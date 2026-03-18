Огляд OPPO A6s: бюджетний смартфон, який рідко просить зарядку

У сегменті доступних смартфонів виробники намагаються зібрати найпереконливіший набір характеристик, щоб знайти свого покупця. OPPO A6s саме з таких. На папері він виглядає доволі незвично для свого класу: батарея на 7000 мАгод, швидка зарядка 80 Вт, захист IP69 та дисплей 120 Гц. Втім, специфікації, то є лише половина історії. Ми протестували OPPO A6s у повсякденному використанні, пограли на ньому, зробили сотні фото та перевірили, чи справді цей смартфон може стати народним “довгожителем”.

Oppo A6s 8/256GB Cappuccino Brown 11 299 грн. Плюси: велика батарея 7000 мАгод; плавний 120 Гц дисплей; зручна ергономіка та матовий корпус; швидкий сканер відбитків пальців; стабільна робота ColorOS; швидка зарядка 80 Вт з комплектним блочком. Купити в Elmir.ua Мінуси: базові камери без ширококутного сенсора; HD+ дисплей замість Full HD; обмежена продуктивність у важких іграх. Купити в Elmir.ua 7.2 /10 Оцінка

ITC.ua





Технічні характеристики OPPO A6s

Параметр Характеристика Екран IPS, 6.75 дюйма, 1570х720 пікселів (20:9), 256 ppi, 120 Гц, яскравість 800 ніт (HBM: 1125 ніт) Матеріали корпусу Пластик, скло Захист IP68/IP69 Процесор Qualcomm Snapdragon 685 Графічний прискорювач Adreno 610 Операційна система Android 15 Пам’ять 8 ГБ ОЗП (LPDDR4X), 256 ГБ флеш-пам’яті (UFS 2.2), microSD до 1 ТБ Основна камера 50 МП, f/1.8, кут огляду 76°, автофокус Монохромна камера 2 МП, f/2.4, кут огляду 89° Фронтальна камера 16 МП, f/2.0, кут огляду 85° Запис відео До 1080@30fps Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Nano SIM + eSIM Акумулятор 7000 мАгод, швидка зарядка 80 Вт SUPERVOOC (зарядний блок в комплекті) Габарити 166.61 мм x 78.51 мм x 8.61 мм Вага 215 грамів

Паковання та комплектація OPPO A6s

Коробка OPPO A6s оформлена у знайомому для А-серії стилі. Це товстий картонний бокс із великим написом моделі на кришці та мінімумом зайвих деталей. І саме його товщина вже натякає на наявність додаткових аксесуарів, які у 2026 році серед виробників смартфонів можна заносити майже до Червоної книги.

Комплект постачання майже класичний для бюджетного смартфона. У коробці знаходиться сам телефон, зарядний пристрій (це не сон!), кабель USB-C, інструмент для витягування SIM-картки, захисний чохол, короткий посібник користувача та окреме керівництво з безпеки.





Зарядний адаптер на 80 Вт входить у комплект і це вже приємно. На фоні майже всіх виробників, які поступово привчили покупців купувати зарядку окремо, такий підхід виглядає значно юзер-френдлі.

Кабель USB-C стандартний за довжиною, але помітно товстіший за умовний плетений “шнурок” від 15-го Айфону, та воно й не дивно. Адже в нас справді швидка зарядка.

Окремо варто згадати комплектний чохол. OPPO поклала у коробку захисний кейс у колір смартфона. Це приємна деталь, яка додає відчуття завершеності комплекту. Більшість бюджетних моделей комплектуються прозорими чохлами, тому кольоровий варіант виглядає трохи цікавіше. Motorola не дасть збрехати, вони цю фішку “просікли”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Чохол не робить смартфон товстішим і добре тримається на корпусі. Для базового захисту від подряпин і дрібних падінь цього цілком достатньо.

Документація представлена коротким посібником користувача та окремим керівництвом з безпеки. Обидва буклети компактні, без товстих багатомовних інструкцій на сотню сторінок. Усе максимально лаконічно.

