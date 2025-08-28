Огляд Acer Predator Helios 18 AI PH18-73: коли потужність зустрічає мобільність

Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 — ноутбук, який фактично претендує на роль настільного ПК. Під капотом у нього Intel Core Ultra 9 275HX із 24 ядрами, а за графіку відповідає мобільна GeForce RTX 5080 із 16 ГБ відеопам’яті. 18-дюймовий Mini LED-дисплей з високою частотою оновлення, підтримка Wi-Fi 7 та можливість апгрейду DDR5 до 192 ГБ роблять його максимально гнучким інструментом для ігор, рендерингу та роботи з великими обсягами даних. Але чи здатний цей “портативний монстр” реально замінити ваш десктоп? Ми протестували Helios 18 у різних сценаріях і готові розповісти, чи він дійсно того вартий.

Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 181999 грн. Плюси: Флагманська продуктивність у робочих і ігрових задачах; якісний 18-дюймовий дисплей; можливість апгрейду оперативної пам'яті та SSD; гучні динаміки; зручна клавіатура з налаштовуваною підсвіткою; повний набір портів. Мінуси: Велика вага і габарити; DDR5-пам'ять фактично обмежена швидкістю 4400 МТ/с замість заявлених 5600 МТ/с; шум у турбо-режимі; скромна автономність.

Технічні характеристики Acer Predator Helios 18 AI PH18-73



Екран 18″ WQXGA (2560 × 1600, 16:10) 250Hz, Mini LED Процесор Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядер + 16 E-ядер), 2.7 ГГц до 5.4 ГГц Оперативна пам’ять 64 ГБ DDR5-5600 (2×32 ГБ) Накопичувачі 2×1 ТБ M.2 SSD Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 ГБ GDDR7, TGP 175 Вт Охолодження Два вентилятори AeroBlade 3D Gen 6 (0,05 мм металеві лопаті), випарна камера, рідкий метал і графеновий термоінтерфейс. Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудіосистема 4× 2 Вт динаміки

2× 2 Вт НЧ-динаміки Провідні інтерфейси 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 2x Type-A USB3.2 Gen2 1x Type-A USB3.2 Gen1 1x SD Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1× 5 Gigabit Ethernet 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники) Блок живлення 400 Вт; 20 В, 20 А Акумулятор 99 Вт·год Вага 3.5 кг Розміри 401 x 307,9 x 29,55 мм Інше Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Kensington Lock

Комплектація та паковання Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

З першого погляду на коробку стає зрозуміло: перед нами не офісна машинка для бухгалтерів. Чорна упаковка з масивним логотипом Predator прямо натякає на агресивну геймерську сутність.

Коробка Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 велика і важка — все стандартно для техніки такого класу. Всередині — еко-френдлі атмосфера. Acer пропонує використовувати картонні тримачі ноутбука за подвійним призначенням: окрім транспортного призначення, їх можна скласти в підставку для навушників. Але будемо чесні: виглядає це не надто преміально і не прикрасить жоден ігровий стіл.

Зарядний пристрій — на 400 Вт. Шнур живлення має достатню довжину та товщину, відповідну до потужності адаптера, без спроб здешевити комплект. Під час використання варто враховувати, що адаптер сам по собі масивний і займе чимало місця у рюкзаку. А от фірмового рюкзака у комплекті, до речі, немає.

Приємним доповненням є Memory Thermal Pad Upgrade Kit — набір теплопрокладок для оперативної пам’яті, які можна встановити під час апгрейду або обслуговування для покращення тепловідводу. Безперечний плюс.

Рідкісні гості тут і змінні ковпачки для клавіш навігації та WASD, а також знімач для їх зручної заміни. Це приємно, бо саме вони страждають від пальців затятих геймерів у першу чергу.

Документація Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 обмежується гарантією та короткою інструкцією для першого запуску.

У цілому, комплект поставки досить практичний, із кількома додатковими дрібницями, які можуть стати у нагоді під час повсякденного користування та обслуговування.

Дизайн, ергономіка та матеріали Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 виглядає саме так, як звучить його назва — агресивно та масивно. І барвисто. Цей ноутбук з перших секунд демонструє, що з мобільністю тут не склалося, але з характером — навпаки. Перед нами геймерський “хижак”, і це не перебільшення.

Кришка виконана з алюмінію. Вона жорстка, не прогинається, має матове покриття, на якому все одно залишаються відбитки. Відкривається вона десь до 165 градусів, а далі — вже на ваш страх і ризик.

