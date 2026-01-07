Огляд Motorola Edge 60 Neo: середній клас без компромісів по відчуттях

Motorola Edge 60 Neo — чергова спроба стерти межу між мас-маркетом і моделями трохи вищого класу, зробивши ставку на збалансованість екрана, автономності та стабільної роботи системи. Іменита американська компанія із впертістю буддійського монаха намагається довести, що смартфон за адекватні гроші може бути не “ну, ок”, а справді приємним у щоденному користуванні. Чи означає це, що середній клас більше не приречений на компроміси? Нумо розбиратися.

Motorola Edge 60 Neo 15 499 грн. Плюси: Яскравий та плавний pOLED-дисплей; добра автономність батареї (5200 мАгод) у щоденному використанні; компактні габарити; повноцінний захист від води й пилу за стандартами IP68/IP69і; 4 великі оновлення Android та 5 років патчів безпеки; пластиковий чохол у колір корпусу в комплект. Мінуси: Ультраширик помітно поступається основному та телефото за деталізацією; відеозапис посередній по якості й стабілізації; відсутня підтримка карт пам'яті. 7.9 /10 Оцінка

Технічні характеристики Motorola Edge 60 Neo

Параметр Характеристика Екран pOLED, 6.36 дюйма, 2670х1200 пікселів (20:9), 460 ppi, 120 Гц, пікова яскравість до 3000 ніт, HDR10+, DC Dimming Матеріали корпусу Пластик (рамка корпусу), силіконове покриття (задня панель) і Corning Gorilla Glass 7i (передня панель) Захист IP68/IP69, MIL-STD-810H Процесор MediaTek Dimensity 7400 Графічний прискорювач ARM Mali-G615 MP2 Операційна система Android 15 Пам’ять 12 ГБ ОЗП, 512 ГБ флеш-пам’яті Основна камера 50 МП, f/1.8, OIS Телеоб’єктив 10 МП, f/2.0, OIS Ультраширококутна камера 13 МП, f/2.4, 120˚ Фронтальна камера 32 МП, f/2.4 Запис відео До 4K@30fps Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 6E (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Nano SIM + eSIM, 5G Акумулятор 5200 мАгод, швидка зарядка 68 Вт (зарядний блок не в комплекті), бездротова — 15 Вт Габарити 154.11 х 71,24 х 8,09 мм Вага 174.5 грамів

Паковання та комплектація Motorola Edge 60 Neo

Коробка Motorola Edge 60 Neo – вже знайома нам компактна біла пласка “цеглинка”. Упакування зроблене так, щоб поєднати практичність з трендом на екологічність: жорсткий картон, мінімум пластику.

У комплекті маємо те, що за думкою Moto реально важливо користувачу в 2025 році: сам смартфон, кабель USB-C, чохол-накладка та трохи звичної “макулатури” у вигляді стартового гайду та гарантійки. І так, адаптер доведеться докуповувати окремо, як часто буває в середньому сегменті, і не тільки.

Але про приємне: фірмовий чохол не псує візуальне сприйняття пристрою, а навпаки є його вдалим доповненням. Він достатньо жорсткий, щоб захистити спинку від подряпин і дрібних ударів у щоденному використанні.

Комплектація Motorola Edge 60 Neo дає необхідний мінімум зі старту користування ґаджета.

Дизайн та ергономіка Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Neo виглядає стримано, акуратно й доросло, без спроб мімікрувати під флагман за будь-яку ціну. Суто суб’єктивно, дизайн не набрид мені за пару тижнів і, гадаю, не почав би дратувати і через місяць.

Корпус має компактні для сучасного ринку габарити приблизно 154 × 71 × 8 мм при вазі близько 175 г. На тлі багатьох середньобюджетних моделей, які давно перевалили за 190–200 грамів, Motorola Edge 60 Neo відчувається помітно легшим і менш громіздким. Смартфон легко поміщається в кишені джинсів або куртки, не випирає й не заважає під час руху.

