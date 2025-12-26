Огляд Huawei Watch GT 6: розумний годинник, який не просить зарядки

Компанія Huawei повертається на ринок з новим поколінням розумних годинників серії GT. Цього разу китайський виробник зробив ставку на рекордну автономність, професійні спортивні функції та інновації в моніторингу здоров’я. Новенький Huawei Watch GT 6 (у нашому випадку версія 46 мм) однозначно цікавий, привабливий та стильний розумний годинник. Проте чи стане він найкращим вибором для користувачів Android, які шукають максимальну автономність у 2025 році? Нумо розбиратися.

Huawei Watch GT 6 Від 10 299 грн. Плюси: преміальний дизайн з нержавіючої сталі; чудова автономність до 21 дня; яскравий AMOLED-дисплей; нова точна система позиціонування Sunflower 2.0; комплексний моніторинг здоров’я TruSense; повноцінний захист 5 ATM та IP69 Купити в Elmir.ua Мінуси: обмежена екосистема додатків; відсутність NFC-платежів; немає ЕКГ Купити в Elmir.ua 8.1 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Huawei Watch GT 6

Параметр Характеристика Версія 46 мм Корпус Нержавіюча сталь Дисплей 1,47″ AMOLED, 3000 ніт Роздільна здатність 466×466 пікселів Процесор Не уточнюється Пам’ять 64 ГБ внутрішньої ОС HarmonyOS 6.0 Підключення Bluetooth, Wi-Fi, NFC Захист IP68/IP69K, 50 WR (5 ATM) Батарея 867 мАгод Автономність До 21 дня Габарити 46×46×10,95 мм Вага 51,3 г

Паковання та комплектація

Huawei Watch GT 6 постачається у компактному чорному боксі з мінімалістичним дизайном.

Всередині знаходимо сам годинник з уже встановленим ремінцем, магнітну зарядку з USB-C кабелем та документацію.

Дизайн та матеріали

Huawei Watch GT 6 у версії 46 мм має класичний круглий дизайн, але з характерною особливістю у вигляді восьмикутного безеля. Він надає годиннику впізнаваності та певної брутальності.

Також у новинки відносно невелика товщина, звісно, як для такої потужної батареї. При товщині корпуса 10,95 мм годинник не виглядає сильно громіздким і комфортно сидить на зап’ясті. Правда, вага 51,3 г і це без ремінця робить його відчутним на руці, але не надто важким для цілодобового носіння.

На правому торці моделі розміщені дві фізичні кнопки. Верхня є багатофункціональною (повернення на головний екран, запуск застосунків) і це фактично класична крутилка, а нижня слугує для швидкого доступу до спортивних режимів. На лівому торці, а точніше під ним, знаходиться динамік.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Кажуть, що корпус годинника зроблений з високоякісної нержавіючої сталі, яка має гарну міцність та стійкість до подряпин. Рейтинг захисту новинки 5 ATM дозволяє плавати з годинником на глибині до 50 метрів. Також є сертифікація IP69. По заявах виробника це дає стійкість до пилу та впливу гарячих струменів води під високим тиском. Проте виробник також застерігає від використання у гарячому душі, сауні чи термальних джерелах, оскільки висока температура може пошкодити ущільнювачі.

На дні корпусу розташована кругла скляна вставка з датчиками моніторингу здоров’я.

Ремінці мають стандартне кріплення на 22 мм, а значить їх можна легко замінювати на інші варіанти. Силіконовий ремінець у комплекті якісний, м’який та не викликає подразнень навіть при тривалому носінні.

Корпус та ремінець також відносно стійкі до бруду. Екран має олеофобне покриття, тому відбитки пальців хоч і залишаються, але їх майже не видно, як і пилу та інших слідів користування загалом.

Дисплей Huawei Watch GT 6

Дисплей Huawei Watch GT 6 є однією з найяскравіших переваг годинника. Наявний AMOLED екран отримав максимальну яскравість 3000 ніт, а це дорівнює показникам Apple Watch Ultra та робить його одним з найяскравіших на ринку. З таким дисплеєм використання на вулиці навіть у яскравий сонячний день взагалі не проблема.

У нашій версії на 46 мм діагональ екрана становить 1,47 дюйма з роздільною здатністю 466×466 точок та щільністю пікселів 317 ppi.

Якість зображення дуже гарна, як і в інших пристроях з AMOLED-матрицями. Тут чудова роздільна здатність, відповідно крута деталізація та насичені кольори. Чорний колір справді чорний, що також, теоретично, економить заряд батареї. Текст читається легко навіть дрібним шрифтом, а інтерфейс виглядає сучасно.

