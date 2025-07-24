Огляд Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition: ультрабук, який кинув виклик Apple

Lenovo зробила щось нечуване: ThinkPad без червоної «пипки» на клавіатурі. ThinkPad X9 15 — спроба компанії об’єднати корпоративну надійність, преміум-дизайн і новітні технології в корпусі ультрабука вагою 1,4 кг. З OLED-дисплеєм, процесором Core Ultra та заявленою автономністю до 20 годин. ThinkPad відверто кидає виклик Apple — легендарному MacBook Air. Чи не зраджує він дух ThinkPad? А може, це і є його еволюція? Розбираємось в редакційному огляді.

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Lenovo ThinkPad X9 15 Gen 1 107 799 грн. Плюси: Якісний OLED-дисплей з високою яскравістю і 120 Гц; відмінна клавіатура й хаптичний тачпад; автономність; легкий і тонкий корпус та якісна збірка з металу; швидка зарядка; трирічна гарантія. Купити в Elmir.ua Мінуси: Мерехтіння OLED на низькій яскравості (ШІМ); відсутність TrackPoint; лише один USB-A порт; ціна все ж не для всіх; відсутність кардридера. Купити в Elmir.ua 8.2 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Lenovo ThinkPad X9 15

Екран 15.3 дюйма (2880×1800), яскравість — 500 ніт (пікова — до 1100 ніт), 120Hz, OLED, 10-point Multi-touch, HDR, Dolby Vision Процесор Intel Core Ultra 7 258 (8 ядер: 4 P-ядра + 4 E-ядра), до 4.8 ГГц. Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5x-8533 (розпаяна на материнській платі) Накопичувачі 1 ТБ M.2 PCIe Gen4 SSD Відеокарта Intel Arc 140V (інтегрована) Охолодження 2 вентилятори Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4 Камера 8 Мп IR-камера з електронною шторкою, ToF-датчик Аудіосистема 2× 2 Вт динаміки Провідні інтерфейси 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники) Блок живлення 65 Вт; 20 В, 3.25 А Акумулятор 80 Вт·год; до 20 годин Вага 1.4 кг Розміри 339.55 x 228.5 x 12.9 мм Інше TPM 2.0; сканер відбитків пальців Гарантія 3 роки

Комплектація та паковання Lenovo ThinkPad X9 15

Транспортувальна коробка — звичайна, без особливих дизайнерських витівок. Хіба стиль та виконання у дусі eco-friendly. Картон з маркуванням ThinkPad і стриманим логотипом Lenovo. Без жодного amazing-ефекту.

Всередині — упаковка самого ноутбука, яка вирізняється тим, що виготовлена з екологічного матеріалу та має тиснений напис ThinkPad по діагоналі, що займає майже всю площу.

Адаптер живлення на 65 Вт досить компактний і легкий, з роз’ємом USB-C. У роботі майже не гріється і не займає багато місця в сумці.

Комплект документів мінімальний: гарантійка, листівка і короткий гайд.

Додаткових аксесуарів теж не завезли. Навіть тканинного чохла немає — тільки сам ноутбук і зарядка. Але з огляду на ультракомпактні габарити, носити X9 можна у звичайному рюкзаку, навіть не в ноутбучному.

Загалом, комплектація ThinkPad X9 15 — це мінімалізм у чистому вигляді.

Дизайн, ергономіка та матеріали Lenovo ThinkPad X9 15

Перше, що впадає в око — габарити: 12,9 мм товщини й вага 1,4 кг. Це дуже добре для 15-дюймового ноутбука з алюмінієвим корпусом і повноцінною клавіатурою. ThinkPad офіційно навчився бути елегантним.

Матеріали преміальні — анодований алюміній з матовим покриттям. Приємний на дотик, не ковзає в руках. Відбитки залишаються, але не сильно. Поверхня легко чиститься мікрофіброю.

Колір Lenovo ThinkPad X9 15 виконаний у глибокому темно-сірому відтінку, що отримав тривіальну назву Grey.

Шарнір тут надійний, дозволяє відкривати екран до 170°. Кришка тримається щільно, не люфтить, не клацає. Можна відкривати однією рукою без перекосів. Тест імені Макбука пройдено.

