Не виправдали надій: науково-фантастичні фільми, які розчарували глядачів

Фантастичні фільми завжди привертають увагу глядачів, але також не рідко викликають їхнє розчарування. В одних випадках занадто сміливі наукові концепції не знаходять розуміння в широкої публіки. В інших — режисерам не вдається створити для фантастичної ідеї привабливу сюжетну обгортку чи відтворити справжню атмосферу першоджерела. Зібрали для вас науково-фантастичні фільми, які розчарували глядачів попри вагомі передумови для успіху.

«Дум» / Doom

Дата прем’єри: 2005

Рейтинг IMDb: 5.2

У 2026 році посеред американської пустелі Невада з’являється портал у стародавнє місто на Марсі. Щоб його дослідити, на «червоній планеті» відкривають науково-дослідну станцію. У 2046 році з неї надходить сигнал тривоги: невідомий противник переслідує та вбиває вчених. Розібратися у ситуації вирушає оперативний загін швидкого реагування з 8 елітних бійців. Але жахливі створіння, яких морпіхи знаходять у лабіринтах секретної лабораторії, набагато сильніші та кровожерливіші, ніж хтось міг собі уявити.

Ігрова франшиза Doom від компанії id Software є однією з найвпливовіших в історії відеоігор, на головні ролі потрапили зіркові Двейн Джонсон, Карл Урбан і Розамунд Пайк — що могло піти не так? Можна було б списати провал на горезвісне прокляття ігрових екранізацій. Але відомий критик Роджер Еберт звинувачує режисера, який в останній частині фільму відмовився від діалогів і розвитку персонажів, створивши щось на зразок відеозапису гри. До того ж справжній злочин запросити на Марс і зовсім не показати глядачам його поверхню — це як поїхати на море та не виходити з готельного номера.

«Піднесення Юпітер» / Jupiter Ascending

Дата прем’єри: 2015

Рейтинг IMDb: 5.3

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У 1999 році дует Вачовскі зробив справжню революцію у фантастичному кіно, зобразивши життя людей на Землі, як віртуальну реальність, якою керує ШІ. З надією повторити успіх у 2015 році автори взялися за ще один амбітний науково-фантастичний блокбастер — «Піднесення Юпітер». Міла Куніс грає в ньому прибиральницю Юпітер Джонс, яка одного дня дізнається, що є законною спадкоємицею володарки численних зоряних систем і має врятувати людство від знищення.

Ті, хто чекав від нової роботи сестер Вачовскі чогось концептуального на кшталт ще однієї Матриці, були жорстоко розчаровані. Адже стрічка лише помістила стару історію Попелюшки у футуристичні декорації космічної опери. Але решта глядачів отримали задоволення від візуально приголомшливої пригоди, яку навіть десять років по тому можна назвати справжнім святом для очей.

«65» / 65

Дата прем’єри: 2023

Рейтинг IMDb: 5.4

Станом на 2022 рік фільми франшизи «Парк Юрського періоду» принесли Universal Pictures понад $6 млрд. Тому ідея поєднати в одній стрічці динозаврів і космічні подорожі, щоб отримати собі частину цього пирога, виглядала досить спокусливою. Так виник фантастичний трилер «65» про пілота Міллса (Адам Драйвер), який через зіткнення свого корабля з астероїдом опинився на Землі 65 мільйонів років тому. Разом з дівчиною Коа, яка єдина з пасажирів вціліла після аварії, він повинен врятуватися від кровожерливих динозаврів і знайти шлях додому.

Попри цікаву початкову ідею та участь сценаристів успішного «Тихого місця» фільм став суцільним розчаруванням. Видання The Observer звертає увагу, що великий асортимент динозаврів не робить «65» менш нудним. Річ у тім, що жахливі істоти здебільшого кусають одна одну. А найгірше, що трапляється з Міллсом, — це, смішно казати, падіння з дерева. Додайте сюди відсутність будь-якого сенсу в фінальному твісті, щоб зрозуміти, що перегляд фільму навряд чи надихне навіть найбільших фанатів Драйвера.

«Чужий проти Хижака» / Alien vs Predator

Дата прем’єри: 2004

Рейтинг IMDb: 5.7

Багатий промисловець організовує наукову експедицію, щоб дослідити теплову активність під 600-метровим шаром криги на одному з островів Антарктики. Прибувши на місце, його команда знаходить тунель, що веде до захованої під кригою піраміди. Ієрогліфи на її стінах свідчать, що Хижаки відвідують Землю протягом тисячоліть. Раз на століття вони прилітають, щоб взяти участь в охоті на ксеноморфів, королева яких спить в кріогенному сні посеред піраміди. Коли вона просинається, люди раптово опиняються у центрі битви між двома інопланетними расами.