Huawei Watch GT 6 підтримує функцію Always-On Display, яку можна налаштовувати за розкладом або увімкнути, щоб вона працювала постійно. При активному AOD автономність, звісно, зменшується, але нас тут AMOLED, тому втрати енергії не дуже відчутні.

Екран годинника також захищений міцним склом, хоча виробник не уточнює, чи це сапфірове скло, чи якесь інше. За період тестування жодних подряпин чи інших пошкоджень на екрані не з’явилося, хоча я й не очікував що таке станеться.

Можливості, функціональність та інтерфейс

Huawei Watch GT 6 — повноцінний розумний годинник, що працює на операційній системі HarmonyOS 6.0. За заявами компанії, вона дає на 20% плавнішу загальну продуктивність та на 30% швидше завантаження додатків порівняно з попередньою версією. Саме ця новинка стала першим носимим пристроєм, що підтримує цю версію ОС.

Продуктивність Huawei Watch GT 6 приємна у використанні, правда, виробник не каже що за процесор тут стоїть, а також не розкриває кількість оперативної та вбудованої пам’яті. Проте в одному з оглядів моїх колег я знайшов інформацію про 64 ГБ ПЗП.

Інтерфейс годинника працює плавно, перемикання між екранами відбувається без помітних затримок, а додатки запускаються швидко. На внутрішню пам’ять можна закинути музику, під’єднати навушники до годинника та слухати її з нього без проблем.

Бездротові інтерфейси представлені Bluetooth 6.0 для з’єднання зі смартфоном та навушниками, Wi-Fi для завантаження оновлень та синхронізації даних, а також NFC. Правда, функціональність NFC обмежена регіонально.

Є система позиціювання Sunflower 2.0 і вона підтримує дводіапазонний GNSS (L1+L5) та працює з шістьма супутниковими системами: GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS та NavIC. Кажуть, що це дає більшу на 20% точність позиціонування, ніж у попереднього покоління.

Huawei Watch GT 6 оснащений великою кількістю сенсорів. Тут стоять оптичний датчик пульсу, акселерометр, гіроскоп, барометр, компас, датчик освітлення та датчик температури шкіри. ЕКГ не підвезли.

Керування пристроєм відбувається тапами по екрану, свайпами та фізичними кнопками. Безель не обертається і для когось це може бути недоліком, але загалом сенсорне управління працює чітко та зручно, воно звичне, напевно, для усіх користувачів подібних годинників і до нього майже не треба звикати.

Одне натискання на верхню кнопку повертає користувача на головний екран з будь-якого місця. одне натискання з головного екрана відкриває меню застосунків. Нижня кнопка базово запускає спортивні режими, але її функцію можна змінити в налаштуваннях.

Свайп зліва направо показує значки інтерактивної допомоги типу погоди, плеера тощо, свайп справа наліво відкриває віджети (активність, пульс тощо), які можна налаштовувати. Свайп згори вниз викликає швидкі налаштування (ліхтарик, режим “Не турбувати”, управління музикою тощо), а свайп знизу вгору дає доступ сповіщень та повідомлень Утримування пальця на екрані відкриває меню зміни циферблатів.

Функції здоров’я та фітнесу

Huawei значно розширила можливості відстеження здоров’я у своєму новому годиннику Watch GT 6. Ядром всього цього моніторингу є оновлена система TruSense. Вона відстежує наступні показники:

Частоту серцевих скорочень у режимі 24/7;

Рівень насичення крові киснем (SpO2);

Моніторинг стресу;

Якість та фази сну (легкий, глибокий, REM-сон);

Температуру шкіри.

Серед нового та незвичного виділяється функція “Багатовимірного емоційного добробуту”. Кажуть, що воно аналізує варіабельність серцевого ритму та інших біометричні данні, а потім розпізнає до 12 різних емоційних станів. Результати візуалізуються у вигляді квітів на циферблаті.

Huawei Watch GT 6 також пропонує понад 100 режимів тренувань з професійними можливостями для ключових видів спорту, включно з велоспортом, бігом, гольфом, лижним спортом, прогулянками заняттями в залі тощо. Тут кожен знайде для себе свій режим чи від занять.

