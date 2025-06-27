Огляд OPPO Pad SE: планшет без понтів, але з повагою до користувача

Доступний, легкий та тонкий. Це перше, що можна сказати про новенький планшет OPPO Pad SE. А далі, коли починаєш його тестувати, він дивує своєю батареєю та автономністю, але дещо розчаровує в іншому. Усі деталі, як завжди, розкриваємо в огляді нижче.

OPPO Pad SE Від 8899 грн. Плюси: відносно компактний розмір та сучасний аскетичний дизайн; металевий корпус; адекватний IPS екран 90 Гц; гучне стереозвучання; великий акумулятор, чудова автономність та режим очікування Купити в Click.ua Мінуси: мінімальний комплект постачання; мало пам’яті; комусь точно не сподобається відсутність 3,5-мм аудіороз’єму Купити в Click.ua 8 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики OPPO Pad SE

Дисплей 11-дюймовий, 1920 на 1200 пікселів, IPS, 90 Гц, 206 ppi, 500 ніт Чипсет 8-ядерний Helio G100 2.2 ГГц, 6 нм, 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76, 6x 2.0 ГГц – Cortex-A55 Графіка ARM Mali-G57 MC2 Оперативна пам’ять 4/6 ГБ LPDDR4Х Вбудована пам’ять 128 ГБ UFS 2.2 Підтримка карток пам’яті Немає Порти USB-C Додатково Wi-Fi 5 (802.11ас), Bluetooth 5.4 Основна камера 5 Мп + світлодіодний спалах Фронтальна камера 5 Мп Звук Стереодинаміки Підтримка SIM Є, залежно від моделі Акумулятор 9340 мАгод зі швидкою зарядкою до 33 Вт OPPO SuperVOOC Операційна система ОС Android 15+ColorOS 15 Корпус Метал Захист від вологи Немає Габарити 254.91×166.46×7.39 мм Вага 530 грамів

Паковання та комплектація

OPPO Pad SE постачається у пласкому білому боксі із сірими смужками. Наявна форма коробки вже каже про мінімальну комплектацію, що підтверджується, коли її відкриваєш.

Всередині нас чекає сам планшет без плівки, кабель USB-C, інструкція, гарантія та скріпка, щоб відкрити лоток із SIM-карткою. Ні блока живлення, ні чохла не поклали.

Дизайн та ергономіка

OPPO Pad SE виглядає сучасно та мінімалістично. В нього металевий корпус з пластиковими елементами, пласкими поверхнями та закругленими кутами. Габарити моделі складають 254.91×166.46×7.39 мм, а вага 530 грамів.

На передній панелі бачимо рамки середньої тонкості та фронтальну камеру.

На задній частині є випнутий круглий модуль з основною камерою та умовне розділення на дві нерівні частини. І ота менша частина зроблена з пластику Також бачимо надпис OPPO.

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На правому торці, якщо тримати планшет горизонтально, розмістили пару динаміків, мікрофон та порт USB-C. На лівому — ще два динаміки, слот для SIM-картки та кнопку блокування екрана. На верхній грані є дві кнопки гучності, а на нижній нічого не розміщено.

Планшет достатньо компактний, як на модель з 11-дюймовим екраном. Корпус не маркий, тому на ньому не видно відбитків пальців, але пил показується відразу.

Також корпус трохи слизький, але не дуже. Звісно, краще вдягнути на планшет чохол, але нагадую, що його доведеться докуповувати, бо в комплект його не поклали. Насправді чохли до планшетів кладуть рідко, тому OPPO Pad SE не виключення. А от його наявність якраз можна вважати суттєвим бонусом.

Також зазначу, що корпус новинки не захищений навіть від вологи, принаймні я ніде не знайшов про це інформацію. Тому чохол для нього не розкіш, а необхідність.

Дисплеї OPPO Pad SE

OPPO Pad SE має 11-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів, частотою оновлення 90 Гц та щільністю пікселів 206 ppi. Максимальна яскравість складає 500 ніт.

Дисплей має адекватну роздільну здатність для такого розміру, тобто пікселів не видно. В нього насичені яскраві кольори, тому спершу я подумав, що це може бути AMOLED. Під прямими сонячними променями користуватися ним без проблем, яскравості вистачає, тим паче коли ставити автоматичний режим.

