та музики та запальних танців, не при звабливій Сальмі Гаєк будь сказано, ще треба пошукати. В історичному сетингу американської південної готики знайшлося місце не тільки для кривавої різанини, але й, наприклад, для дівиці, що витанцьовує тверк.

Та в ядрі цієї формалістської еклектики існує історія про зв’язки культур, їхній історичний вплив одне на одного, а також про важливе значення свого культурного коду. Кому як не нам, українцям, відомо, що збереження власної ідентичності має величезну вагу. Ну і відзначаємо двох Майклів Б. Джорданів за ціною одного квитка.

“F1: Фільм” / F1: The Movie

Режисер: Джозеф Косинські

У ролях: Бред Пітт, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон, Тобайас Мензіс, Хав’єр Бардем, Кім Бодніа, Сара Найлс, Шей Віґем

Жанр: спортивна драма, перегоновий екшн

Рейтинг IMDb: 7,7

“F1: Фільм” за всіма параметрами заслуговує на звання “блокбастер року”. З усією відповідальністю констатуємо, що круто занести на поворотах може навіть тих, хто нічогісінько не тямить у кільцевих перегонах швидкісних болідів. Це, звісно, не про сюжет, бо він тут якраз без сюрпризів, але про той адреналіновий драйв на великому екрані, який давно покинув чат у фантастичних заїздах Домініка Торетто і компанії.

Як і належить пишним атракціонам, в центрі цього високобюджетного та технічно довершеного дійства знаходиться велика голлівудська зірка. Бреду Пітту ветеранська, трохи буркотлива мудрість пасує не менше, ніж, скажімо, молодецька задерикуватість одного скаженого продавця мила. А коли він вмощується за кермо боліда, нехай увесь світ зачекає.

“Зброя” / Weapons

Режисер: Зак Креггер

У ролях: Джулія Гарнер, Джош Бролін, Олден Еренрайк, Бенедикт Вонг, Остін Абрамс, Емі Мадіґан, Джун Діана Рафаель, Тобі Хаас, Джастін Лонг

Жанр: детективний фільм жахів

Рейтинг IMDb: 7,5

Якщо вам таки поталанить познайомитися з нестерпною тіткою Гледіс, цей персонаж закарбується у пам’яті надовго! Як і нове творіння новоспеченого горормейкера Зака Креггера. Ще його попередня жанрова робота “Варвар” (2022) наробила чимало галасу, але тут талановитий кінороб перевершив самого себе.

Описати у двох абзацах усе те, що пропонує багатошарова історія Креггера, неможливо апріорі. Та це й не те щоб життєво необхідна опція: для тих, хто фільм не бачив, найменший спойлер ризикує зіпсувати усю магію. Єдине, що варто відзначити, це ту гаму емоцій, яку викликає стрічка. До фіналу ви й самі ледве розумітимете, чи то лякатися від побаченого, чи дивуватися йому, чи може істерично реготати.

“Буґонія” / Bugonia

Режисер: Йоргос Лантімос

У ролях: Емма Стоун, Джессі Племонс, Алісія Сільверстоун, Ейдан Дельбіс, Ставрос Халкіас, Седрік Дюморне

Жанр: науково-фантастична чорна комедія

Рейтинг IMDb: 7,5

Рімейк південнокорейської картини “Врятуйте зелену планету!” (2003) Чан Чжун Хвана. Історія про двох затятих конспірологів та CEO великої фармацевтичної корпорації навряд чи була б такою в хорошому сенсі дивною і захопливою, якби не кілька промовистих імен у титрах. Режисер тут — Йоргос Лантімос, серед продюсерів — Арі Астер. Творці видають безжальну сатиру на нинішню параноїдальну схибленість на теоріях змов, втім, ще треба розібратися, хто тут направду божевільний.

Емма Стоун наполегливо продовжує яскраво проявляти себе у лантімосівському кіно — це вже четверта спільна робота акторки з грецьким самородком. Заради автентичності вона не цурається поголити голову. Але найяскравіше у кадрі сяє все-таки зірка Джессі Племонса. Актор, що зазвичай виступає на підспівках, в “Буґонії” настільки переконливий, що його на перший погляд навіженому конспірологу ні-ні, та й мимоволі починаєш вірити. Можливо ще й тому, що Стоун тут справді якась космічна.

“Одна битва за іншою” / One Battle After Another

Режисер: Пол Томас Андерсон

У ролях: Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн, Чейз Інфініті, Бенісіо Дель Торо, Теяна Тейлор, Реджина Голл, Вуд Гарріс

Жанр: екшн-трилер, чорна комедія

Рейтинг IMDb: 7,8

Пол Томас Андерсон знову усе всім довів. В “Одній битві за іншою” політична драма, воєнний трилер і екшн переплітаються так щільно, що тільки встигай реагувати. Це масштабне, напружене й водночас інтелектуальне кіно, яке говорить про революцію не плакатами чи мітингами, а через складні моральні вибори, підкріплені зламаними людськими долями. Тут немає місця чіткому розподілу на чорне і біле. Фільм тримає темп від початку й до фіналу, грає з очікуваннями, не дозволяє перевести подих та не жертвує сенсами заради видовищності.