Задня панель Motorola Edge 60 Neo виконана з матового матеріалу з м’яким софт-тач покриттям. Воно приємне на дотик, не холодить руку й значно менш охоче збирає відбитки, ніж скляні спинки. Поверхня не виглядає дешевою і добре приховує дрібні сліди щоденного використання, якщо чохол вам не до душі.

Окремої уваги заслуговує підхід Motorola до кольорів корпусу. Motorola Edge 60 Neo доступний у трьох відтінках, розроблених у співпраці з PANTONE: PANTONE Grisaille, PANTONE Poinciana та PANTONE Frostbite. Усі вони виглядають менш яскраво в реальному житті, ніж на рендерах, але саме це робить смартфон візуально “дорослішим”. На нашому редакційному столі побував варіант із кольором PANTONE Grisaille.

Форма корпусу Motorola Edge 60 Neo з плавно заокругленими краями позитивно впливає на ергономіку. Edge 60 Neo зручно лежить у долоні, не впирається гострими гранями й не створює відчуття, що смартфон ось-ось вислизне. При цьому надмірної слизькості тут немає: баланс між гладкістю та хватом підібраний вдало, особливо для користування однією рукою.

Блок камер акуратно інтегрований у корпус і не виглядає чужорідним елементом. Він виступає над спинкою, але без гігантських “островів”, які стали нормою для багатьох моделей. На столі смартфон трохи хитається, але це типовий компроміс сучасного дизайну.

Розташування елементів керування загалом логічне й звичне. Кнопка живлення та гойдалка гучності розміщені на правій грані в зоні досяжності великого пальця, мають чіткий хід і виразний клік без люфту. На нижній грані зосереджені порт USB-C, основний мікрофон і слот під одну фізичну nano-SIM, тоді як другу SIM реалізовано у форматі eSIM; підтримки карт пам’яті microSD не передбачено. Зверху — додатковий мікрофон. Ліва грань залишена чистою.

Сканер відбитків пальців Motorola Edge 60 Neo вбудований у дисплей і використовує оптичний сенсор. Працює він стабільно і без сюрпризів: не рекордно швидко, але достатньо надійно. У парі з розпізнаванням обличчя система розблокування виглядає зручною для будь-яких умов.

Окремо варто згадати захист корпусу. Edge 60 Neo має сертифікації IP68/IP69 і відповідність стандарту MIL-STD-810H, що для середнього класу все ще залишається рідкісною перевагою. У реальному житті це означає менше хвилювань через дощ, бризки, пил або випадкові побутові ситуації.

Рамки навколо дисплея тонкі й симетричні, без вираженого “підборіддя”, а фронтальна камера розміщена в компактному отворі по центру. Передня частина виглядає сучасно й охайно, без візуального дисбалансу, і не видає у смартфоні типового “середняка”.

Дисплей Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Neo оснащений pOLED-дисплеєм із діагоналлю 6.36 дюйма та роздільною здатністю 2670 × 1200 пікселів. Із щільністю пікселів близько 460 ppi зображення виглядає максимально чітким. Це класичний Full HD+, який давно став оптимальним варіантом для середнього класу. У цьому є раціо, адже таким чином ми обійдемось без зайвого навантаження на графіку й акумулятор.

Дисплей демонструє глибокий чорний колір і високий статичний контраст, що особливо помітно в темних сценах та при використанні темної теми інтерфейсу. Частота оновлення становить 120 Гц: прокрутка списків і стрічок виглядає плавно, а анімації зберігають цілісність навіть при швидких жестах. Підтримується динамічне перемикання герцовки, тож у статичних сценаріях система знижує частоту оновлення для економії енергії, повертаючи 120 Гц під час активної взаємодії.

Час відгуку OLED-матриці традиційно низький, що добре помітно у відео та анімаціях. Розмиття в русі мінімальне, а шлейфи практично відсутні — це особливо оцінять користувачі, чутливі до плавності картинки, а також ті, хто часто дивиться відео або грає в динамічні ігри.