В налаштуваннях дають тільки міняти загальну колірну температуру без режимів чи тикати пальцем в кільце з кольорами. Це мене здивувало. Я чекав, що буде хоча б декілька варіантів пресетів колірних, а тут все як в найбюджетніших смартфонах.

Але якість екрана та зображення чудова, звичайно, як для IPS-матриці. Кольори не тьмяніють під кутами, картинка насичена. Мені подобається. Загалом, це один з головних плюсів цієї моделі.

Частота оновлення може бути лише 60 чи 90 Гц. Автоматичного режиму немає. В цьому випадку рекомендую ставити другий варіант, бо на якість користування це впливає суттєво, а на вбудованій великій батареї майже не відбивається.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Серцем планшета став 8-ядерний процесор Helio G100 2.2 ГГц зроблений за техпроцесом 6 нм. В нього два ядра Cortex-A76 2.2 ГГц та шість ядер Cortex-A55 2.0 ГГц. Графічний чип тут ARM Mali-G57 MC2. Оперативної пам’яті буває 4 чи 6 ГБ формату LPDDR4Х (також можна додати до 6 ГБ віртуальної ОЗП), а вбудованої — лише 128 ГБ UFS 2.2. Картку пам’яті вставити не можна і отут у користувачів будуть справедливі нарікання. З модулів є Wi-Fi 5 (802.11ас) та Bluetooth 5.4, NFC немає, як і модулів для геолокації.

OPPO Pad SE показує непогані результати в бенчмарках, звісно, як на свою цінову категорію. Процесор здебільшого холодний, але може зайти в легкий тротлінг.

Новинка без проблем запускає різні популярні ігри типу Call of Duty Mobile, PUBG Mobile чи Wild Rift на середніх-високих налаштуваннях графіки з адекватним fps. В проєкти типу Genshin Impact теж можна грати, але лише на мінімальних налаштуваннях графіки та з періодичними просадками частоти кадрів.

Наявної потужності вистачає, щоб запускати на OPPO Pad SE важкі застосунки. Також тут швидко працює ОС Android 15, зверху якої встановлена фірмова оболонка ColorOS 15. По можливостях та рівню кастомізації це щось середнє між «чистим» Android та оболонками від китайських гигантів. Але від них тут тільки позитивне: широкий рівень налаштувань під себе. Ще є декілька передвстановлених застосунків типу Netflix, але ніякої тонни непотрібних програм тут немає, як і реклами.

Загалом OPPO Pad SE працює швидко та без проблем. Мікрофрізів чи чогось подібного за декілька тижнів тестувань не помічено. Звісно, рекомендую користуватися планшетом з екраном в режимі 90 Гц. Щоденне класичне використання з іграми, соцмережами та переглядом мультимедіа проходить чудово. Саме для цього планшет і створений.

Звук та камера

OPPO Pad SE має чотири динаміки, тобто тут є повноцінне стереозвучання. Звук гучний, насичений та об’ємний. Навіть є щось типу басів, наскільки це можливо, а от верхні частоти не настільки деталізовані, як хотілося б. Але загальне звучання якісне та точно сподобається користувачу. На планшеті можна без проблем дивитися відео на YouTube чи кіно на MEGOGO, а вухам буде приємно, нічого не буде дзижчати чи хрипіти.

Планшет підтримує роботу з більшістю популярних кодеків: CBS, AAC, LDAC, aptX, aptX HD тощо. Тут головне, щоб ваші навушники підтримували їх також і тоді матимете гарний звук при підключенні по Bluetooth 5.4.

В налаштуваннях є різні звукові профілі (Інтелектуальний, Ігри, Фільм, Музика), які дозволяють активувати як на динаміках, так і при підключенні навушників. І якщо в останньому випадку різниця хоч якось помітна, то на динаміках я не чув жодних змін.

Обидві камери планшета мають датчики на 5 Мп та вміють знімати відео 1080р при 30 кадрах на секунду. Звісно, це модулі не для фотографування в соцмережі, як завжди це буває в подібних планшетів. Але зробити світлину документів, чогось важливого, зідзвонитися з колегами чи на навчанні більш ніж можна.