Леонардо Ді Капріо видає напрочуд потужний виступ, в той час як Шон Пенн майстерно створює холодний, майже маніакальний образ антагоніста, від присутності якого стає не по собі. Камера чітко працює на атмосферу, монтаж тримає напругу, а музика Джонні Грінвуда стає повноцінним учасником подій, підкреслюючи кожен емоційний момент. У підсумку “Одна битва за іншою” пропонує саме той рідкісний баланс, де кіно розважає і змушує попрацювати мізками, залишаючи сильний посмак й відчуття, що перед нами дійсно щось видатне.

“Ти — космос”

Режисер: Павло Остріков

У ролях: Володимир Кравчук, Алексія Депікер, Леонід Попадько, Дарія Плахтій

Жанр: науково-фантастична трагікомедія

Рейтинг IMDb: 8,1

“Ти — космос” став однією з найтепліших прем’єр 2025 року. Надзвичайно приємно, що українською. Це камерний сай-фай, який не ховається за масштабами апокаліпсису, а зосереджується на людині та її внутрішньому стані. Зруйнована Земля — лише тло, поряд з яким розгортається історія про самотність, пошук сенсу і вперте бажання рухатися вперед, навіть коли навколо сама порожнеча.

Андрюха у виконанні Володимира Кравчука — не класичний голлівудський герой, а жива людина, з якою глядачу легко асоціювати себе. Фільм тонко балансує між кумедним та драматичним, уникаючи пафосу, та пропонує візуальний рівень, котрий тішить око. “Ти — космос” — наочний приклад того, як витиснути максимум з доволі скромних можливостей. Чудове українське кіно, яким хочеться пишатися.

“Потяг у снах” / Train Dreams

Режисер: Клінт Бентлі

У ролях: Джоел Еджертон, Фелісіті Джонс, Кліфтон Коллінз-молодший, Керрі Кондон, Вільям Мейсі, Пол Шнайдер, Джон Діл, Альфред Гсінґ, Натаніель Арканд, Вілл Паттон (голос)

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,5

Сюжет “Потягу у снах” заснований на однойменній загальновизнаній новелі американського письменника Деніса Джонсона, що побачила світ у 2011 році. Примітним є той факт, що це єдиний повнометражний представник стримінгу у нашому списку — як бачимо, в контексті як мінімум якості кінотеатри наносять нищівну поразку стримінговим платформам. Хоч як би хто не передрікав їхню майбутню загибель.

Стрічку Клінта Бентлі доречно схарактеризувати “екзистенційною драмою року” — це щемке, емоційне, надзвичайно красиве та водночас сумне кіно, лишитися байдужим до якого рішуче неможливо. Чуттєвий, глибоко травмований персонаж Джоела Еджертона на тлі величної природи та стрімкої індустріалізації Америки можуть стати справжнім відкриттям, якщо ви раптом скучили за історіями, що буквально проживаються разом з їхніми героями.

“Сентиментальна цінність” / Sentimental Value

Режисер: Йоакім Трієр

У ролях: Ренате Реінсве, Стеллан Скашґорд, Інга Ібсдоттер Ліллеас, Ель Фаннінг, Кетрін Коен, Андерс Даніельсен Лі

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,9

“Сентиментальна цінність” — тихе, зріле кіно, яке не потребує гучних драматичних поворотів, щоб працювати на повну. Це розповідь про родину, емоційну дистанцію і наслідки вчинків, які не ламають життя миттєво, а відгукуються крізь призму років. Трієр нікуди не поспішає, покладаючись на тишу, багатозначні погляди і паузи та дозволяючи глядачу самому скласти портрети персонажів із дрібних, але дуже точних деталей.

Головна сила оповіді — у чесності й відсутності простих відповідей. У фільмічному просторі існують справжні люди, які колись зробили свій вибір і тепер живуть з його наслідками. Стеллан Скашґорд грає батька, що поставив творчість вище за родину, без спроб виправдати себе, а Ренате Реінсве дає відчути стриманий, глибоко прихований біль, що надто довго ятрив душу. Візуально драма Трієра така ж стримана, як і її емоційний тон. Але вона залишається з тобою надовго.

“Жодного вибору” / No Other Choice

Режисер: Пан Чхан Ук

У ролях: Лі Бьонхон, Сон Є Джін, Пак Хі Сун, Лі Сун Мін, Йом Хьоран, Чха Син Вон, Ю Йон Сок

Жанр: сатирична чорна комедія, трилер

Рейтинг IMDb: 7,5

“Жодного вибору” вкотре доводить, що в режисера культового “Олдбоя” (2003) та нашумілої “Служниці” (2016) Пак Чхан Ука ще повно пороху в порохівницях, особливо, якщо йдеться про загнану в кут людину. Сюжет заснований на романі “Гільйотина” Дональда Вестлейка, і це вже друга його екранізація після “Ножа гільйотини” (2005) Коста-Гавраса.

Починається фільм як щось на кшталт побутової драми з елементами сатири, повільно й методично перетворюючись на темний психологічний трилер, де особиста катастрофа стає тригером для справжнього хаосу. Лі Бьонхон майстерно перетворює свого персонажа з розгубленого, майже карикатурного чоловіка на холоднокровного вбивцю, який тепер формує навколишню дійсність за власними правилами. Чорний гумор працює не сміху заради, а для створення виразного дискомфорту. Але саме такі гострі картини найбільш чітко фіксують болючі тривоги сьогодення.