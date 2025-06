Недооцінені науково-фантастичні фільми 80-х, які варті повторного відкриття

Кіно 1980-х стало плідним часом для наукової фантастики та подарувало нам низку беззаперечної класики, яка назавжди змінила обличчя жанру. Але поки Дарт Вейдер розповідав Люку, що він його батько, Термінатор Т-800 полював на Сару Коннор, а Марті Мак-Флай опановував управління футуристичною DeLorean DMC-12, ціла низка талановитих sci-fi стрічок пройшла повз широке коло глядачів непоміченою. Ми вирішили виправити це прикре непорозуміння та розповідаємо про найбільш недооцінені науково-фантастичні фільми 80-х. Комусь вони дозволять здійснити ностальгічну подорож у часі, а для інших, можливо, стануть справжнім відкриттям.

«Останній зоряний боєць» / The Last Starfighter

Рік виходу: 1984

Режисер: Нік Касл

Рейтинг IMDb: 6.7

Фантастичний бойовик «Останній зоряний боєць» має все, за що ми любимо фантастику 1980-х років. Тут є летючі машини, бластери, іншопланетяни на будь-який смак та епічні космічні битви. В центрі сюжету звичайний підліток Алекс Роган, який живе в трейлерному парку та весь вільний час проводить граючи в скроллінг-шутер «Зоряний боєць» на аркадному автоматі.

Одного дня хлопець набирає рекордну кількість очок, після чого дивний чоловік у футуристичному автомобілі пропонує йому проїхатись. Дорогою він повідомляє, що насправді є замаскованим іншопланетянином Центаурі та розробником гри, яка існує лише для того, щоб виявляти та вербувати найкращих пілотів для винищувачів Райланскої зоряної федерації.

Спочатку Алекс, як і його зірковий попередник Люк Скайвокер, не розуміє чому саме він повинен рятувати Галактику. Але коли шпигуни войовничих Ко-данців відкривають на нього охоту в рідному місті, вирішує приєднатися до флоту федерації. Разом з дружнім рептилоїдом на ім’я Гріг герой вступає у битву з завойовниками, щоб захистити Землю та тисячі інших населених планет.

У 2018 році з’явилася інформація, що колишній головний редактор американського журналу PC Gamer і сценарист стрічки «Бунтар Один» Гері Вітта працює над сиквелом класичного фільму «Останній зоряний боєць». Він також поділився концепт-артами, на яких зображені добре знайомі фанатам космічні винищувачі, та розповів, що новий фільм буде продовженням оригінальної історії, а не її переробкою.

Рік виходу: 1985

Режисер: Вольфганг Петерсен

Рейтинг IMDb: 6.8

У всесвіті фільму «Ворог мій» теж триває кривава галактична війна. Але на цей раз рептилоїди драки є не союзниками, а головними ворогами людства. Військовий пілот Вілліс Е. Девідж ненавидить інопланетних противників не менше, ніж його побратими. Але коли зазнає аварії та залишається на пустельній планеті вдвох зі збитим ним пілотом драків, розуміє: розбіжності, які розділяють їх, можуть дати обом сили вижити.

Щоб вціліти на поверхні небезпечної планети колишнім ворогам доводиться співпрацювати. Зрештою вони навіть стають друзями. Девідж залишається піклуватися про дитину драка після того, як двополий іншопланетянин помирає під час пологів. А потім ризикує своїм життям, щоб врятувати маленького ящера від работорговців.

«Ворог мій» був холодно прийнятий критиками в США, але став неймовірно популярним в СРСР, як один з найперших фантастичних західних фільмів, показаних у кінотеатрах. Продуманий сценарій робить фільм зворушливою розповіддю про людей, які долають свої відмінності, а його антивоєнне висловлювання у 2025 році виглядає не менш актуальним, ніж сорок років тому.

Видання Screen Rant наголошує, що попри касовий провал Enemy Mine став визнаною класикою 1980-х років і одним з фантастичних фільмів, які змогли надовго захопити уяву глядачів. А також повідомляє, що відзначена преміями Г’юго та Локус новела американського письменника Баррі Брукса Лонґ’єра «Ворог мій» невдовзі отримає нову екранізацію.

Рік виходу: 1989

Режисер: Стюарт Гордон

Рейтинг IMDb: 5.5

У постапокаліптичному майбутньому Земля спустошена світовою війною. Повітря токсичне, і для дихання на вулиці потрібні маски. Це змушує уряди відмовитись від вирішення суперечок військовим шляхом і згадати давні лицарські часи. Тепер всі конфлікти між країнами вирішуються поєдинком гігантських людиноподібних роботів (Mecha), якими керують їхні кращі бійці.

Після виходу на екрани «Трансформерів» і «Тихоокеанського рубежу» візуальні ефекти стрічки вже не справлять такого враження, яке глядачі отримали у 90-х. Але треба зазначити, що майже всі моделі були створені вручну, а замість рендерингу на комп’ютері знімальна команда виконувала роботів-аніматроніків та кропітку покадрову анімацію.

Заслуговують на увагу й фантастичні ідеї, що лежать в основі фільму. Від навіяної «холодною війною» 80-х постапокаліптичної політики, до штучно створених пілотів-клонів і концепції, що майбутнє могло б виглядати кращим, якби люди з різних країн припинили воювати та почали працювати разом заради спільного блага.

Рік виходу: 1985

Режисер: Тоуб Гупер

Рейтинг IMDb: 6.1

Фантастичний фільм, заснований на романі англійського письменника Коліна Вілсона «Космічні вампіри», с перших хвилин захоплює глядачів своєю передумовою. Згідно з нею, екіпаж човника «Черчилль», який у 1986 році вирушає у дослідницьку місію до комети Галлея, знаходить у газовому хвості «злої зірки» космічний корабель довжиною… 240(!) кілометрів.

Позбавлені через перешкоди радіозв’язку контакту з керівництвом, астронавти вирішують не втрачати свій шанс, який випадає раз у 76 років (періодичність комети Галлея), та переходять на борт загадкової циклопічної споруди. Там четвірка дослідників знаходить висохлі рештки схожих на гігантських летючих мишей істот і три саркофаги з ідеально збереженими гуманоїдними тілами.

За місяць «Черчилль» повертається на орбіту Землі, але не відповідає на повідомлення. Рятувальна місія виявляє, що екіпаж загинув під час пожежі. Водночас саркофаги з похованими у них іншопланетянами дивним чином залишились неушкодженими і їх доставляють у Європейський центр космічних досліджень. Перед розтином одна з прибульців — зваблива позаземна вампірка раптово прокидається та починає поглинати життєву силу навколишніх людей. Це викликає справжню епідемію вампіризму та змушує уряд Великої Британії запровадити воєнний стан.

Цікаво, що породжені готичною літературою XIX століття вампіри й досі продовжують впевнено крокувати сторінками науково-фантастичних романів. Так у номінованому на премію Г’юго романі Пітера Вотса «Сліпобачення» (Blindsight) космічним кораблем землян керує генетично відновлений вампір. Блискавичні рефлекси та гострий розум роблять його ідеальним лідером у надзвичайних ситуаціях, а вроджений страх людей перед вампірами дозволяє живому мерцю підтримувати на борту зорельота залізну дисципліну.

«Пригоди Бакару Банзая у 8-му вимірі» / The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension