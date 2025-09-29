Огляд материнської плати MSI B850M PLUS WIFI6E: коли в пріоритеті компактність та стабільність

Все частіше при збірці новенького ПК вибір геймерів припадає на компактні материнські плати, які легко знаходять місце в невеличких корпусах. Далеко не всі мають бажання платити значні кошти за топові чипсети, надлишкові функції та силову обв’язку, що пропонує старший сегмент материнських плат. Водночас хочеться отримати надійність при компактних габаритах та набір сучасних інтерфейсів. Саме таку комбінацію пропонує MSI B850M PLUS WIFI6E, яка прибула на наш редакційний огляд.

Технічні характеристики

Формат micro-ATX Сокет AM5 Чипсет AMD B850 Фаз живлення 10+2+1 (VCore + SOC + MISC) Оперативна пам’ять 4 x DDR5 DIMM Макс. об’єм ОЗП 256 GB Макс. частота ОЗП 8200 MT/s (OC) Відео виходи 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 LAN контролер 1 x Realtek 2.5 Gbps Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6E (2.4GHz / 5GHz / 6GHz), Bluetooth 5.3 Роз’ємів PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 (CPU), 2 x PCI Express x1 Роз’ємів М2 1 x M.2 (M.2 2280/2260; PCIe 5.0 x4 від процесора) 1 x M.2 (M.2 2280/2260; PCIe 4.0 x4) Роз’ємів SATA 4 x SATA 6 Gbps USB (Зовнішні порти) 1 х USB Type-C (10 Gbps) 1 х USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A 4 х USB 2.0 Type-A USB (Внутрішні порти) 1 х USB 10Gbps Type-A port (From CPU) 3 х USB 10Gbps Type-A ports (From CPU) 4 х USB 5Gbps Type-A ports (From ASM 1074) Звук Realtek ALC897 Codec (7.1) Підсвічування 3 x ARGB LED 1 x RGB LED Живлення процесора 2 x 8 pin Живлення кулерів 5 x 4 pin Розміри 244 × 244 мм Додатково Кріплення EZ DIY, Термопрокладки 7W/mK, EZ OC.

Тестовий стенд

Тестування MSI B850M PLUS WIFI6E проводилося в парі з процесором AMD Ryzen 7 9700X та відеокартою AMD Radeon RX 9070 XT. Така конфігурація дозволяє розкрити потенціал материнської плати та оцінити її можливості в реальних умовах експлуатації.

Конфігурація системи:

Комплектація та зовнішній вигляд

MSI B850M PLUS WIFI6E прибула на редакційний огляд в елегантній сірій коробці, але далеко не з “сірою” комплектацією. На упаковці присутня позначка “AMD Ryzen 9000 Ready”, що підкреслює сумісність з найновішими процесорами AMD. Крім того, виробник акцентується на технології Ready AI PC, що являє собою суму технологій оптимізації роботи системи з використанням штучного інтелекту.

В комплекті знаходяться:

Кабель SATA 6 Гбіт/с;

Антена для бездротового модуля Wi-Fi 6E;

Набір кріплень EZ M.2 Clip II для накопичувачів;

Інструмент для видалення EZ M.2 Clip II;

Кабель EZ Conn 1-to-2 для підключення вентиляторів та підсвітки;

Інформаційні буклети, наклейки MSI та стікери для кабелів.

Дизайн плати витриманий у не зовсім класичному, як для серії Gaming Plus стилі — сіра PCB з матовими сріблястими радіаторами та кутовими акцентами. Виглядає естетично та сучасно, без зайвої надмірності. MSI B850M PLUS WIFI6E побудована на 6-шаровій друкованій платі, що містить згідно з заявами виробника 2 унції міді. Це повинно позитивно вплинути як на стабільність, так і на довговічність роботи. По міцності, суб’єктивно плата тримається на рівні з конкурентними рішеннями.

EZ DIY підхід робить збирання системи максимально комфортним. Кріплення EZ M.2 Clip II дозволяє встановлювати SSD буквально одним рухом без використання викруток. Не вистачає хіба що EZ PCIe Release, яка спрощує видалення відеокарти за допомогою однієї кнопки. Але цю прерогативу залишили для старших моделей. Тому при роботі з масивними графічними картами в обмеженому просторі корпусу прийдеться трошки більше “повозитися”.