Нижня частина пластикова. Товщина корпусу — близько 3 см, вага — майже 3,5 кг. Це без урахування блока живлення, який додає ще понад кілограм. Носити таке щодня — виклик для спини, але цей ноутбук явно не про мобільність.

Петлі в Helios 18 виконані добротно, відкриваються плавно й тримають екран без найменшого хитання. Кришку можна підняти однією рукою, і це вражає, враховуючи вагу дисплея. При цьому навіть у максимальному нахилі корпус залишається стабільним, не намагаючись піднятися з поверхні столу.

На верхній кришці красується логотип Predator з RGB-підсвіткою. Вона не надто яскрава, більше декоративна. Задня частина корпуса має виступ, в якому ховаються радіатори охолодження.

У Predator Helios 18 інженери (чи радше маркетологи) вирішили, що підсвітки забагато не буває, тож, крім клавіатури, логотипа на кришці й світлової смуги спереду, додали ще одну деталь — декоративні RGB-елементи праворуч від тачпада. Вони виглядають як тонкі смужки і можуть синхронізуватися з іншими зонами або світитися власним кольором.

Естетики в ігровий процес вони не додають, але створюють відчуття, що навіть область під долонею гравця бере участь у загальному світловому шоу.

Вентиляційні отвори Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 розташовані з боків, ззаду і зверху клавіатури. Видно, що тут працювали вже точно інженери. Вони знали, що це залізо буде грітися, і подбали про масу повітря, що його можна прокачати через систему.

Клавіатура та трекпад Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

У Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 встановлена повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком — рідкість навіть для великих ноутбуків, адже деякі виробники жертвують NumPad заради компактності. Тут місця достатньо, тож усі клавіші на своїх місцях, без дивних переїздів і компромісів. Окремо винесені кнопки для керування системними функціями — PredatorSense, зміна продуктивних режимів і налаштування підсвітки. Це справді зручно, бо не потрібно шукати їх у глибинах комбінацій Fn.

Клавіші самі по собі великі, з чітким ходом і приємним тактильним відгуком. Тут не чиста механіка, але натискання відчуваються приємно. Розкладка стандартна, тому звикати довго не доведеться. Є й мультимедійні ярлики для швидкого регулювання гучності чи яскравості, що спрощує життя поза іграми.

Підсвітка клавіатури Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 — ще одна сильна сторона. Використовується RGB з адресацією кожної клавіші, і все це кастомізується через PredatorSense. У темряві виглядає прикольно, але тим, хто любить стриманість, доступні й спокійні профілі.

Трекпад відповідає габаритам ноутбука — великий, із матовим покриттям, приємним на дотик. У повсякденних сценаріях трекпад легко замінює мишку. Якщо працювати в дорозі чи не брати з собою периферію, користування залишиться комфортним. Для ігор він, зрозуміло, не варіант, але як універсальний інструмент — більш ніж гідний.

Провідні та безпровідні інтерфейси Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 не економить на портах. Тут є майже все, щоб не тягнути з собою павукоподібний USB-хаб. Інтерфейси розкидані по трьох сторонах корпусу, що додає варіативності у підключенні периферії та зменшує ризик заплутатися у дротах.

Комплект портів у Helios 18 виглядає практично і продумано: два USB-A 3.2 Gen 2 для швидкого підключення периферії, ще один USB-A 3.2 Gen 1 для менш критичних пристроїв, пара Thunderbolt 5 з повною сумісністю з док-станціями та зовнішніми графічними рішеннями, HDMI для моніторів або проєкторів, Ethernet із пропускною здатністю 5 Гбіт/с, слот для SD-карток, комбінований аудіороз’єм і роз’єм живлення.

Щодо бездротових можливостей, ноутбук теж у тренді: підтримка Wi-Fi 7 забезпечує високу пропускну здатність і низькі затримки, чого достатньо навіть для стрімінгу у 4K чи хмарного геймінгу. А Bluetooth 5.4 стане у пригоді для бездротових гарнітур, геймпадів або підключення периферії, яка вже давно викинула дроти на смітник історії.

Дисплей Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

Екран — одна з сильних сторін Acer Predator Helios 18 AI PH18-73. І це не дивно: 18-дюймова Mini LED панель з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 250 Гц і піковою яскравістю до 1000 ніт.

Яскравість — це окрема тема. У SDR режимі — це 600 ніт, а у HDR яскравість досягає обіцяної тисячі, хоч і номінально. В реальності це означає: граєте ви у Gears of War: Reloaded чи просто переглядаєте YouTube — чорний залишається чорним, а вибухи — сліпучими.