Автономність OPPO Pad SE

OPPO Pad SE отримав акумулятор ємністю 9340 мАгод. Заявлена підтримка швидкої зарядки OPPO SuperVOOC потужністю 33 Вт. Проте не забуваємо, що відповідного блока живлення в комплекті немає, тому швидкість заряджання залежатиме від наявного у вас БЖ. В моєму випадку потужний блочок був і планшет заряджався трохи більше як дві години.

Автономність — суперсила цієї моделі. При відносно компактному розмірі та товщині 7,39 мм планшет має таку велику батарею. Плюс IPS-екран, плюс не сильно потужний процесор, плюс серйозна оптимізація, яка точно мала місце, і пристрій легко тримає заряд два дні. Це я кажу про стандартне користування з екраном 90 Гц, автояскравістю, мобільними іграми, соцмережами та переглядом мультимедіа. Без ніяких обмежень. Якщо ж ваше споживання менше, то розраховуйте на більший показник автономності.

На жаль тести PC Mark декілька разів на ньому злітали, не допомагало ні перевстановлення, ні перезапуск. Тому наших замірів не буде. Проте я бачив тести в цьому застосунку на 17-18 годин роботи. Це чудовий показник, що відповідає серйозній автономності моделі.

Виробник навіть заявляє, що в найсуворішому режимі енергоощадження планшет може пропрацювати до 800 днів. Звісно, так довго тестувати я його не міг, але можу сказати, що OPPO Pad SE чудово тримає заряд під час очікування у звичайному режимі. Якщо його не чіпати, то за добу він бере десь до 5% заряду. Тобто якщо ви залишили планшет увімкнутим на тиждень, то він точно буде працювати, коли він вам знадобиться. Це гарний показник.

Досвід використання

OPPO Pad SE привертає увагу своїм мінімалістичним дизайном. Планшет сподобався своїм розміром — він не занадто маленький, але при цьому і не сильно великий. 11 дюймів здається тут класичною «золотою серединою».

Добре, що більша частина корпуса металева, погано — що комплект дуже обмежений, тому вам самим доведеться купляти плівку та чохол. Раджу ставити те й те, бо планшет не має навіть захисту від вологи.

Мені сподобався екран, він яскравий, а кольори насичені. Потужність чипа достатня для будь-яких повсякденних задач, і, звісно, він підкорює своєю автономністю. Також маємо гучне якісне звучання з чотирьох динаміків.

Планшету точно прилетить за мінімальну кількість вбудованої пам’яті, яку ще й не можна розширити. Але є хоч звичайна Wi-Fi-версія та варіант з LTE, що був якраз в нас на тесті, тому хоч тут дали вибір.

Ціна та конкуренти

OPPO Pad SE продається за ціною від 8899 гривень. Це більш-менш нормальні гроші за наявні можливості, хоча комусь буде точно замало пам’яті і я їх зрозумію. Також у моделі є серйозні конкуренти в цьому сегменті і з ними новенькому планшету буде складно конкурувати.

Головним з них є Redmi Pad Pro. За цінник від 8899 гривень в нього кращі майже усі характеристики, включно з оперативно пам’яттю, акумулятором, модулями камер тощо. Також зверніть увагу на Poco Pad (ціна від 9799 гривень), Lenovo Tab P11 2nd Gen (ціна від 8499 гривень), Samsung Galaxy Tab A9 Plus з цінником від 7999 гривень та Acer Iconia Tab P11-11 (ціна від 9300 гривень). Останній був в нас на огляді.

8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Два дні автономної роботи та режим очікування точно сподобаються користувачам. Екран 8.5 IPS екран 90 Гц має гарну роздільну здатність та яскравість, приємні, насичені кольори. Дизайн, ергономіка 8 Адекватний сучасний мінімалістичний дизайн та відносно компактний розмір. Програмне забезпечення 8 Наявна оболонка має гарну кастомізацію і лише декілька додаткових вбудованих застосунків. Реклами немає. Продуктивність, тротл. 8 Нормальни, як для цього сегменту, процесор, відносно холодний, для щоденного користування його вистачає з головою. Камера 7.5 Як для наявного сегмента маємо просто адекватні камери. Ціна 7 Цінник новинки не завищений, але в цьому сегменті так багато серйозних конкурентів зі своїми фішками, що загальна вартість вже не така приваблива, як хотілося б.