На початку 2000-х франшизи «Чужий» та «Хижак» були на піку своєї популярності. Кожна з них вже отримала армію відданих прихильників. Тому майбутня бійка між двома монстрами, яку мав показати кросовер, не давала спокійно спати фанатам обох спільнот. В підсумку «Чужий проти Хижака» їх лише розчарував, позаяк приділив занадто багато уваги людям і надмірно заплутав і без того суперечливий лор кожної з франшиз.

«Електричний штат» / The Electric State

Дата прем’єри: 2025

Рейтинг IMDb: 5.9

Події фільму «Електричний штат», заснованого на ілюстрованому романі шведського художника-ретрофутуриста Саймона Столенхага, відбуваються в альтернативних США 1997 року. В країні нещодавно закінчилася руйнівна війна з розумними машинами, а більшість людей зациклена на віртуальних розвагах. На цьому тлі непокірна дівчина Мішель (Міллі Боббі Браун) раптово зустрічає жовтого робота Космо, в якому якимось дивом перебуває свідомість її молодшого брата Кріса.

Брат просить про допомогу. І щоб його врятувати, Мішель об’єднується з контрабандистом на ім’я Кітс (Кріс Пратт). Пошуки приводять їх до зони відчуження, де після війни у вигнанні живуть найрізноманітніші роботи: від величезних бойових безпілотників до іграшкових аніматроніків і домашніх роботів-помічників з елементами ШІ.

Якщо дивитися узагальнено, то історію про чоловіка та дівчину, які подорожують постапокаліптичними США у пошуках безпечного місця, можна було б порівняти з «Останніми з нас». Але Netflix і режисери брати Руссо за космічні $320 млн примудрилися перетворити сюжет книги на недолугу комедію. При цьому вони проігнорували похмуру та загадкову атмосферу джерела та його глибокі науково-фантастичні ідеї, щоб у підсумку створити розважальний атракціон для 8-річних дітей.

«Перевага» / Transcendence

Дата прем’єри: 2014

Рейтинг IMDb: 6.2

Джонні Депп грає роль геніального вченого Вілла Кастера, який експериментує зі штучним інтелектом. Коли внаслідок нападу терористів антитехнологічного угрупування RIFT він зазнає смертельного поранення, колеги дослідника переносять його свідомість в нещодавно розроблений суперкомп’ютер. Щоб RIFT не знищили комп’ютер, Кастер завантажує себе в інтернет. Одночасно він усвідомлює, що його нові можливості набагато перевершують сукупний інтелект народжених за всю історію людей, та приходить до ідеї замінити їхню примітивну органічну основу новітніми механізмами, щоб таким чином забезпечити людству вирішальну «перевагу».

Ідеї цифрового безсмертя дозволяють створити безліч захопливих сюжетів. Але, на жаль, для чудового фільму замало навіть грандіозної концепції. Зі своїми логічними дірами, відсутністю розвитку персонажів та приголомшливими невідповідностями «Перевага» не змогла надовго захопити увагу глядачів. Ключовим її недоліком також є сценарій, де більша частина історії представлена як спогад. Через це вже на початку ми бачимо світ, де не існує Інтернету, що позбавляє оповідання необхідної йому напруги та робить жирний спойлер, як все обернеться у підсумку. Втім шанувальники фантастики, яких захоплює потенціал комп’ютерного інтелекту, знайдуть над чим поміркувати після перегляду.

«Елізіум» / Elysium

Дата прем’єри: 2013

Рейтинг IMDb: 6.6

Псевдодокументальний фантастичний трилер «Дев’ятий округ» фактично заново відкрив жанр кіно про контакт людства з позаземною цивілізацією, показав креативний дизайн інопланетян-креветок і являє собою сміливе висловлювання на тему ксенофобії та свободи. Тому від нової роботи режисера Ніла Блумкампа, фільму «Елізіум» з зірковими Меттом Деймоном і Джоді Фостер у головних ролях, очікували не меншого успіху.

Події картини розгортаються у XXII столітті. Переважна більшість людей намагається виживати у нетрях забрудненої Землі, а панівний клас насолоджується розкішним життям на орбітальній станції Елізіум, де є чисте повітря та найсучасніше медичне обслуговування. Після сильного опромінювання на роботі головний герой Макс розуміє, що єдина надія вижити для нього — це медицина «Елізіуму». Тому вирушає у самовбивчу місію, щоб врятувати себе та людей, яких він любить.