Палітра кольорів відповідає 100% DCI-P3. Це означає, що дисплей підходить не лише для ігор, а й для професійної роботи з відео чи фото. Дизайнери, монтажери й стримери будуть задоволені. Навіть калібрування з коробки на дуже високому рівні.

Кут огляду — широкий. Навіть під сильними нахилами зображення залишається чітким, кольори не вицвітають. Це важливо, бо екран великий, і ви іноді будете дивитися на нього не під прямим кутом. До речі, завдяки антибліковому покриттю працювати з ноутбуком можна і в яскравому приміщенні.

G-Sync — ще один приємний бонус від NVIDIA. У поєднанні з частотою оновлення 250 Гц це гарантує максимально плавний ігровий досвід без розривів кадру. Тут це дійсно важливо: продуктивності ноутбука вистачає, щоб у багатьох іграх тримати високий FPS.

Час відгуку — близько 3 мс. Це цілком достатньо для кіберспорту. Навіть в динамічних сценах розмиття мінімальне.

Формат 16:10 стає стандартом для преміальних ноутбуків, і тут він в тему. Більше вертикального простору, що зручно в браузерах, ідеально для роботи, а в іграх це додає трохи більше занурення. У 18 дюймах — відчувається як широкий екран міні-IMAX.

Деякі моделі Helios 18 мають альтернативну конфігурацію дисплея: 4K+@120 Гц. Але на мою думку, саме Mini LED WQXGA на 250 Гц виглядає найзбалансованішим варіантом.

Камера та звук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

Вебкамера в Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 — не те, чим ноутбук здатен здивувати. Це стандартна 2 Мп модуль з підтримкою Windows Hello. Звичайна картинка, нормальна чіткість. Для відеодзвінків у Zoom чи Discord — згодиться, але не більше.

Світлочутливість посередня. Ввечері з кімнатним освітленням видно шуми, як на мильниці з 2008-го. Зате мікрофони — приємний сюрприз. Гучність хороша, звук — досить чистий. Виграють у більшості конкурентів у цьому ж сегменті, особливо коли йдеться про голосові чати в іграх. Для запису подкасту не підійде, але для Discord — цілком.

У Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 встановлено шість динаміків. У стерео режимі добре відчувається панорама, тож у шутерах можна приблизно зрозуміти, з якого боку підкрадається ворог, навіть без навушників. Гучність має солідний запас: на 60–70% від максимуму вже починаєш сумніватися, чи не почують твою гру сусіди, а на 100% — Helios цілком може зіпсувати комусь перегляд серіалу у сусідній квартирі.

Підключення гарнітури — через 3.5 мм роз’єм. Якість виходу добра, запас гучності є. Підключав Logitech Lightspeed G335 — грає чисто, без хрипів, із помітною глибиною.

У бездротових навушниках звук передається без проблем. Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 працюють стабільно. Ніяких просідань, обривів чи лагів при тестуванні не було. Аудіо потокове — без нарікань. Apple Music, Spotify, YouTube — усе на рівні.

Робоча продуктивність Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 39.4 WebXPRT 4 390 Octane 2.0 Plus 121195 Octane 2.0 Plus (Multi) 1138192 CPU-Z Single 810.9 CPU-Z Multi 18152.1 3DMARK Steel Nomad 4550 3DMARK Speed Way 5146 3DMARK Port Royal 12550 3DMARK Time Spy Extreme 9800 3DMARK CPU Profile (Max threads) 14874 PCMARK 10 Extended 10901 Cinebench 2024 Single 131 Cinebench 2024 Multi 1889 Blender CPU 4.4.0 440.04 Blender GPU 4.4.0 7228.76 Corona 10 Benchmark 10727112 RAM read MB/s 66806 RAM write MB/s 64751 SSD read MB/s 10805 SSD write MB/s 7620.47

У синтетичних тестах Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 поводиться як машина, що абсолютно не боїться складних завдань. В інтернет-бенчмарках результат Speedometer 3.1 у 39,4 бали та WebXPRT 4 із показником 390 означають, що навіть важкі веб-додатки та вкладки з важкою JavaScript-анімацією не здатні його пригальмувати. Octane 2.0 Plus видає 121 195 балів у звичайному режимі та вражаючі 1 138 192 у мультипоточному, тож браузерна робота для цього ноутбука — відверто дріб’язкова справа.

