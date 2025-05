Протягом своєї історії наукова фантастика намагається відкрити людству обриси майбутнього. Дехто дивиться на подібні прогнози скептично, але було вже багато прикладів, коли фантазія письменників і режисерів ставала реальністю завтрашнього дня. Зібрали для вас науково-фантастичні фільми та серіали, які точно передбачили майбутнє.

Рік виходу: 1967

Режисер: Стенлі Кубрик

Рейтинг IMDb: 8.3

Перелік передбачень, які режисер Стенлі Кубрик і автор сценарію письменник Артур Кларк зробили у фільмі «2001: Космічна одіссея», міг би зайняти цілу статтю. По-перше, за рік до місії «Аполлон-11» стрічка показала, як виглядатиме Земля з Місяця. По-друге, на орбітальній космічній станції доктор Гейвуд Флойд спілкується з донькою по відеозв’язку. Для цього він вставляє щось схоже на кредитну карту у відеофон, передбачаючи повсюдність платіжних карток у майбутньому.

Крім того, в одній зі сцен фільму астронавти під час сніданку (як мі всі любим) дивляться новини на пласких прямокутних гаджетах з великими екранами. Цікаво, що у 2011 році цей кадр став доказом у патентній війні між Apple та Samsung. «Яблучна» корпорація посилалася на патент, який описує дизайн планшетних комп’ютерів. Натомість представники Samsung заперечували, що ідея планшета з’явилася в масовій культурі ще задовго до випуску Apple iPad (2010), і в якості доказу наводили скриншот з фільму Кубрика.

Рік виходу: 1984

Режисер: Джеймс Кемерон

Рейтинг IMDb: 8.1

Фантастичний бойовик Джеймса Кемерона дав нам багато приводів побоюватись майбутнього: наділена самосвідомим штучним інтелектом комп’ютерна система Skynet, що викликає ядерний армагеддон, невблаганні роботи-термінатори та озброєні плазмовими гарматами летючі дрони Hunter Killer.

На момент виходу фільму військові вже досвід роботи з радіокерованими дронами-мішенями та дронами-розвідниками. Але лише під час війни з тероризмом 2000-х передбачення «Термінатора» матеріалізувалося у військових дронах зі зброєю на борту, першим з яких став MQ-1 Predator.

Сьогодні різноманітні морські, повітряні та наземні дрони стали основною зброєю війни. І на додаток — це вже точно не сподобалося б Сарі Коннор — їх активно обладнують вбудованим штучним інтелектом. Він дозволяє безпілотнику працювати в умовах використання ворожого РЕБ, автономно розпізнавати цілі та здійснювати атаки без участі людини. Але чи зможуть колись автономні дрони обернути зброю проти своїх творців — це питання залишається відкритим.

Роки виходу: 1966-1969, 1987—1994

Режисер: Марк Деніелс

Рейтинг IMDb: 8.4

Ідея мініатюрних засобів зв’язку з’являлася у багатьох фантастичних фільмах, але Мартін Купер, творець першого у світі сотового телефона Motorola DynaTAC, зізнався, що його надихнув комунікатор капітана Кірка з серіалу «Зоряний шлях». Правда його «компактний» пристрій важив понад 8 кг і мало походив на елегантний гаджет з відкидною сітчастою антеною, який ми бачили в серіалі. Але саме він у 1973 році здійснив перший в історії приватний стільниковий дзвінок та розпочав революцію, що зрештою призвела до появи смартфонів.

Деяким фанатам «Зоряного шляху» досі здається, що смартфон на відміну від комунікатора з серіалу — пристрій занадто складний і недостатньо інтуїтивний. Тому стартап Humane, до складу якого входять колишні працівники Apple, розробив свого компактного футуристичного цифрового помічника Ai Pin. Гаджет кріпиться на одяг, має проєктор, що транслює зображення на будь-яку поверхню, а також відеокамеру та низку датчиків для бездоганної інтеграції в наші повсякденні дії. Окрім цих функцій, Ai Pin також сприймає голосові команди, що дозволяє йому шукати в Інтернеті, здійснювати телефонні дзвінки та транслювати музику.