З лівого боку ноутбука розташований повноцінний HDMI 2.1 для підключення сучасних моніторів і консолей, а також USB-C 4.0 з підтримкою Thunderbolt 4.

Праворуч ще один порт USB-C 4.0 з Thunderbolt 4, який стане в пригоді для підключення швидких накопичувачів, док-станцій або зовнішніх дисплеїв. Поруч знаходиться класичний 3,5 мм комбінований аудіороз’єм, а також USB-A 3.2 Gen 1 з функцією Always-on, що дозволяє заряджати гаджети навіть коли ноутбук вимкнений.

Клавіатура тут класична для ThinkPad з чітким ходом клавіш та кількаступеневим підсвічуванням. Крім того, вбудований сканер пальця додає зручності й безпеки. Відчуття друку одне з найкомфортніших серед ультрабуків.

Трекпад у Lenovo ThinkPad X9 15 — великий, гаптичний (тобто фізично не натискається, а імітує кліки за допомогою вібрації) і без окремих фізичних кнопок. Він працює схоже на трекпад у MacBook, але клік відчувається м’якше і менш виразно. Фанати класичних ThinkPad зі звичними механічними кнопками можуть здивуватися, але звикнути до нього можна досить швидко.

TrackPoint — відсутній. Уперше за десятки років ThinkPad відмовляється від своєї візитної картки. Це історичний момент.

Загальний вигляд ноутбука — діловий, але не нудний. Він легко вписується в офісний простір, але й на столі геймера виглядатиме пристойно.

Дисплей Lenovo ThinkPad X9 15

Головна фішка Lenovo ThinkPad X9 15 — його OLED-дисплей на 15,3 дюйма з роздільною здатністю 2880×1800. Це 2.8K з тонкими рамками й співвідношенням сторін 16:10.

Кольорове охоплення — 100% DCI-P3, що означає яскраві, насичені кольори, які не «вигорають» у порівнянні з більшістю звичайних дисплеїв. Заводське калібрування дуже точне.

Яскравість — близько 500 ніт, а пікова — 1100 ніт. Для OLED це добрий показник. В яскравий сонячний день зображення залишається читабельним, хоча відблиски можливі — покриття глянцеве, і з цим нічого не вдієш.

Один нюанс — мерехтіння. ШІМ є, на низьких рівнях яскравості. Не таке як у старих OLED, але все одно може бути відчутним для чутливих користувачів. Якщо очі втомлюються — вмикайте темну тему і уникайте мінімальної яскравості.

Підтримка HDR на рівні. Windows 11 відображає HDR контент адекватно, Netflix і YouTube HDR працюють без нарікань.

Екран оснащений 10-точковим мультитачем, що додає зручності при роботі з жестами. Хоч для багатьох відсутність сенсорного шару означає менше відбитків і чистішу матрицю, тут Lenovo пішли іншим шляхом — зробили ставку на універсальність і можливість швидко взаємодіяти з контентом пальцями.

Рамки тонкі, особливо з боків. Верхня трохи товща — там розміщена веб-камера, сенсори й мікрофони. Нижня майже не помітна. Завдяки цьому дисплей виглядає на весь корпус, і справляє ефект сучасного флагмана.

Камера та звук Lenovo ThinkPad X9 15

Тут стоїть 8-мегапіксельний модуль, що видає цілком якісні та різке зображення аж до 4К. Звичні Full HD-камери, які досі ставлять навіть у геймерські ноутбуки за 200 000 гривень, на тлі цього модуля виглядають так собі. Десь там, у куточку, нервово закурюють «Космос».

Разом із камерою працює цілий набір датчиків: інфрачервоний для Windows Hello, ToF для глибини й автофокусування. В результаті ми маємо не просто вебку, а повноцінну систему біометрії і приватності.

Відеодзвінки у Zoom, Teams або Google Meet — без скарг. Картинка чітка, кольори природні, а розмиття фону відбувається апаратно.

У Lenovo ThinkPad X9 15 фізичної шторки вебкамери немає. Замість неї використовується електронне блокування через мікросхему ePrivacy.

Мікрофони — два, з шумозаглушенням. Якість запису голосу на рівні: голос гучний, без ехо, сторонні шуми приглушені. Ідеально підходить для конференцій і подкастів (ну, майже).