Дизайн та ергономіка OPPO A6s

OPPO A6s оформлений у типовій для сучасних бюджетних смартфонів естетиці. В нього великий корпус, мінімалістична задня панель і масивний блок камер. Дизайн стриманий, без яскравих градієнтів чи глянцевого блиску, який часто зустрічається саме в доступних моделях. У результаті смартфон виглядає акуратно й навіть трохи серйозніше, ніж очікуєш від пристрою цього класу.

Габарити апарата відчутні: 166.61 мм x 78.51 мм x 8.61 мм. Великий дисплей і батарея на 7000 мАгод диктують свої правила, тому компактним OPPO A6s назвати складно. У руці він відчувається масивним, але баланс ваги розподілений досить вдало. Смартфон не перетягує вниз і не викликає відчуття дискомфорту під час тривалого використання.

Задня панель виконана з пластику з матовою текстурою. Вона не збирає відбитки так активно, як глянцеве скло, і водночас краще переживе дрібні падіння та щоденне використання.

Версія OPPO A6s у кольорі Cappuccino Brown виглядає стримано і навіть трохи незвично для бюджетного сегмента. Відтінок м’який, теплий, без надмірної яскравості. У реальному освітленні корпус виглядає приємно і не привертає зайвої уваги.

Блок камер розташований у верхній частині задньої панелі та має вигляд квадратного заокругленого модуля. Камери майже не виступають над корпусом, тому на столі смартфон не хитається.

Рамка корпусу також пластикова, з матовою поверхнею. Під час використання смартфон не намагається вислизнути, що важливо для великого пристрою.





Кнопки гучності та живлення розташовані на правій грані. Натискаються вони чітко, без люфту. Відчуття від механіки приємні. На лівій грані — лоток для SIM-карти та microSD.

У кнопку живлення OPPO A6s інтегрований сканер відбитків пальців. Він спрацьовує швидко і стабільно, розблокування відбувається практично миттєво. Такий формат біометрії залишається одним із найзручніших у щоденному використанні.

На нижній грані розміщені порт USB-C, основний динамік та мікрофон. Розташування класичне, тому проблем із доступом до роз’єму чи використанням кабелів не виникає. Важливою особливістю OPPO A6s є сертифікація IP68 та IP69, що прямо впливає і на його довговічність.

Дисплей OPPO A6s

OPPO A6s отримав великий 6,75-дюймовий дисплей. Формат добре знайомий для бюджетного сегмента: великий екран із тонкими рамками з боків і трохи ширшим підборіддям унизу. Фронтальна камера розташована у невеликому отворі у верхній частині панелі.

Матриця тут LCD, що також цілком очікувано для цього класу смартфонів. AMOLED у такій ціновій категорії трапляється все частіше, тому хотілось би саме його, але маємо те, що маємо. Менше з тим, кольори виглядають природно, без агресивної перенасиченості.





Роздільна здатність становить 1570×720 пікселів. Формально це HD+, і на папері показник виглядає скромно для такого великого дисплея. У повсякденному використанні пікселі не кидаються в очі, але якщо придивитися до дрібного тексту або тонких елементів інтерфейсу, обмеження роздільної здатності помітне. І це трохи засмучує.

Частота оновлення екрана складає 120 Гц. Інтерфейс прокручується дуже плавно, а анімації виглядають значно приємніше, ніж на стандартних 60 Гц. Для бюджетного смартфона це приємний бонус, який одразу відчувається під час навігації по меню або стрічці соцмереж.

Система може автоматично перемикати частоту оновлення залежно від сценарію використання. У статичних сценах частота знижується, що допомагає економити заряд акумулятора.

Максимальна яскравість достатня для використання в приміщенні та на вулиці. Під прямим сонцем екран трохи втрачає контрастність, але інформація все одно залишається читабельною. Для LCD-панелі бюджетного сегмента результат нормальний.





Кути огляду широкі. Зображення майже не змінює кольори навіть при сильному нахилі смартфона.