RGB підсвітки не передбачено, як мінімум — це мінус зайва переплата для звичайних користувачів. Але коли це заважало поціновувачам неонової естетики перетворювати свої скляні корпуси на феєрію кольору? Тим більше, що плата підтримує 4-контактний RGB-роз’єм для підключення зовнішніх LED стрічок та пристроїв.

Не забули й про EZ Debug LED, який допомагає швидко діагностувати проблеми при збиранні. Чотири світлодіоди вказують на можливі несправності з процесором, пам’яттю, відеокартою або з завантаженням системи, що значно спрощує пошук та усунення неполадок. Таким чином новачки можуть самостійно розібратися на якому з етапів стався негаразд та виправити його без сторонньої допомоги.

Інтерфейси, роз’єми, начиння

MSI B850M PLUS WIFI6E базується на чипсеті AMD B850, який є оптимальним вибором для процесорів Ryzen 7000, 8000 та 9000 серій, якщо ви не хочете переплачувати за зайві “фішки”. Він забезпечує достатню функціональність для більшості користувачів, не переплачуючи за можливості топових X-серій.

На платі встановлено чотири радіатори охолодження. VRM використовує роздільну конструкцію з двома радіаторами, які ефективно відводять тепло від силових елементів. Між ним та елементною базою знаходяться термопрокладки 7 Вт/мК. Силове живлення побудоване за моделлю (10 VCORE + 2 SOC + 1 MISC). Радіатор M.2 Shield Frozr II захищає накопичувач від перегріву, однак він не має системи швидкого знімання. Окремий радіатор охолоджує чипсет B850.

Плата підтримує до 256 ГБ DDR5 пам’яті через чотири слоти DIMM. Офіційно підтримуються швидкості 4800-5600 MT/s (JEDEC), але можна досягти й на значно більших показників — 8200 MT/s. Технологія Memory Boost від MSI оптимізує роботу з пам’яттю, забезпечуючи стабільність на високих частотах. Підтримка профілів AMD EXPO спрощує налаштування оптимальних параметрів буквально в один клік.

У MSI B850M PLUS WIFI6E передбачено один повноцінний слот PCI-Express 5.0 x16 з підсиленням Steel Armor для відеокарти. Але майте на увазі, що фішки під’єднання на материнській платі можуть завадити встановленню дуже габаритних відеокарт.

Як мінімум з Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE прийшлося трішки повозитися і перевпорядкувати з’єднання живлення системи водяного охолодження та її підсвітки. А це ще далеко не найгабаритніша відеокарта. Додатково є два слоти PCIe 3.0 x1 для периферійних пристроїв.

Накопичувачам доступно два M.2 слоти: один PCIe 5.0 x4 для найшвидших SSD нового покоління, один PCIe 4.0 x4. Всі слоти підтримують накопичувачі формату 2280. Майте на увазі, що максимальна швидкість основного слота M.2 доступна лише для процесорів серії Ryzen 9000 та 7000. Додатково маємо чотири SATA порти для традиційних дисків з підтримкою RAID 0, 1, 5, 10.

Задня панель I/O містить збалансований набір портів. USB представлений одним Type-C на 10 Гбіт/с, трьома Type-A на 10 Гбіт/с та чотирма USB 3.2 Gen 1 Type-A на 5 Гбіт/с. Для відеовиходу є HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4. Вони працюють одночасно, тому материнську плату можна під’єднати до двох моніторів навіть без дискретного відеоадаптера. Звісно, за умови, що ваш процесор містить вбудоване відеоядро. Також на задній панелі знаходяться кнопки Flash BIOS Button та Clear CMOS Button.

Wi-Fi 6E чудово підходить для VR/AR гарнітур, про які ми публікували окрему статтю. Також технологія сприяє швидшій передачі відео з високою роздільною здатністю та обміну дуже великими файлами завдяки збільшеній пропускній здатності та підтримці багатогігабітного трафіку.

Використання діапазону 6 ГГц є великою перевагою. Його плюс полягає у відсутності перешкод від інших приладів, наприклад, мікрохвильовок.

Wi-Fi 6E може забезпечити надійне та стабільне з’єднання з малою затримкою для критично важливих програм.

Bluetooth 5.3 продемонстрував стабільне з’єднання з периферією навіть через декілька стінок. Мережевий контролер Realtek забезпечує швидкість 2.5 Гбіт/с — золота середина між застарілим гігабітом та 5G/10G рішеннями.