Кажуть також, що точність відстеження серцевого ритму та GPS покращилася і все це завдяки оновленим алгоритмам та кращому розташуванню сенсорів. В мене є аптечний пульсометр та не найновіші Amazfit GTS 2 і по моїм враженням наче як годинник показує точніше ніж ці обидва варіанти. Але це не дивно, бо це флагман і тут треба порівнювати з Apple Watch останніми та іншими серйозними конкурентами.

Також годинник автоматично розпізнає початок тренування (ходьба, біг, плавання) та пропонує розпочати запис. Після завершення тренування по класиці надається детальна статистика з картою маршруту, графіками пульсу, темпу, висоти та іншими показниками. Все доступно, автоматично, зрозуміло та детально.

Підключення до смартфона та ПЗ

Huawei Watch GT 6 працює з фірмовим застосунком Huawei Health (Здоров’я Huawei). Застосунок доступний як для Android (версії 9.0 та вище), так і для iOS (версії 13.0 та вище).

Процес підключення простий, тому просто встановлюємо застосунок, активуємо Bluetooth на смартфоні, скануємо QR-код на годиннику або шукаємо пристрій у списку. Після успішного з’єднання годинник автоматично синхронізує усі потрібні налаштування.

Застосунок Huawei Health має інформативний інтерфейс з кількома вкладками типу активності (кроки, калорії, дистанція), здоров’я (пульс, сон, стрес, SpO2), тренування (історія всіх занять), а також розділ “Пристрої” (налаштування годинника) та особиста інформація.

В розділі налаштувань можна встановлювати нові циферблати з магазину, налаштовувати сповіщення від застосунків, вибирати, які віджети відображати, а які ховати, керувати музикою на годиннику, встановлювати будильники та таймери, оновлювати прошивку та багато чого іншого.

Для дзвінків годинник використовує Bluetooth-з’єднання зі смартфоном. Вбудований динамік та мікрофон якісні, співрозмовника чути добре навіть коли навколо шумно. Можна приймати та відхиляти дзвінки, переглядати журнал викликів. На повідомлення також можна відповідати заготовленими шаблонами, або створювати свої. Це дуже зручно.

Як писав вище, музика зберігається безпосередньо на годиннику. Можна завантажувати треки з бібліотеки смартфона та слухати їх офлайн через підключені Bluetooth-навушники. Це зручно для тренувань без смартфона.

Офлайн-карти дозволяють завантажувати фрагменти мапи для навігації без підключення до інтернету та смартфона. Але їх, звісно, треба завантажити для цього попередньо.

Екосистема додатків AppGallery для годинників наче непогано й активно розвивається, але все ще значно поступається за кількістю та якістю застосунків пропозиціям від Google Wear OS чи Apple watchOS. В місцевому магазині доступні базові застосунки типу погода, календар, калькулятор та інші допоміжні речі. Сторонніх додатків небагато і зазвичай це більше утіліти, бо часто програмами їх важко назвати.

Автономність Huawei Watch GT 6

Huawei Watch GT 6 у версії на 46 мм оснащений батареєю на 867 мАгод, тому автономність є, напевно, головною перевагою цієї новинки. Кажуть, що акумулятор отримав інноваційну архітектуру з високим вмістом кремнію і вона збільшує щільність енергії на 37%. Разом з цим офіційні показники автономності заявлені наступні:

До 21 дня у режимі помірного використання (базові функції, рідкісні сповіщення)

До 12 днів за типового сценарію (активні сповіщення, моніторинг здоров’я 24/7, тренування 2-3 рази на тиждень)

До 7 днів з увімкненим Always-On Display

До 40 годин безперервної роботи в режимі тренування з активним GPS

Фактично можна розраховувати на мінімум тиждень, а то й півтора-два роботи залежно від обраних функцій, включно з моніторингом пульсу та сну 24/7, сповіщеннями, тренуваннями та помірним використанням AOD. І це не гірше, а часто краще, ніж у більшості конкурентів на Wear OS чи watchOS. Якщо ж вимкнути AOD та обмежити кількість сповіщень, я думаю реально буде досягти 15-17 днів автономної роботи.

Повне заряджання від 0 до 100% займає близько 90-95 хвилин. Зворотна бездротова зарядка від смартфона не підтримується.

Загалом автономність Huawei Watch GT 6 є найсильнішою стороною цього годинника та головною причиною, чому його варто вибрати замість конкурентів. А от чи варто це трохи простішої та обмеженішої екосистеми тут вже вирішувати треба кожному для себе.

