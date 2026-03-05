Огляд Samsung Galaxy S26 Ultra: новий Android-король

Щороку серія Ultra еволюціонує за знайомим сценарієм, отримує яскравіший екран, швидший чіп, ширшу діафрагму і трохи “важчий” цінник. Тому новенький Samsung Galaxy S26 Ultra звично шліфує те, що й так працювало, в ньому немає супероновлень, зате є одна кіллер-фіча та багато дрібних покращень, які в сумі мають дати відчуття більш зрілого флагмана. Але чи справді маємо крок вперед, чи просто акуратний апдейт для тих, кому потрібно найсвіжіше? Нумо розбиратися.

Samsung Galaxy S26 Ultra 64 999 грн. Плюси: великий і яскравий дисплей; топові процесор і продуктивність; флагманська система камер; для когось кіллер-фічею стане Privacy Display; приємний вібровідгук та гучні стереодинаміки; адаптивна частота екрану; добра автономність. Мінуси: мінімальна комплектація; форм-фактор не для однієї руки; ціна в преміум-сегменті; необов'язковий S Pen.

ITC.ua Вибір

редакції





Технічні характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Параметр Характеристика Екран Dynamic AMOLED 2X, 6.9 дюйма, 3120х1440 пікселів (20:9), 498 ppi, 1-120 Гц, пікова яскравість до 2600 ніт, HDR10+ Матеріали корпусу Алюміній (рамка корпусу), Corning Gorilla Armor 2, Corning Gorilla Glass Victus 2 Захист IP68 Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Графічний прискорювач Adreno 829 Операційна система Android 16 Пам’ять 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ флеш-пам’яті Основна камера 200 МП, f/1.4, кут огляду 84°, OIS Ультраширококутна камера 50 МП, f/1.9, кут огляду 120°, автофокус Телефото камера 10 МП, f/2.4, кут огляду 46°, OIS Перископічний телеоб’єктив 50 МП, f/2.9, кут огляду 21°, OIS Фронтальна камера 12 МП, f/2.2, кут огляду 85°, автофокус Запис відео До 8K@30fps Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, Nano 2 SIM + eSIM, 5G Акумулятор 5000 мАгод, швидка зарядка 60 Вт (зарядний блок не в комплекті), бездротова зарядка 25 Вт, реверсивна зарядка 4,5 Вт Габарити 163.6 x 78.1 x 7.9 мм Вага 214 грамів

Паковання та комплектація Samsung Galaxy S26 Ultra

Коробка у Galaxy S26 Ultra тонка, приблизно 3 см завтовшки.

Всередині маємо лише базовий набір: кабель USB-C—USB-C довжиною близько 1 метра, скріпка для SIM та скромний папірець. Все. Жодного адаптера живлення. Samsung вже давно перейшла у формат “смартфон + кабель”, навіть у сегменті 65+ тисяч гривень.

Чохол не кладуть, тому 6,9-дюймову скляну плиту вагою 214 г без захисту носити страшнувато. Особливо з урахуванням вартості ремонту.





Захисної плівки на екрані Samsung Galaxy S26 Ultra як повноцінного рішення теж немає, є лише чорна транспортна. Тобто або броньоване скло, або акуратність рівня дзен. А ось антишпигунське скло чи плівка вже непотрібні. Чому? Про це пізніше.

Комплектний кабель якісний, але якщо ви плануєте заряджати на максимальній швидкості, потрібен відповідний адаптер. І бажано не з маркетплейсу за 200 гривень.

Загалом комплектація Samsung Galaxy S26 Ultra виглядає звичайно. З іншого боку, більшість користувачів уже мають купу зарядок удома. Сюрпризів тут немає.

Дизайн та ергономіка Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra — великий смартфон. Реально великий. Габарити 163.6 x 78.1 x 7.9 і вага близько 214 грамів. Якщо ви переходите з 6,1–6,4″, різницю відчуєте в перші 5 хвилин. Корпус вже класичний “сендвіч” формату метал + скло, який відчувається дорого.

Хоча деякі користувачі можуть сприймати відхід від титанової рамки до алюмінієвої як даунгрейд Samsung Galaxy S26 Ultra, насправді все не так однозначно. Алюміній трохи кращий у теплопровідності, тож у теорії відводить тепло ефективніше. Але я особисто залишаюся на боці титану, навіть якщо це означає трохи більше “спеки” під пальцями.