За рівнем яскравості Motorola Edge 60 Neo не намагається змагатися з флагманами, але й слабким його назвати складно. Типова яскравість достатня для комфортного користування в приміщенні, а пікова в автоматичному режимі сягає понад 3000 ніт, що дозволяє без проблем читати інформацію на вулиці у сонячну погоду. Автоматичне регулювання працює коректно, без різких стрибків або затримок.

Підтримка HDR заявлена, і в реальних сценаріях вона має сенс. Звісно, це не рівень топових OLED-панелей із надвисокою піковою яскравістю, але HDR-контент виглядає контрастнішим, ніж у SDR: світлі ділянки отримують більше деталей, а темні — глибину без провалів. Для стримінгових сервісів і серіалів цього рівня більш ніж достатньо.

Кольоропередача за замовчуванням налаштована у фірмовому стилі Motorola із помірною насиченістю, але без кислотних відтінків. Кольори виглядають яскраво, проте не викривленими, а білий не йде в холодну синяву або зеленуватий тон. За бажанням у налаштуваннях можна змінити профіль відображення на більш нейтральний.

Кути огляду широкі, без помітної інверсії кольорів або падіння контрасту. Навіть при значному нахилі дисплей зберігає читабельність, що важливо не лише для перегляду відео, а й у банальних сценаріях, коли смартфон лежить на столі або використовується під кутом.

Скло дисплея пласке, без агресивних заокруглень по краях. Це позитивно впливає на ергономіку, зменшує кількість випадкових дотиків і робить користування комфортнішим. До того ж такий підхід значно спрощує підбір захисного скла.

Що стосується ШІМ, частота мерехтіння у Motorola Edge 60 Neo досить висока, щоб не викликати дискомфорту у більшості користувачів. Навіть на низькій яскравості мерехтіння не кидається в очі, що важливо для людей із чутливим зором. Це не еталонна реалізація, але коректна й адекватна для свого класу.

Звук та вібровідгук Motorola Edge 60 Neo

Динаміки Motorola Edge 60 Neo не рекордно потужні, але вони чіткі та збалансовані — серед схожих смартфонів герой огляду вирізняється тим, що високі та середні частоти не “задушуються”, а баси (з урахуванням фізичних обмежень корпусу) не перетворюються на писк. Це очікуваний результат для середнього класу з Dolby Atmos: звук обʼємніший, ніж у базових моделях, але без аудіофільських амбіцій.

Максимальна гучність Motorola Edge 60 Neo достатня для більшості сценаріїв: перегляд відео в шумному приміщенні або дзвінки на відкритому повітрі — проблем немає. Разом з тим при верхніх рівнях гучності чути невелике спотворення, що свідчить про класовий компроміс між гучністю та якістю. Але загалом звучання приємне й універсальне.

Вібровідгук у моделі реалізований досить якісно. Хоча це не рівень топових флагманів з дорогими лінійними двигунами, він все ж гідно доповнює загальний користувацький досвід.

Мікрофони Motorola Edge 60 Neo працюють на середньому рівні: голос у відеодзвінках розбірливий, але при сильному шумі оточення спрацьовують шумопоглинаючі алгоритми. Не ідеально, але достатньо для дзвінків чи онлайн-зустрічей.

Камери Motorola Edge 60 Neo

У Motorola Edge 60 Neo три основні сенсори формують базу фотографічного набору: головний 50 МП із f/1.8 і оптичною стабілізацією OIS; телефото 10 МП із f/2.0 та 3-кратним оптичним зумом дозволяє наблизити об’єкти без явного падіння деталізації; ультраширококутний модуль на 13 МП із кутом огляду 120° добре справляється з пейзажами, але дрібні деталі на відстані помітно програють основному сенсору.