Попри цікавий задум, «Елізіум» швидко перемикається на заїжджений троп про важку долю нелегальних мігрантів і грузне у політичних інтригах — треба ж було якось знайти екранний час Джоді Фостер, яка гає міністерку оборони Джессіку Делакур. Натомість фантастичним ідеям, наприклад, будові грандіозної космічної станції, яка підтримує комфортне життя для десятків тисяч людей, у фільмі приділяється мінімум уваги.

«Острів» / The Island

Дата прем’єри: 2005

Рейтинг IMDb: 6.8

Фантастична антиутопія Майкла Бея переносить нас в майбутнє, де група людей вціліла після глобальної катастрофи та живе в ретельно охоронюваному житловому комплексі посеред зараженої пустелі. Адміністрація комплексу пильно дбає про здоров’я мешканців і проводить серед них лотерею, переможці якої зможуть потрапити на «Острів» — останнє незабруднене місце на планеті. Проте одного дня головний герой Лінкольн Шість-Луна дізнається, що він і решта жителів поселення лише клони, яких вирощують, щоб забезпечити заможних людей «запасними частинами», та наважується на втечу.

«Острів» увібрав у себе ідеї антиутопічної літератури та фантастичних фільмів 1970-х, наприклад, «Втечі Логана», де мешканців міста під куполом, яким виповнилось 30, знищують лазером начебто для «переродження у вогняній каруселі». Але Майкл Бей відомий насамперед завдяки видовищним блокбастерам «Трансформери» та «Армагеддон». Мабуть, саме тому він зосередився головним чином на екшені, не приділивши належної уваги цілому спектру захопливих ідей про клонування та його вплив на життя людей у майбутньому.

«Пробудження» / Passengers

Дата прем’єри: 2016

Рейтинг IMDb: 7.0

Космічний корабель «Авалон» везе тисячі колоністів, щоб заснувати колонію на планеті Гоумстед II. Політ розрахований на 120 років, тому всі пасажири та члени екіпажу знаходяться в анабіозі. Але через збій у системі механік Джим Престон пробуджується за 90 років до кінця подорожі. Опинившись перед перспективою прожити все життя та померти на самоті, герой набирається сміливості, щоб пробудити від сну прекрасну Аврору, якій це, само собою, не дуже подобається.

«Сойка-переспівниця» Дженніфер Лоуренс і «Зоряний лорд» Кріс Пратт залишаються наодинці серед безмежного космосу. Зіркова сила акторів і загадкова передумова вже інтригують, як же фільм зміг розчарувати глядачів? «Пробудження» було піддане жорстокій критиці за сумнівну історію кохання та невдалий фінал. Річ у тім, що Джим чудово знав: Аврора не зможе повернутися до сну.

Таким чином він свідомо прирік її на сумну долю провести решту життя серед пустельних коридорів космічного корабля, де можна зустріти лише службових андроїдів. Згодом героїня Лоуренс навіть пробачила Джимові та вирішила залишитися з ним, коли їй дали можливість повернутися в анабіоз. В теорії це, мабуть, мало бути романтичним, але на практиці виправдовування неетичних вчинків Джима відвернуло глядачів.

«Той, хто біжить по лезу» / Blade Runner

Дата прем’єри: 1982

Рейтинг IMDb: 8.1

Фільм «Той, хто біжить по лезу» оснований на книзі відомого американського фантаста Філіпа К. Діка «Чи мріють андроїди про електричних овець» та розповідає про світ недалекого майбутнього. До речі, воно вже настало понад п’ять років тому, у листопаді 2019-го. Людство у світі стрічки встигло пережити ядерну війну, створило роботів реплікантів, яких майже неможливо відрізнити від людей, та активно колонізує віддалені світи.

Репліканти змушені працювати на важких та небезпечних роботах, до того ж їхнє життя, наче в насмішку, обмежене 4 роками. Тому все більше штучних людей втікають з космічних колоній на Землю в пошуках кращого життя. Для їх пошуку та знешкодження на землі створили спеціальний загін «Тих, хто біжать по лезу», в якому служить головний герой фільму Рік Декард. Отримавши наказ ліквідувати небезпечну групу реплікантів вдосконаленої моделі Nexus 6, він опиняється перед складним питанням: хто ж насправді може вважати себе людиною?

Зараз це виглядає майже неймовірним, але після виходу стрічка Рідлі Скотта, яка створила кіберпанкову естетику іржавого майбутнього та згодом посіла місце в ТОП 250 IMDb, не лише не стала касовим успіхом, але й була просто розтоптана критиками. Глядачі очікували побачити героїчні пригоди на кшталт «Зоряних війн», а отримали похмурий неонуар, який наскрізь просякнутий численними метафорами та меланхолійними роздумами про людяність і швидкоплинність життя. Крім цього багато хто розгледів у фільмі лише детективну історію, не зрозумівши його справжньої філософської глибини.