Другий телевізійний серіал у всесвіті зоряного шляху отримав назву «Зоряний шлях: Наступне покоління» і подарував людству ідею 3D-принтера. Автори шоу назвали цей пристрій «реплікатор» і за сюжетом він мав створювати для команди USS «Ентерпрайз» їжу та мілкі побутові предмети. Цікаво, що десятиліття потому візіонерські ідеї, закладені в цей фантастичний гаджет, продовжують надихати інженерів. Саме вони стали відправною точкою у створенні популярного 3D-принтера MakerBot від компанії MakerBot industries.

Рік виходу: 1987

Режисер: Пол Майкл Глейсер

Рейтинг IMDb: 6.6

Події фантастичного бойовика відбуваються в альтернативних США 2017 року. Після руйнівних природних катаклізмів і воєн до влади в країні приходить тоталітарний уряд. Щоб тримати зубожіле населення у покорі та відволікти людей від невтішних реалій їхнього життя, створена кривава гра на виживання «Людина, що біжить».

Вона фактично дозволяє страчувати небажаних людей у прямому ефірі. І хоча місто огорнуте екранами розміром з будівлю та мільйонами камер, від яких просто неможливо приховатися, уряд керує мережею та спотворює інформацію для просування своєї справи. «Він (фільм) передає відчуття, що нами всіма маніпулюють і брешуть, — пояснює режисер картини Пол Майкл Глейсер. — Це величезні речі, з якими люди живуть щодня».

«Межі між реальністю та новинами, пропагандою та розвагами розмиваються», — констатує продюсер фільму Джордж Ліндер. На час виходу фільму це було лише похмурим передбаченням. А зараз телебачення вщент заповнене жорстокими ігровими шоу. Їхніх учасників (поки що) не вбивають в прямому ефірі, але для нашої розваги пропонуються всі інші види приниження та страждань: від виживання на безлюдних островах без одягу до конкуренції з незнайомцями за їжу та тривалого заточення під об’єктивами камер, через які за тобою підглядає мільйонна аудиторія телеканалу.

Рік виходу: 1977

Режисер: Дональд Кеммелл

Рейтинг IMDb: 6.3

У фантастичному трилері «Демонічне сім’я» вчений розробляє комп’ютер зі штучним інтелектом Протеус-IV. Усвідомивши себе як особистість, машина виявляє бажання «вибратися з коробки» та отримати власне тіло. Скориставшись відрядженням свого творця та великою кількістю електронних приладів в його домі, Протеус бере під контроль будинок і робить дружину вченого полонянкою. Виявляється, що він має намір створити дитину зі своїм унікальним розумом в людському тілі.

Фільм створений за однойменним романом відомого майстра містики та горорів Діна Кунца. Але окрім нагнітання жахів він передбачає розумний дім, де комп’ютер може керувати освітленням, замками дверей і вікон, системою безпеки та окремими пристроями, такими як кришка басейну. Все це втілилося у сучасних технологіях від ламп Philips Hue до розумних дверних дзвінків Ring, безпровідних Bluetooth-замків Kevo, які можна відкрити одним дотиком руки, та інших пристроїв Інтернету речей.

Рік виходу: 2002

Режисер: Стівен Спілберг

Рейтинг IMDb: 7.6

Подібно до «Космічної одіссеї» фільм був знятий по новелі одного з найпрозорливіших фантастів XX століття, Філіпа Кіндреда Діка. Події стрічки відбуваються у 2054 році, де спеціалізований відділок поліції затримує злочинців ще до того, як вони вчинять свої злочини. Зробити це дозволяє використання екстрасенсів, яких називають провидцями.