Досвід користування Huawei Watch GT 6

Вже з першого дня використання Huawei Watch GT 6 відчувається надійним та продуманим годинником. В нього класичний круглий дизайн з восьмикутним безелем і він, на мою думку, виглядає стильно та показно. Версія з гумовим ремінцем як в мене однозначно підходить як для спортивного, так і для повсякденного або ділового стилю одягу.

Годинник комфортний для постійного носіння і з ним нормально спати, хоча спочатку він трохи заважкий. Вага 51,3 грама точно відчувається на руці, але не створює дискомфорту. Силіконовий ремінець м’який та не викликає подразнень з часом. Але тут як завжди важливо знайти оптимальну затягнутість, щоб і не надто тисло і якісно працювали датчики.

Екран у Huawei Watch GT 6 дійсно крутий. Навіть під прямими сонячними променями інформація читається без проблем, а у темряві мінімальна яскравість достатньо комфортна та не сліпить очі. А головне, що адекватно працює автоматичне регулювання яскравості.

Пульсометр показує адекватні значення, принаймні мені так здається. Вимірювання SpO2 займає близько 20 секунд. Відстеження сну деталізоване, з поділом на фази та підрахунком глибокого сну. Цікавою виявилася функція емоційного добробуту, але її практична корисність під питанням. Зараз це скоріше експериментальна фішка, ніж якийсь реально робочий інструмент.

Дзвінки через Bluetooth працюють без проблем і до такого спілкування швидко звикаєш. Динамік достатньо голосний, а мікрофон адекватно передає голос. Можуть виникати проблеми коли навколо шумно, але в цілому майже завжди можна спокійно розмовляти не дістаючи смартфон.

Головні недоліки відчуваються саме при взаємодії з наявною екосистемою годинника. Відсутність популярних сторонніх застосунків однозначно обмежує функціональність, адже тут немає банківських додатків, наприклад. Також тут посередній вибір спортивних програм, відносно мало циферблатів та дійсно корисних застосунків. Для когось це взагалі не буде проблемою, як для мене, але прихильники кастомізації та детального налаштування годинника під себе можуть відчути обмеження.

Найбільше. напевно, причепляться до відсутності NFC-платежів, можливо це якийсь регіональний блок. На годинниках такого класу та за їх ціну не повинно бути жодниг подібних обмежень.

Зате автономність Huawei Watch GT 6 перевершує всі очікування, тому легко можна забути про зарядку годинника на тиждень, а то й більше і це дуже круто, особливо в часи постійних відключень світла. Не треба планувати, коли підзарядити годинник, не треба носити з собою зарядку чи думати від якого повербанка, чи станції його постійно заряджати. На мою думку, це той випадок, коли одна перевага компенсує кілька недоліків.

Ціна та конкуренти

Huawei Watch GT 6 (46 мм) в Україні коштує від 10 299 гривень. За наявні можливості та сегмент цінник видається адекватним, але в цьому класі багато серйозних та відомих конкурентів.

Серед них варто виділити Samsung Galaxy Watch 8 (ціна від 9944 гривень). Це також повноцінний розумний годинник на Wear OS з багатою екосистемою додатків, інтеграцією Google Gemini, але значно коротшою автономністю.

Також є Apple Watch 10 (ціна від 12 800 гривень). Можливо, це найкращий вибір для власників iPhone з бездоганною інтеграцією, величезною кількістю застосунків, але також із серйозно обмеженою автономністю.

Придивіться й до OnePlus Watch 3 (ціна від 9 324 гривень). Це непогана альтернатива з тривалою автономністю, але з менш преміальними матеріалами.

Ще є Garmin Venu 3 з цінником від 16 300 гривень. Це якщо вам потрібні саме спортивні функції та точність вимірювань. А також Amazfit GTR 4 (ціна від 5875 гривень). Це бюджетна альтернатива з хорошою автономністю, але нижчою якістю матеріалів та менш точними датчиками.

8.1 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9.5 Чудова автономність до 21 дня. Екран 9 Надзвичайно яскравий AMOLED-дисплей. Автояскравість працює без проблем. Дизайн, ергономіка 8.5 Преміальний та універсальний дизайн, корпус з нержавіючої сталі, комфортний для тривалого носіння. Програмне забезпечення 7 HarmonyOS працює плавно, але тут обмежена екосистема додатків. Функції 8 Багато спортивних режимів, тут є комплексний моніторинг здоров’я, але не можна оплачувати покупки по NFC. Ціна 7.5 Адекватна ціна в межах сегменту, враховуючи автономність та матеріали. Комплектація 7.5 Базова комплектація.