Колірна температура близька до нейтральної. У налаштуваннях ColorOS можна трохи змінити відтінок дисплея: зробити його теплішим або холоднішим залежно від уподобань користувача.

Для захисту очей доступний режим зниження синього світла. Увечері екран стає теплішим, що допомагає зменшити навантаження на очі під час тривалого читання або перегляду контенту.





Сенсорна панель працює точно і швидко реагує на дотики. Жодних затримок чи проблем із розпізнаванням жестів під час тестування у мене не виникло.

Звук та вібровідгук OPPO A6s

Смартфон отримав стереодинаміки. Основний розташований на нижній грані, а розмовний підсилює другий канал. Звук гучний і достатньо об’ємний для відео та ігор, хоча традиційно нижній динамік звучить трохи насиченіше.

Дзвінок або сповіщення легко почути навіть у шумному приміщенні чи на вулиці. Для перегляду відео або швидкого перегляду роликів у соцмережах цього рівня вистачає без проблем. Якість звучання очікувана для такого формату. Голоси у відео або подкастах передаються нормально. Низьких частот майже немає, а на максимальній гучності звук стає трохи пласким.





Розмовний динамік показав себе добре. Співрозмовника чути чітко, без сторонніх шумів або спотворень. Гучності вистачає навіть у галасливих місцях. Мікрофони також працюють стабільно. Під час телефонних розмов голос передається чисто, а система шумозаглушення непогано прибирає фонові звуки. Для звичайних дзвінків і відеочатів цього більш ніж достатньо.

Дротового 3,5-мм аудіороз’єму тут немає. Для підключення навушників доведеться використовувати перехідник USB-C або бездротові моделі. У бюджетному сегменті такий підхід поступово стає стандартом. Bluetooth працює стабільно, затримки у звуці під час перегляду відео або гри практично не помітні. Підключення навушників відбувається швидко, без зайвих проблем із сумісністю.





Вібромотор у смартфоні простий. Вібрація відчутна, але досить м’яка і трохи розмита. Повідомлення чи дзвінок у кишені відчуваються нормально, хоча тактильність не така як у дорожчих моделях.

Камери OPPO A6s

Камерна система OPPO A6s виглядає доволі простою навіть за мірками бюджетного сегмента. На задній панелі встановлено основний сенсор на 50 МП та допоміжний 2-мегапіксельний модуль. Набір мінімальний, тому виробник зосередився на базовій камері, а від ультрашироких чи декоративних макро модулів вирішив відмовитися.

Основний сенсор має роздільну здатність 50 МП, але за замовчуванням знімки зберігаються у нижчій роздільній здатності через технологію об’єднання пікселів.





За гарного освітлення камера демонструє очікувані результати для свого сегмента. Деталізація достатня для соцмереж. Алгоритми обробки намагаються підсилити контраст і кольори.

Динамічний діапазон у денних сценах непоганий. Небо рідко перетворюється на суцільну білу пляму, а темні ділянки кадру зберігають певну кількість деталей.

Автофокус працює швидко. Камера без проблем знаходить об’єкт навіть у складніших сценах. Для повсякденних фото (дітей, домашніх тварин або міських сюжетів) швидкості вистачає.





Увечері ситуація змінюється. Деталізація падає, з’являється шум, а дрібні елементи можуть втрачатися. Нічний режим частково покращує ситуацію, роблячи кадри світлішими і трохи чіткішими. Портретний режим використовує допоміжний 2-мегапіксельний сенсор для визначення глибини. Розмиття фону виглядає досить акуратно, хоча складні контури іноді обробляються неідеально.

Відсутність ультраширокої камери відчувається. Для зйомки пейзажів або великих архітектурних об’єктів доводиться відходити далі від сцени або використовувати панорамний режим.

Фронтальна камера на 16 МП робить непогані селфі. Деталізація достатня, а алгоритми обробки шкіри працюють досить делікатно.