Основний модуль працює з оптичною стабілізацією (OIS) і видає хорошу чіткість при достатньому світлі. Деталі зберігаються на високому рівні, хоча у складних умовах (низька освітленість) шум може бути помітний.

Надширокий модуль з кутом огляду ~120° добре справляється з панорамами та груповими кадрами, але втрачає частину деталізації, порівняно з головним сенсором. Це не критично, але для тих, хто очікує повноцінного ширококутного фоторезультату, ефект буде помітним.

Телефото модуль із 3-кратним оптичним зумом дозволяє наблизити об’єкти без втрати якості, яка характерна для цифрового кропу. Відео 4K записується непогано з чітким балансом кольорів, хоча у темряві автоматична обробка схильна підсилювати шум.

Фронтальна камера на 32 МП з діафрагмою f/2.4 — хороше рішення для селфі та відеодзвінків. Вона відображає деталі добре, але при слабкому світлі динамічний діапазон дещо обмежений. У денних умовах кадри виходять чіткими й насиченими.

Загальна робота камер Motorola Edge 60 Neo є збалансованою: алгоритми швидкі, постобробка стабільна, а кольори — природні, без надмірної насиченості.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Motorola Edge 60 Neo працює на MediaTek Dimensity 7400, 4-нм чипі з восьмиядерною архітектурою (4×2,6 GHz Cortex-A78 та 4×2,0 GHz Cortex-A55) та графікою Mali-G615 MC2 під капотом. Це помітний крок уперед у порівнянні з попередніми Dimensity 7300/7200.

Система працює під керуванням Android 15, із традиційними Moto-функціями (жести, оптимізації батареї, базові AI-сервіси для фото і UI). Смартфон пропонується з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і внутрішнім накопичувачем 256 ГБ або 512 ГБ, проте як вже було згадано раніше, без можливості розширення microSD.

Для повсякденних сценаріїв: соцмережі, браузер, листування, потокове відео — смартфону вистачає з головою. Навіть при багатозадачності при 12 ГБ RAM система рідко вивантажує фонові застосунки раніше часу, що позитивно позначається на загальному відчутті швидкості.

У синтетичних тестах Dimensity 7400 демонструє результати трохи вище, ніж Dimensity 7300 у попередніх моделях Motorola, з невеликою надбавкою по частотах CPU і GPU.

Що стосується ігор, Motorola Edge 60 Neo дозволяє запускати популярні тайтли на середніх/високих налаштуваннях графіки. GPU Mali-G615 MC2 не флагманський, але достатній для підтримки високої частоти кадрів у 1080p-іграх. Що важливо, без перегріву корпусу чи агресивного троттлінгу у коротких сесіях. Важчі 3D-ігри можуть демонструвати падіння FPS під тривалим навантаженням, але в контексті категорії це очікувано.

Software-частина працює швидко. Обіцяється чотири роки оновлень ОС і 5 років патчів безпеки, що продовжує життєвий цикл пристрою.

Автономність Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Neo оснащений акумулятором ємністю 5200 мАгод. У реальних сценаріях при змішаному використанні (соцмережі, відео, навігація, дзвінки) така батарея дозволяє пройти цілий день активного користування без екстрених підзарядок біля розетки чи носіння з собою павербанка. Смартфон підтримує дротову швидку зарядку 68 Вт TurboPower. Також присутня бездротова зарядка 15 Вт.

У порівнянні із попередниками, Motorola Edge 60 Neo має більшу батарею, ніж Motorola Edge 50 Neo, де батарея була 4310 мАгод.

Адаптивна частота дисплея до 120 Гц також сприяє економії енергії: у статичних режимах або при перегляді контенту система може автоматично знижувати частоту оновлення, зменшуючи навантаження на батарею.

Автономність Motorola Edge 60 Neo варіюватиметься залежно від профілю користувача, але загальний муд такий: один повноцінний день активного використання без паніки, із запасом для вечірніх задач.