В Україні Samsung Galaxy S26 Ultra офіційно представлений у чотирьох кольорах: класичний чорний, білий, небесно‑блакитний та кобальтовий фіолетовий. Останній і потрапив до нашого редакційного столу, його ви бачите на всіх світлинах огляду.

Кути стали більш заокругленими, ніж в попередника. Виглядає строго, але в долоні це не найм’якший варіант. Задня панель матова. Відбитки видно значно менше, ніж на глянці, але вони все одно є, особливо на темних кольорах.

Блок камер у Samsung Galaxy S26 Ultra зберігає впізнавану філософію серії. Три великі сенсори домінують візуально, поруч розташовані менші допоміжні модулі та спалах. Виступ помітний, тому смартфон похитується на столі. Завдяки матовій спинці та акуратній інтеграції камер блок не виглядає чужорідним елементом, а радше підкреслює статус моделі як флагмана з серйозними фотоамбіціями.

Захист IP68 означає витримку до 1,5–2 метрів води протягом 30 хвилин. Але перевіряти це з флагманом за ціною хорошого телевізора не дуже хочеться.

Права грань містить клавішу живлення та гойдалку гучності. Кнопки металеві, з чітким коротким ходом. Розташовані на зручній висоті, але через ширину корпусу дотягуватися великим пальцем не завжди комфортно. Ліва грань повністю чиста. Нижня грань найфункціональніша: порт USB-C, основний динамік, мікрофон і слот для SIM-карти.





Тут же ліворуч отвір для S Pen, який інтегрований у корпус. Стилус витягується легко, з характерним клацанням, і фіксується щільно, без люфтів. Користь від нього напряму залежить від сценарію. Якщо ви регулярно щось записуєте або редагуєте, то S Pen стає зручним робочим інструментом. Якщо ні, то він просто житиме в слоті, нагадуючи, що ви купили саме Ultra.

Верхня грань Samsung Galaxy S26 Ultra містить додатковий мікрофон для шумозаглушення.

Через ширину корпусу 78 мм користування однією рукою досить умовне. Дотягнутися до верхнього лівого кута без перехвату — завдання для людей із великими долонями.

Загалом дизайн не революційний, а виробник слідує концепції мінімум експериментів, максимум впізнаваності.

Дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra отримав Dynamic AMOLED 2X із роздільною здатністю 3120×1440 пікселів (QHD+), що дає щільність у майже 500 ppi. Пікселі тут побачити неможливо навіть якщо дуже захотіти і піднести екран на відстань 5–7 см від очей. Наявний екран діагоналлю схожий на маленький планшет і це реальна “лопата”.

Частота оновлення Samsung Galaxy S26 Ultra адаптивна і складає від 1 до 120 Гц. У статиці смартфон може знижувати її майже до мінімуму для економії батареї, у скролінгу й іграх маємо стабільні 120 Гц. Анімації плавні, і назад на 60 Гц повертатися вже не хочеться.





Пікова яскравість у HDR-сценаріях перевищує 2600 ніт. Під прямим березневим сонцем текст читається без напруження. Автоматична яскравість працює адекватно. Контрастність, як і в будь-якого AMOLED, практично нескінченна. Чорний реально чорний. У темному інтерфейсі One UI це виглядає ефектно і трохи економить заряд.

Кольори Samsung Galaxy S26 Ultra можна налаштувати. Тут є насичений режим із розширеним охопленням DCI-P3 і більш спокійний, ближчий до sRGB. У стандартному профілі картинка традиційно для Samsung трохи яскравіша й контрастніша, ніж “референс”.

ШІ-обробка контенту на льоту намагається підвищити різкість відео нижчої роздільності. Іноді це допомагає, іноді додає легку перешарпленість. Добре, що функцію можна вимкнути.





ШІМ знижений у порівнянні зі старими поколіннями. На середній яскравості екран комфортніший для очей, хоча чутливі користувачі все одно можуть помітити особливості AMOLED.

За захист дисплея відповідає захисне скло Gorilla Glass Victus 2. Подряпини від ключів у кишені він переживе не завжди, але від дрібних потертостей рятує краще за більшість рішень середнього класу. Рамки мінімальні, а фронтальна камера у невеликому отворі по центру. Виглядає акуратно й не відволікає під час перегляду відео.