Відео OPPO A6s записує у роздільній здатності до Full HD. Стабілізація програмна, тому під час ходьби іноді з’являються легкі ривки. Якість самого відео — посередня.

Продуктивність, ПЗ та ігри

За продуктивність OPPO A6s відповідає Qualcomm Snapdragon 685. Це восьмиядерний чип, побудований за 6-нм техпроцесом: чотири продуктивні ядра Cortex-A73 працюють на частоті до 2,8 ГГц, а чотири енергоефективні Cortex-A53 — до 1,9 ГГц. За графіку відповідає Adreno 610, який зірок з неба у 2026 році не хапає.

Бенчмарк Результат AnTuTu Total 519 284 AnTuTu Storage 78 623 PCMark Storage 2.0 21061 PCMark Work 3.0 Performance 8447 3DMark Steel Nomad – 3DMark Wild Life Extreme 137 3DMark Wild Life 650 3DMark Solar Bay Extreme – PCMark Work 3.0 Battery Life – Geekbench 6 Single-Core 467 Geekbench 6 Multi-Core 1522 Geekbench GPU OpenCL 385 Geekbench GPU Vulkan –

У бенчмарках Snapdragon 685 показує очікувані для сегмента результати. AnTuTu Total — 519 284 балів, що демонструє достатню швидкість системи і підтримку базових ігор. Storage-тест AnTuTu — 78 623 бали, а PCMark Storage 2.0 — 21 061 бал, що підтверджує адекватну швидкість внутрішнього накопичувача UFS 2.2.

У PCMark Work 3.0 Performance смартфон набрав 8 447 балів. Geekbench 6 показав 467 балів у Single-Core та 1 522 у Multi-Core. GPU OpenCL отримав 385 балів, а 3DMark Wild Life — 650, Wild Life Extreme — 137, що відображає обмежені ігрові можливості чипа.

У повсякденних задачах інтерфейс працює плавно, додатки відкриваються швидко, а перемикання між програмами не створює помітних затримок.

Популярні мобільні ігри запускаються на середніх або низьких налаштуваннях графіки. При тривалому навантаженні корпус помірно нагрівається, троттлінг є, але не критичний. FPS залишається стабільним на комфортному рівні.

У ColorOS 15 зручний інтерфейс і широкий набір налаштувань: управління енергоспоживанням, розширення оперативної пам’яті за рахунок сховища, режим фокусування, персоналізація інтерфейсу. Попередньо встановлені додатки можуть створити відчуття “засміченості”, але більшість з них можна видалити.

Автономність OPPO A6s

OPPO A6s отримав акумулятор 7000 мАгод, і він відчутно впливає на щоденне використання. Телефон легко витримує цілий день активних завдань, а при помірному навантаженні здатен працювати два-три дні.

Швидка зарядка 80 Вт із рідним адаптером демонструє відмінні результати. Таблиця з показниками заряду від початку зарядки:

Час від старту Заряд батареї 0:00 0% 0:10 20% 0:20 39% 0:30 57% 0:40 72% 0:50 86% 1:00 95% 1:06 100%

Як видно, перші 50% акумулятора набираються приблизно за 25 хвилин. Повний заряд досягається трохи більше ніж за годину, що для 7000 мАгод дуже хороший результат.

Екран із частотою 120 Гц, попри великі розміри, не сильно прискорює розрядку. Соцмережі, перегляд відео та браузинг смартфон витримує легко. У режимі очікування OPPO A6s споживає мінімум енергії, тому втрати за ніч складають лише кілька відсотків.

Автономність є однією з головних переваг OPPO A6s: велика батарея, ефективна швидка зарядка та оптимізація енергоспоживання дозволяють користуватися смартфоном без щоденного підключення до розетки.

Досвід користування OPPO A6s

OPPO A6s у повсякденному використанні відчувається комфортно. Великий дисплей із частотою 120 Гц робить скролінг, перегляд стрічки в соцмережах і прокручування вебсторінок плавним. Сенсор реагує миттєво, тому будь-які дотики, свайпи та жести виконуються без помітної затримки.