Максимальна гучність Lenovo ThinkPad X9 15 достатня для перегляду фільму у великій кімнаті. Звук не хрипить і не звалюється в «консервну банку», як це буває з дешевими динаміками. Але й особливої глибини не чекайте.

Під час прослуховування музики звук приємний, вокал добре читається, середина не завалюється. Для фонової музики або Netflix після роботи цього більш ніж достатньо.

Фірмове програмне забезпечення

На борту Lenovo ThinkPad X9 15 працює Windows 11 Pro, з повним пакетом корпоративних функцій: шифрування BitLocker, віртуалізація Hyper-V, доступ до Active Directory.

Передвстановлений пакет Lenovo Vantage — такий собі мозковий центр. Через нього можна налаштовувати енергопрофілі, керувати зарядкою, перемикати мікрофони, регулювати підсвітку клавіатури.

А чому ж у назві є Aura Edition? Бо ноутбук має Aura Edition Smart Modes. Це одна з тих фішок, що звучить красиво на папері, але в реальному користуванні викликає більше запитань, ніж «вау»-ефекту. Lenovo намагається адаптувати режим роботи ноутбука до ваших дій.

Усе це виглядає як еволюція звичних користувацьких профілів, але зі штучним інтелектом під капотом. Сама ідея — автоматизувати дрібниці, які зазвичай вимагають кілька кліків — хороша. Але реалізація ще сира.

Copilot від Microsoft інтегрований і готовий до роботи. Його підтримує як CPU, так і NPU, тож певні завдання, як-от транскрипція або підсумовування тексту, виконуються локально без звернення в хмару.

Windows 11 тут чиста і адекватна. Це величезний плюс. Lenovo постійно випускає оновлення для свого ПЗ. Стабільність системи — на рівні, багів майже не помічено. Усе працює як очікуєш, без зависань чи дивної поведінки.

Робоча продуктивність Lenovo ThinkPad X9 15

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БЖ) 33.5 Speedometer 3.1 (АКБ) 30.6 WebXPRT 4 (БЖ) 333 WebXPRT 4 (АКБ) 266 Google Octane 2.0 Plus (БЖ) 111261 Google Octane 2.0 Plus (АКБ) 103025 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (БЖ) 506671 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (АКБ) 489346 CPU-Z Single (БЖ) 757.7 CPU-Z Single (АКБ) 700.8 CPU-Z Multi (БЖ) 5022.4 CPU-Z Multi (АКБ) 4690.5 3DMARK Steel Nomad Light 3235 3DMARK Port Royal 12021 3DMARK Time Spy Extreme 1984 3DMARK CPU Profile (Max threads) 5911 PCMARK 10 Extended 6984 Cinebench 2024 Single 121 Cinebench 2024 Multi 580 Cinebench R23 Single 1752 Cinebench R23 Multi 9119 Blender CPU 4.4.0 124.13 Blender GPU 4.4.0 550.00 Corona Benchmark 2968039 RAM read MB/s 86546 RAM write MB/s 106556 SSD read MB/s 5205.23 SSD write MB/s 4875.31

У Speedometer 3.1 ноутбук набирає 33.5 бала від мережі та 30.6 на батареї — типовий рівень для Core Ultra. У WebXPRT 4 — 333 та 266 відповідно, що гарантує комфорт у браузерних задачах.

В Octane 2.0 Plus система видає 111 тис. в однопотоковому і понад 506 тис. у багатопотоковому режимі, а на батареї — трохи менше. CPU-Z фіксує 757/5022 «папуг», Cinebench R23 — 1752/9119, а Cinebench 2024 — 121/580. Цього вистачає для офісу, хмарних сервісів і базового монтажу, але не для важкого рендерингу.

PCMark 10 Extended видає 6984 — типовий показник для бізнес-ультрабука. В Blender — 124 (CPU) та 550 (GPU), що ближче до мінімуму для 3D. Corona Benchmark — трохи менше 3 млн променів, без сюрпризів.