В CPU-Z чітко видно потенціал процесора: 810,9 у single-core і 18 152,1 у multi-core ставлять його у вищу лігу мобільних чипів, де навіть важкий рендеринг чи кодування відео не виглядають проблемою. Cinebench 2024 підтверджує цю тенденцію — 131 бал у single та 1889 у multi свідчать про стабільно високу продуктивність як в одно-, так і багатопотокових сценаріях.

Бенчмарки 3DMark показують, що Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 готовий до складних графічних завдань не лише у іграх. PCMark 10 Extended з результатом 10 901 бал малює картину “офіс-воркінгу без меж”. У Blender 4.4.0 ноутбук видає 440,04 балів на CPU і 7228,76 на GPU, що говорить про те, що рендер можна виконувати як силами процесора, так і відеокарти — обидва варіанти швидкі.

Фірмове програмне забезпечення Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

Ноутбук постачається з попередньо встановленою Windows 11 Pro. Для потужної мобільної станції це цілком логічний вибір — ноутбук готовий до роботи і в домашньому офісі, і в корпоративному середовищі.

Ключовим елементом у налаштуванні та контролі пристрою є фірмова утиліта Acer PredatorSense. Вона дозволяє в реальному часі стежити за температурою процесора та відеокарти, налаштовувати швидкість вентиляторів, перемикатися між профілями продуктивності та керувати RGB-підсвічуванням клавіатури.

Для зручності передбачена окрема апаратна клавіша запуску на клавіатурі, а інтерфейс програми максимально простий і наочний. Завдяки PredatorSense можна швидко перейти з тихого офісного режиму у “турбо” з максимальною віддачею всіх компонентів — корисно як для геймінгу, так і для важких творчих задач.

Ігрова продуктивність Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 демонструє гідну ігрову потужність у роздільній здатності 2560×1600, що є рідною для його великого 18-дюймового дисплея. Навіть найвимогливіші проєкти тримають стабільний FPS у межах, які забезпечують комфортний ігровий процес без вагань чи фризів.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на максимальних налаштуваннях Epic з DLAA і Frame Generation видає близько 99 кадрів за секунду. Для гри, яка вийшла з великими апаратними запитами і поки без підтримки Multi Frame Generation, це солідний показник.

DOOM: The Dark Ages у режимі Ultra Nightmare з Path Tracing, DLSS Quality і Frame Generation демонструє 140 FPS — достатньо, щоб насолоджуватись максимальними налаштуваннями і високою частотою оновлення екрану.

Avowed тестувався у версії гри без підтримки Multi-Frame Generation, лише з класичним Frame Generation, і видав 88 FPS. Це показник “чистої” продуктивності без додаткових оптимізацій, що дозволяє оцінити реальні можливості заліза.

Cyberpunk 2077 із Ray Tracing Overdrive, DLSS Auto і Frame Generation демонструє близько 168 FPS, що ще недавно було недосяжним для мобільних систем. Тут можна сміливо експериментувати з графічними режимами і не боятися просідань.

Atomfall на Epic із DLAA і рейтрейсингом видає 141 FPS — відмінний результат для постапокаліптичного шутера.

The Witcher 3 Next-Gen із Ray Tracing Ultra, DLSS Quality і Frame Generation показує 108 FPS — солідний показник для гри, що відома своїми високими апаратними вимогами.

Автономність, температури та шум Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

Ноутбук із таким залізом не можна назвати довгограючим. У звичайному офісному сценарії (Wi-Fi, 50% яскравості, браузер, документи) Helios 18 витримує близько 4–5 годин, що для геймерського монстра виглядає посередньо.

В іграх ситуація значно жорсткіша: без підзарядки Helios 18 тягне лише 1–1,5 години навіть у відносно легких проєктах на низьких налаштуваннях. Тут очевидно — зарядний блок завжди має бути поруч. Його потужність сягає 330-360 Вт, причому сама відеокарта може споживати до 165 Вт у турбо-режимі, що добре пояснює апетит системи.

Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 отримав продуману систему охолодження, яка поєднує два вентилятори AeroBlade 3D 6-го покоління з ультратонкими (0,05 мм) металевими лопатями, велику випарну камеру, рідкометалевий термоінтерфейс на процесорі та графенову термопрокладку для відеокарти.

Під навантаженням у турбо-режимі кулери розганяються, проте температури залишаються контрольованими: процесор під стресом утримує близько 90 °C, графіка — на рівні 75 °C. Втім, без тротлінгу не обійшлося. При пікових навантаженнях, коли CPU перевищував позначку у 100 °C, продуктивність просідала приблизно на 13–15%.