Смартфон не виглядає незручно масивним у чоловічій руці, а матова текстура задньої панелі зменшує ковзання та збирає менше відбитків пальців. Захисний чохол у комплекті додає впевненості, особливо під час тривалого користування.

Сканер відбитків у кнопці живлення спрацьовує швидко. Розблокування відбувається навіть при легкому дотику, без необхідності точно позиціювати палець.

Інтерфейс ColorOS 15 з Android працює плавно. Меню структуроване, налаштування енергоефективності та розширення оперативної пам’яті дозволяють оптимізувати роботу системи під власні потреби.

Камери прості, але зручні у використанні. Інтерфейс камери зрозумілий: усі основні режими доступні одним натисканням. Основний 50 МП сенсор добре справляється зі зйомкою вдень, фронтальна камера 16 МП робить нормальні селфі для соцмереж. Ультраширококутного модуля мені не вистачило.

Велика батарея на 7000 мАгод у поєднанні з оптимізацією системи забезпечує тривалий час автономної роботи. Навіть активне користування не змушує постійно шукати розетку, а швидка зарядка 80 Вт дозволяє відновити заряд майже за годину.

Під час навігації смартфон поводиться стабільно. Це важливо для тих, хто часто користується смартфоном у дорозі.

Ціна та конкуренти

На українському ринку OPPO A6s у версії 8/256 ГБ продається від 10 099 гривень. Це сегмент, де виробники активно змагаються батареями, екранами 120 Гц та більш-менш пристойними камерами, але майже завжди доводиться йти на компроміси в одному або двох ключових аспектах.

Найближчим конкурентом виглядає OPPO A5 Pro 5G (від 9 841 гривень), який коштує приблизно стільки ж. У нього компактніший корпус, процесор Dimensity 6300 і підтримка 5G, але батарея менша — 5800 мАгод. Натомість OPPO A6s відповідає значно більшою автономністю та швидкою зарядкою 80 Вт.

У верхній частині сегмента знаходяться Motorola Moto G86 (від 10 199 гривень) і Moto G86 Power (від 11 325 гривень) з кращими 1.5K AMOLED-дисплеями та продуктивнішим Dimensity 7300. Версія Power має батарею 6720 мАгод, але заряджається повільніше (30 Вт).

Серед популярних альтернатив — Poco X7 (від 9 379 гривень) з AMOLED-екраном і чипом Dimensity 7300 Ultra, а також Samsung Galaxy A36 (від 12 340 гривень) із Super AMOLED-дисплеєм та продуктивнішим Snapdragon 6 Gen 3. Вони виглядають технологічніше, але мають менші АКБ.

Трохи дорожче розташовані Redmi Note 15 Pro 5G (від 12 923 гривень) з камерою 200 МП і Motorola Edge 60 (від 13 099 гривень) із потужнішою камерною системою та OLED-екраном. У цьому ж напрямку рухається і OnePlus Nord CE5 (від 13 690 гривень) з дуже продуктивним Dimensity 8350 і батареєю 7100 мАгод.

OPPO A6s робить ставку не на максимальні характеристики, а на витривалість: великий акумулятор і швидка зарядка залишаються його головними аргументами у цьому сегменті.

7.2 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9.5 Батарея 7000 мАгод дозволяє впевнено прожити півтора-два дні активного використання. Екран 6 Плавний 120 Гц дисплей, але роздільна здатність HD+ в цьому сегменті вже виглядає архаїчно. Дизайн, ергономіка 8 Масивний, але збалансований корпус. Програмне забезпечення 7.5 ColorOS стабільна, зручна та функціональна. Проте забагато передвстановленних додатків. Продуктивність, тротл. 6.5 Достатня для повсякденних задач, обмежена для важких ігор. Камера 6 Непогані денні фото, мінімум модулів, слабкі нічний режим і відеоможливості. Ціна 7 Загалом виправдана, але ціновий сегмент дуже конкурентоспроможний.