Памʼять Lenovo ThinkPad X9 15 працює швидко: 86.5 ГБ/с на читання і 106.5 ГБ/с на запис. SSD також у формі — понад 5 ГБ/с на читання, майже 4.9 ГБ/с на запис. Це гарантує швидкий старт, стабільність і відсутність затримок у файлових задачах.

Графіка: 3DMark Time Spy — 1984, Port Royal — 12021, Steel Nomad Light — 3235. CPU Profile Max Threads — 5911.

Загалом, ThinkPad X9 15 Aura Edition — ідеальний для повсякденної роботи, але не для робочих станцій або мобільного продакшену.

Ігрова продуктивність Lenovo ThinkPad X9 15

Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition не позиціюється як геймерський пристрій, і бенчмарки це підтверджують. І хоча Intel активно просуває власні GPU навіть у рамках iGPU, реальні результати залишаються скромними. Особливо у високій роздільній здатності 2880×1800, яку використовує вбудований OLED-дисплей.

Clair Obscur: Expedition 33 — гра на Unreal Engine 5, виклик для будь-якої системи, навіть на дискретній графіці. На Low-пресеті з увімкненим XeSS у режимі Ultra Performance ноутбук видає в середньому 37 кадрів на секунду. Це мінімальний комфорт у бойових сценах, хоча підвантаження текстур і динамічне освітлення подекуди викликають просідання до 28–30 FPS. Візуально помітна втрата чіткості через агресивний апскейлінг, зате керування залишається цілком чуйним.

The Witcher 3: Wild Hunt (класична версія без next-gen оновлень) на Low-пресеті запускається з 24 FPS у середньому. Це межа іграбельності, яка постійно відчувається — у Новіграді, під час боїв або при зміні погоди фреймрейт падає нижче 20. Враховуючи, що йдеться про гру 2015 року, це свідчить про обмежену ефективність Arc 140V.

Alan Wake Remastered, знову ж таки на Low-пресеті, показує 28 кадрів/с. Тут ситуація трохи краща, ніж у Відьмаку: фреймрейт тримається рівніше, хоча загальна картинка далека від привабливої.

Загальна тенденція однакова: всі три гри на Lenovo ThinkPad X9 15 довелося запускати на мінімальних налаштуваннях, без надії на 60 FPS, навіть з апскейлінгом. Висока роздільна здатність екрана тільки ускладнює ситуацію, бо виводити 1800p iGPU просто не здатна без відчутних компромісів.

Автономність, температури та шум Lenovo ThinkPad X9 15

80 Вт·год акумулятора — один з найвищих показників серед ультрабуків. І Lenovo ThinkPad X9 15 вміє витискати з нього максимум. У режимі офісу (Chrome, Word) ноут працює до 15–17 годин.

Якщо дивитись відео у VLC на середній яскравості ≈18 годин. Це реально майже цілий день без зарядки. У режимі «просто стоїть і нічого не робить» — до 22 годин.

Інтенсивна робота (Photoshop чи 100+ вкладок у Chrome) дає 7–9 годин. І це теж чудово. Для порівняння, більшість ультрабуків на AMD демонструють приблизно схожу автономність, а минулого року моделі на Intel у багатьох випадках поступалися їм через вище енергоспоживання. Втім, це скоріше тенденція, ніж правило.

Геймінг або рендеринг розряджають батарею Lenovo ThinkPad X9 15 за 2–3 години. Це очікувано, і на більше ніхто не сподівається.

Зарядка досить швидка. 65 Вт USB-C адаптер заряджає від 0 до 80% за годину, повністю — за 1:45. Якщо під’єднати більш потужний адаптер (наприклад, 100 Вт) — він теж працює, але ноут усе одно бере не більше 65.

Температури в ідеалі. У офісному режимі корпус прохолодний, вентилятори не включаються взагалі. У Cinebench або Blender — до 91–93°C на ядрах, але троттлінг незначний.

Охолодження Lenovo ThinkPad X9 15 — пасивно-активне. Вентилятори тихі, запускаються поступово. На максимальному навантаженні чути, але шум не вищий за 38–40 дБ.

Енергоефективність нових чипів відчувається. І хоча це не MacBook M-серії, ThinkPad X9 майже наздогнав ARM-світ за автономністю. І зробив це з Windows.