У легких задачах кулери часто зупиняються повністю, і тоді ноутбук можна назвати тихим. Загалом енергоефективність як для такого рівня заліза — непогана, але не виняткова: якщо потрібні тиша й автономність, цей формат точно не для вас.

Досвід використання Acer Predator Helios 18 AI PH18-73

Після кількох тижнів роботи з Acer Predator Helios 18 AI PH18-73, висновок доволі очевидний — це портативний стаціонар, який живе на столі й лише зрідка подорожує в рюкзаку (плюс ще зарядка, яка важить, як цеглинка).

Працювати на Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 зручно завдяки великому дисплею і дійсно класній клавіатурі. Підсвітка у неї — не лише декор. У темряві знаходити потрібні клавіші легко, а індивідуальне налаштування зон дозволяє швидко відзначити WASD та інші важливі кнопки.

Тачпад великий і чутливий, але в іграх усе одно хочеться мишку. Навіть не обговорюється.

Завдяки гучним динамікам і гарному екрану Helios підходить і для мультимедійних вечорів — серіали, YouTube чи навіть монтаж відео.

Під час тривалих робочих сесій тепло від корпусу відчутне, але не обпікає долоні. А ось на колінах тримати його незручно, бо вага дається взнаки. І тепло від корпуса, звичайно.

Ціна та конкуренти

Ціна Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 коливається від 174 440 до 213 149 гривень, що робить ноутбук цікавою пропозицією в сегменті великих ігрових ноутбуків із хорошим балансом потужності та вартості. Тут ми беремо до уваги ціни як від офіційних поставчальників, так і від неофіцних.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — ультимативний флагманський ноутбук із 18-дюймовим екраном, націлений на максимальну продуктивність та більш агресивний, впізнаваний дизайн. Ціна цієї моделі значно вища — майже 267 тисяч гривень.

Gigabyte AORUS MASTER 18 пропонує схожу конфігурацію, але з топовоб 5090 та Mini LED-дисплеєм, але з акцентом на стриманіший дизайн і ціну від 189 899 гривень. Якщо ціна суттєво нижча за офіційну, то, найімовірніше, йдеться про “сірі” поставки.

Alienware m18 R2 залишається все ще актуальним гравцем із стартовою ціною близько 142 тисяч гривень.

ASUS ROG Strix SCAR 18 пропонує один із найкращих екранів у своєму класі — 2560×1600, 240 Гц, HDR10 і Dolby Vision, а також потужне залізо.

MSI Raider 18 HX AI — ще один преміальний 18-дюймовий ноутбук із цінами від 167 до 209 тисяч гривень. Тут кожна гривня виправдана якісною збіркою та високою продуктивністю.

8.2 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 7 Як для ноутбука з потужним залізом, час роботи без підзарядки виглядає прийнятним. Але навіть у легких сценаріях він не здивує тривалістю, тож про повноцінну мобільність мова не йде. Продуктивність (БЖ) 9.5 Тут ноутбук максимально розкриває потенціал процесора та графіки, підходячи навіть для важкого рендерингу чи 2K-ігор. Продуктивність (АКБ) 7.5 На батареї ноутбук не вражає, адже енергоспоживання обмежене. Втім, він залишається придатним для ігор на середньо-низьких налаштуваннях і продуктивної роботи без розетки. Екран 9 Mini LED-панель із частотою оновлення виглядає яскраво, швидко і приємно в роботі, плюс співвідношення 16:10 додає зручності. Хоча зображення якісне, хтось очікував б тут OLED. Дизайн, ергономіка 8 Агресивний стиль корпусу виглядає ефектно й добре вписується в ігрову концепцію. Водночас габарити та вага роблять пристрій менш комфортним для щоденних переносок. Якість збирання, матеріали 8.5 Корпус зібрано міцно, люфти та скрипи відсутні, а поверхні приємні на дотик. Враження від матеріалів скоріше наближене до преміального сегмента, ніж до масових ігрових моделей. Енергоефективність, шум 7 У спокійному режимі ноутбук працює тихо, але при максимальних навантаженнях система охолодження розкручується настільки, що шум стає відчутним фактором. Ціна 8 Вартість Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 висока, але для свого класу вона виглядає конкурентною. Це не бюджетне рішення, та й позиціонується воно як альтернатива десктопу, а не масовий ноутбук. Звук 8 Динаміки видають достатній рівень гучності та чистоти, із приємним відчуттям простору. Проте глибокого басу й "удару" від сабвуфера тут очікувати не варто.