Аудіосистема базується на кодеку Realtek ALC897 з підтримкою 7.1-канального звуку. Це бюджетна модель з посереднім співвідношенням сигнал/шум, але її достатньо для більшості ігрових навушників та колонок. Хоча досвідчені аудіофіли навряд чи будуть використовувати вбудований звук.

Для естетичної кастомізації є три роз’єми ARGB LED і один RGB LED. Живлення процесора здійснюється через два 8-пінові конектори, а для кулерів передбачено п’ять 4-пінових роз’ємів.

Програмне забезпечення MSI B850M PLUS WIFI6E

Інтерфейс CLICK BIOS X продовжує еволюцію UEFI від MSI, роблячи налаштування системи інтуїтивно зрозумілим навіть для початківців. Більшість поширених опцій винесено на головний екран для швидкого доступу.

BIOS розділений на два режими: EZ Mode для базових налаштувань та Advanced Mode для досвідчених користувачів. У EZ Mode можна швидко змінити порядок завантаження, активувати EXPO профілі для автоматичного розгону пам’яті, налаштувати криві вентиляторів та переглянути основну інформацію про систему.

Advanced Mode відкриває повний доступ до всіх параметрів плати. Тут можна тонко налаштувати таймінги пам’яті, параметри живлення процесора, напруги, PBO налаштування та багато іншого. Інтерфейс логічно структурований з розділами Settings, OC, M-Flash та Hardware Monitor. Для AMD Ryzen 7 9700X варто не забути вимкнути обмеження енергоспоживання (105 Вт), адже тоді він не буде працювати у повну силу.

MSI Center — фірмова утиліта для Windows з модульною архітектурою. В ній можна встановити лише потрібні компоненти, не захаращуючи систему. Програма дозволяє моніторити температури та частоти, керувати підсвічуванням, оновлювати драйвери та BIOS, налаштовувати профілі продуктивності.

Функція Frozr AI Cooling автоматично регулює швидкість вентиляторів залежно від температури компонентів. User Scenario дозволяє створювати профілі для різних сценаріїв використання — тихий режим для офісної роботи, збалансований для повсякденних завдань та продуктивний для ігор.

Продуктивність, енергоспоживання та нагрівання

MSI B850M PLUS WIFI6E тестувалася в низці синтетичних бенчмарків, щоб перевірити її поведінку та стабільність в реальних сценаріях. Модулі DDR5 працювали на частоті 6000 МГц із таймінгами CL28-37-37-97.

Тест Результат CPU-Z Single — 837 Multi — 8 306 140 вт 849 8923 Octane 2.0 Plus Single — 138 465 Multi — 879 993 WebXPRT 4 461 Speedometr 3.0 43.8 GeekBench 6 (CPU) Single — 3 355 Multi — 17 525 GeekBench 6 (RX 9070 XT) Open CL – 176 745 Vulkan – 183 995 AIDA64, Memory test (DDR5-6000) Read — 58 880 Write — 80 902 Copy — 55 695 Latency — 75.3 Cinebench R23 Single — 2 189 Multy — 22 145

При тестуванні з Ryzen 7 9700X в режимі PBO температура на радіаторах не перевищувала 42°C навіть після години стрес-тесту Prime95. Це відмінний результат для плати середнього класу. “Найгарячішим” виявився радіатор чипсета — 44°C. CPU нагрівся до 86 °C.

Енергоспоживання системи під повним навантаженням склало близько 500 Вт. В режимі спокою система споживала всього 80 Вт завдяки активним функціям енергоощадження. Максимальне енергоспоживання процесора було зафіксоване на відмітці 142 Вт.

Швидкість накопичувачів:

PCIe 5.0 x4 — 13 225 МБ/с читання, 13 234 МБ/с запис (Samsung-9100-PRO-2TB)

PCIe 4.0 x4 — 7 041 МБ/с читання, 6 542 МБ/с запис (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB).

В іграх плата показала стабільну роботу без підозрілих просідань FPS чи затримок. Тестування в Cyberpunk 2077, S.T.A.L.K.E.R. 2 та “туманної” новинки — Silent Hill f на максимальних налаштуваннях не виявило жодних проблем з продуктивністю чи стабільністю.

Досвід використання

Збирання системи на MSI B850M PLUS WIFI6E виявилося надзвичайно простим завдяки продуманим EZ DIY рішенням. Я все ще вважаю EZ M.2 Clip II найзручнішим рішенням для при встановленні M.2 накопичувачів. До того ж немає потреби в додаткових інструментах. Однак для встановлення накопичувача у найшвидший порт прийдеться таки озброїтися хрестовою викруткою.