Досвід використання Lenovo ThinkPad X9 15

Lenovo ThinkPad X9 15 справляє приємне враження. Він комфортний, продуктивний і приємний на дотик. Вага 1,4 кг і товщина менше 13 мм роблять його зручним для носіння, хоча серед конкурентів можна знайти ще легші та тонші варіанти. Клавіатура тут класна. Писати на ній можна довго без втоми. Корпус міцний і не прогинається при натисканні. Тачпад великий і точний. Звикаєш швидко і навіть не хочеш повертатися до звичайних кнопок. Жести працюють без проблем. Екран OLED радує яскравими кольорами і хорошою контрастністю, хоча ШІМ на низьких рівнях яскравості ввечері може втомлювати очі. В моєму випадку певний дискомфорт мав місце. Продуктивність Lenovo ThinkPad X9 15 стабільна, все працює плавно навіть з десятками відкритих вікон. Порти розташовані зручно, але одного USB-A точно трохи не вистачає. Зарядка універсальна і легка, що зручно в дорозі. Загалом Lenovo ThinkPad X9 15 — надійний і зручний ноутбук без зайвих наворотів, але з кількома компромісами. Він створений для тих, хто цінує класичний стиль і стабільну роботу.

Ціна та конкуренти

Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 зараз коштує від 98 149 до 116 906 гривень. Це представник топового бізнес-класу з 15.3″ OLED-дисплеєм (2.8K, 120 Гц), Core Ultra 7, 32 ГБ RAM. І конкурентам також є що показати.

Microsoft Surface Laptop 7 (від 73 849 до 91 099 гривень) — легкий ноутбук на ARM-платформі. Має 3:2 IPS-дисплей із частотою 120 Гц, добре оптимізований для тривалого користування. Більшість класичних додатків працюють, але сумісність із деякими x86-програмами ще не ідеальна.

Lenovo Yoga Slim 7 15ILL9 (від 70 048 до 76 190 гривень) — класичний ультрабук із IPS-дисплеєм 2.8K, Intel Core Ultra 5, 32 ГБ RAM. Пропонує добрий баланс між ціною та якістю, але не має OLED.

Apple MacBook Air 15 (від 90 999 до 100 647 гривень) — ідеальний варіант для тих, хто на macOS. Легкий, продуктивний, до 18 годин автономності. Ноутбук має повністю пасивне охолодження без жодного вентилятора усередині. Дисплей не OLED, але має хорошу передачу кольорів і яскравість.

Asus Vivobook S 15 OLED (від 53 999 до 66 993 гривень) — найдоступніший варіант у списку з OLED-дисплеєм (2.8K, 120 Гц), Ryzen AI, 32 ГБ RAM. Ідеально підійде для контенту, навчання або легкої творчості, хоча корпус менш преміальний.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки Favbet Tech — українська продуктова компанія, розробник iGaming-рішень. Входить до топ-50 найбільших IT-компаній України за версією DOU.Спеціалізується на високонавантажених системах, хмарній інфраструктурі та штучному інтелекті. У 2025 стала ініціатором створення АІ-комітету Асоціації «ІТ Ukrainе» — першого галузевого об’єднання, що займається питаннями розвитку АІ на рівні бізнесу й держави.

8.2 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9.5 Вражаючі 17–18 годин реальної роботи, швидка зарядка, енергоефективність майже на рівні MacBook. Продуктивність (БЖ) 7.5 Intel Core Ultra 7 258V — достатньо потужний мобільний процесор. Продуктивність (АКБ) 7.5 Висока стабільність і майже повна відповідність «мережевій» продуктивності. Екран 9 OLED, 2.8K, 120 Гц, 100% DCI-P3 — все круто, крім ШІМ. Дизайн, ергономіка 9 Стримано, функціонально, преміально. Без надмірностей, але з любов’ю до деталей. Якість збирання, матеріали 9.5 Магнієвий корпус, жорсткість, відсутність люфтів. Практично еталон. Енергоефективність, шум 8 Холодний у простої, помірний шум навіть під навантаженням. Ціна 6 Недешево. Можливо й виправдано для бізнес-класу, але конкуренти пропонують кращі характеристики за менші гроші. Звук 8 Чистий, об’ємний, Dolby Atmos. Але все ще не рівень MacBook.