Досвід користування Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Neo без зайвих зусиль вписується в роль смартфона на кожен день. За весь час тестування жодних апаратних чи програмних збоїв я не помітив. Система відчувається легкою та швидкою — саме такою, якою й має бути у пристрої, який постійно з тобою.

Починаючи з розблокування, Motorola Edge 60 Neo не розчаровує: сканер відбитків пальців під екраном працює чітко і досить швидко. Він не флагманський, але у 9 із 10 випадків стабільно розпізнає палець і не змушує повторювати жест двічі. Альтернативний спосіб авторизації за допомогою розпізнавання обличчя працює майже так само безпроблемно за достатнього освітлення.

Інтерфейс адаптований під 120 Гц екран. Навігація між меню, відкриття застосунків і сторінок у браузері відчувається швидкою, без довгих пауз.

Повсякденні завдання не виснажують систему: месенджери (WhatsApp, Telergam) відкриваються миттєво, відео у стрімінгових сервісах відтворюється плавно, а навігація GPS не викликає затримок. Важкі кейси штибу монтажа відео, фоторедакторів або тривалих ігрових сесій не стали ахіллесовою п’ятою. Проте смартфон завжди нагадує, що він середнього класу: деякі вимогливі ігри тримають частоту кадрів на середньому рівні і змушують зменшити графічні налаштування.

Звук у навушниках або через Bluetooth стабільний, із мінімальними затримками при перегляді відео чи іграх. Якщо ж користуватися зовнішніми динаміками: голосові діалоги чітко відокремлені від фону, і це особливо помітно у фільмах чи роликах із YouTube.

Фірмові Moto-жести, як от подвійне струшування для ввімкнення ліхтарика чи подвійне поворотне рухання для запуску камери, здається дрібницею, але у щоденному користуванні вони швидко стають звичними. Motorola не перевантажує систему зайвими фішками, але там, де функції є, вони працюють так, як очікуєш.

Ціна та конкуренти

Motorola Edge 60 Neo в Україні коштує від 14 061 до 15 499 гривень. У порівнянні з іншими моделями на ринку, Moto G86 Power пропонує більшу батарею та автономність, але поступається процесором (11 320–12 702 гривень); Edge 50 Neo має схожий дизайн, але старіший чип, менший об’єм пам’яті та АКБ (11 490–13 199 гривень); Samsung Galaxy A56 відзначається сильною камерою та AMOLED з високою піковою яскравістю, проте коштує дорожче і має комплектацію 8/256 ГБ (16 060–20 560 гривень).

Ще кілька альтернатив: OPPO Reno14 F з великою батареєю на 6000 мАгод, але слабшим камерним блоком (12 319–17 751 гривень); Poco F7 має більш потужний Snapdragon 8s Gen 4, але за рахунок більших розмірів (16 879–19 842 гривень); Edge 60 Fusion пропонує збалансований набір функцій за трохи нижчу ціну (10 999–13 999 гривень); Xiaomi Redmi Note 14 Pro — максимально “бюджетний” варіант із камерою 200 МП, але слабшим комплектом пам’яті (9 159–12 393 гривень).

7.9 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Батарея 5200 мАгод дозволяє впевнено прожити повний день активного використання. Екран 8 OLED 120 Гц із адекватною яскравістю та якісною передачею кольорів. Дизайн, ергономіка 8.5 Компактні габарити, приємні матеріали, захист IP68/IP69, MIL-STD-810H. Програмне забезпечення 8 Майже чистий Android 15, але є передвстановлені не всім потрібні додатки. Їх можна безпроблемно видалити. 4 роки оновлень системи. Камера 7.5 Збалансований набір камер, адекватні фото/відео в денних умовах, без топ-рівня в нічній зйомці чи деталізації. Продуктивність 7.5 Dimensity 7400 гарантує стабільність для повсякденних задач і ігор не з максимальнмии графічними пресетами. Ціна 8 У своєму ціновому діапазоні ~14–15 тис. грн виглядає адекватно й цілком конкурентно.