Компонування роз’ємів материнської плати виявилось доволі вдалим. Зазвичай одна масивна відеокарта перекриває всі інші PCI-E і їх наявність може здаватися зайвою витратою місця на PCB. В MSI B850M PLUS WIFI6E, як мінімум один PCI-E х1 знаходиться ззаду відеокарти, тому його можна використати за будь-яких умов.

Нерідко нарікання викликає схована батарейка живлення CMOS (CR2032), але не в цьому випадку. Тут у нас все на відкритому повітрі і єдине, що її може закривати в майбутньому — це дискретна відеокарта.

Клавіші Flash BIOS Button та Clear CMOS Button прийдуться до вподоби поціновувачам розгону. Ще б пак, адже завдяки їм не потрібно постійно шукати необхідні перемикачі або вбудовані кнопки на материнській платі.

MSI Center працює стабільно і спрощує процес налаштування системи та контролю за оновленнями. Підхід “все в одному” дозволяє не метатися в морі сегментованого програмного забезпечення, між яким зазвичай виробники розподіляють необхідні функції.

Wi-Fi 6E працював стабільно з роутером ASUS ROG Rapture GT-AXE11000. Швидкість в діапазоні 6 ГГц досягала 2.8 Гбіт/с на відстані 5 метрів через одну стіну.

BIOS оновився без проблем через M-Flash — просто завантажив файл на флешку та запустив оновлення. Процес зайняв близько 5 хвилин з автоматичним перезавантаженням. Всі налаштування при цьому збереглися.

Особливо порадувала робота з пам’яттю DDR5-6000. Активація EXPO профілю елементарна, система стабільно працює на заявленій частоті вже цілий тиждень без жодних збоїв. Ручний розгін до 6400 MT/s також виявився успішним після невеликого підняття напруги.

Для охочих погратись в екстремальний розгін є всі умови, до того ж тестовий процесор Ryzen 7 9700X має доволі непоганий потенціал. Він розганяється до 5.7 ГГц, хоча вбудованими налаштуваннями MSI B850M PLUS WIFI6E піднімає його частоту до 5.5 ГГц. Але майте на увазі, що для успішного розгону вам знадобиться вдалий екземпляр та хороша термопаста, а не “народні методи” на кшталт китайських GD. Чи варті зайві 300 МГц додаткового тепловиділення, вирішувати вам.

Загалом, якщо порівняти результати бенчмарків процесора з материнською платою MSI MPG B650 CARBON WIFI на попередньому чипсеті, то результати в MSI B850M PLUS WIFI6E значно бадьоріші у WebXPRT 4 та Speedometr 3.0.

Ціна та конкуренти

MSI B850M PLUS WIFI6E можна придбати за ціною від 7 999 гривень. Конкурентів у компактному форматі та з чипсетом B850 вистачає на будь-який смак та гаманець.

Gigabyte B850M FORCE пропонує помірнішу ціну, але платою за це стає просте 8-пінове живлення, адже в наявності всього 8 фаз VCore. Тут вдвічі менша максимальна кількість оперативної пам’яті, гірший набір USB та відсутність Wi-Fi 6E. Зате в ній є другий повнорозмірний слот PCI-E 16x (x4). Можливо комусь знадобиться, наприклад для під’єднання другої відеокарти, що підтримує PhysX x64, з яким представники RTX 50 вже не вміють працювати.

ASRock B850M Pro RS WiFi вирішила не нехтувати RGB підсвіткою. В ній більше M.2 роз’ємів, зате бракує швидкісних USB. Процесорних фаз менше, ніж в героя нашого огляду та й дизайн “на любителя”. Ну і нарешті Asus PRIME B850M-A WIFI також “не дотягує” кількістю фаз живлення, хоча й старається запропонувати актуальні безпровідні інтерфейси.

8.9 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 9 Зручний CLICK BIOS X та функціональний MSI Center. Однак трішки повільний. Продуктивність, тротл. 9 Хороше охолодження та продуктивність з Ryzen 7 9700X. Функції 8.5 Хороший набір інтерфейсів, зручний монтаж з EZ DIY, але не вистачає EZ PCIe Release. Ціна 9 Ціна відповідає можливостям. Нагрів 9 Невисокі температури.