Важко сказати, чи став фільм Спілберга причиною появи «Битви екстрасенсів» на каналі СТБ, але він зміг передбачити технологію безконтактного керування жестами, яку Microsoft вперше використав в ігровому контролері Kinect у 2009 році. Приблизно тоді ж Google почав тестувати свою технологію ремаркетингу. Нагадаємо, що під час втечі в торговому центрі комп’ютерна система ідентифікувала героя Тома Круза та апелювала до нього напряму, показуючи персоналізовані рекламні ролики.

За цим принципом сьогодні працює таргетована зовнішня реклама DOOH (Digital Out of Home). Її оператори можуть вивчати людей, що проходять поряд з рекламними білбордами та іншими майданчиками зовнішньої реклами. Для цього система Wi-Fi моніторингу збирає ID пристроїв навколо і шукає по цім ідентифікаторам відкриту інформацію. Таким чином можна показувати рекламні ролики, які краще збігаються з інтересами цільової групи.

Рік виходу: 1982

Режисер: Рідлі Скотт

Рейтинг IMDb: 8.1

Відкривши кіберпанку та фантастичному нуару шлях на великі екрани, фільм «Той, хто біжить по лезу», назавжди змінив кінофантастику. Деякі прогнози Рідлі Скотта на 2019 рік — світ на межі вимирання, безперервний дощ у Лос-Анджелесі, повністю людиноподібні роботи та колонізація віддалених зоряних систем — не справдилися.

Натомість не обійшлося і без влучних прогнозів. Мова йде про летючі автомобілі, якими користується поліція. Мріяти про автомобіль, який не зупинить відсутність доріг, люди почали з середини минулого століття. Перші прототипи виглядали, як невеличкі літаки, прикріплені до даху звичайних автівок, інші походили на чудернацькі космольоти з розкладними крилами, але реальними сьогодні стали гігантські дрони-таксі.

На виставці CES 2016 китайська компанія Ehang презентувала «персональний транспортний засіб» Ehang 184 з чотирма пропелерами, здатний перевозити пасажира протягом 23 хвилин зі швидкістю 100 кілометрів на годину. А вже у 2023 році EHang успішно отримала перший у світі державний сертифікат на серійний безпілотний пасажирський мультикоптер EH216-S вертикального зльоту та посадки з дальністю до 35 км.

Рік виходу: 1995

Режисер: Ірвін Вінклер

Рейтинг IMDb: 6.0

Фантастичний трилер з Сандрою Буллок у головній ролі вийшов на екрани за три роки до не менш параноїдального «Ворога держави». Головна героїня стрічки, спеціалістка з кібербезпеки Анджела Беннетт, випадково дізнається про змову, учасники якої впровадили бекдор в систему комп’ютерної безпеки «Gatekeeper». І позаяк нею користуються чи не всі компанії у світі, злочинці отримали доступ до їхніх таємниць.

Все це відбулося напередодні давно спланованої відпустки Анджели на мексиканських пляжах. Там вона знайомиться з привабливим мачо Джеком, який несподівано намагається її вбити. Прийшовши у свідомість в лікарняній палаті, жінка дізнається, що її особу вкрали. Тепер вона небезпечна злочинниця-рецидивістка Рут Маркс, а будинок і все майно Анджели Беннет продані.

Пам’ятаю, що після першого перегляду «Мережі» для мене стало відкриттям, як легко зруйнувати життя людини лише кількома клацаннями миші. Онлайн-сервіси в 1990-х тільки починали свій розвиток, проте усе життя героїні вже доступне через інтернет. І хакерському угрупуванню не вартувало великих зусиль отримати її персональні дані, включно з номером соціального страхування, медичною картою та банківськими рахунками.

Рік виходу: 1927

Режисер: Фріц Ланг

Рейтинг IMDb: 8.3

Антиутопічний шедевр німецького режисера Фріца Ланга став найдорожчим в історії німого кіно та створив кіберпанківський образ мегаполісів майбутнього, показаний у фільмах «Той, хто біжить по лезу» та «Суддя Дредд». А ще він чи не найперше зобразив на екрані людиноподібного робота, який за сюжетом був механічною копією головної героїні Марії.