Окремої уваги заслуговує функція Privacy Display у Samsung Galaxy S26 Ultra. Показово, що вона доступна лише в Ultra. Після її активації смартфон звужує кути огляду, і для людини збоку екран виглядає затемненим та менш контрастним. У транспорті або черзі це справді знижує ризик підглядання.

Зображення при виборі параметра “Максимальний захист конфіденційності” відчутно погіршується так, наче з’являється сіра імла на екрані. Це радше інструмент для конкретних сценаріїв, ніж режим на постійно. Але сам факт, що його залишили ексклюзивом для Ultra, є способом підкреслити статус моделі в межах серії.





У сухому залишку, це один із найсильніших дисплеїв на ринку: великий, яскравий, дуже чіткий. Питання лише в тому, чи всім потрібні майже 7 дюймів у кишені.

Звук та вібровідгук Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащений стереодинаміками. Схема стандартна, але реалізація тут на рівні, та й баланс між каналами майже ідеальний. Гучність висока, тому пікові значення перевищують 75–78 дБ на відстані 30 см. Для перегляду YouTube чи Netflix у кімнаті цього більш ніж достатньо. На вулиці, звісно, запас менший, але повідомлення або дзвінок ви не пропустите.





Низькі частоти тут умовні, адже фізику не обдуриш, корпус тонкий. Але як для смартфона, то натяки на бас є. Середні частоти чисті, голоси звучать природно. На максимальній гучності спотворення мінімальні.

Підтримується Dolby Atmos з кількома профілями: авто, фільм, музика, голос. Різниця між ними є, але вона не драматична.

3,5 мм роз’єму у Samsung Galaxy S26 Ultra, звісно, немає. Провідні навушники тільки через USB-C або перехідник. Bluetooth підтримує актуальні кодеки, затримка в іграх мінімальна за умови сучасних TWS.





Вібромотор у моделі лінійний, з чіткою тактильною віддачею. Сила вібрації налаштовується, і на максимальному рівні смартфон впевнено відчувається в кишені. Пропустити дзвінок через слабкий мотор тут буде складно. У системних жестах та навігації вібровідгук синхронізований добре.

Камери Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra робить ставку на 200 Мп основного модуля, але не цифри важливіші, а сенсор нового покоління. Він краще справляється з динамічним діапазоном і шумами при слабкому світлі, ніж торішній S25 Ultra. При денному світлі кадри виходять різкі, кольори насичені.

Телевик-перископ дає реалістичну передачу деталей на відстані. Додатковий телевик для середніх відстаней працює швидко і точно, особливо в портретному режимі. Для цього він те, що треба. Надширококутна камера з автофокусом дозволяє робити макро. Фокусування швидке, контрастність нормальна.





Фронталка у моделі на 12 Мп, підтримує 4K відео та HDR. Селфі з деталізацією і балансом білого на висоті, хоч інколи ШІ трохи перетягує контраст на обличчях.

Відеоможливості Samsung Galaxy S26 Ultra кидають виклик “яблучному” табору. Основний модуль знімає до 8K при 30 fps, стабілізація впевнено відпрацьовує під час ходьби. Окремо варто відзначити підтримку формату APV, тобто смартфон записує відео до 8K/30fps з HDR і Log-профілем. Також доступні два режими якості APV 422 HQ та 422 LQ. У профілі HQ хвилина 1080p/30fps займає приблизно 1,5 ГБ, у LQ — близько 750 МБ, тож обсяг пам’яті тане швидко, але за потреби можна записувати матеріал одразу на зовнішній накопичувач.

Log-відео відкриває простір для кольорокорекції, а підтримка LUT-профілів дозволяє швидко застосовувати готові стилі або власні налаштування. Фактично це вже інструмент не лише для ентузіастів, а й для тих, хто монтує відео серйозніше, ніж просто для сторіс.

Нічний режим помітно покращений. Сенсор і ШІ обробка дають менше шумів, кольори не “зашкалюють”, і деталізація зберігається навіть у складних сценах. HDR у фото справді помітний, але іноді алгоритми трохи переборщують із контрастом.





Портретний режим працює точно, тому розмиття м’яке, обриси чіткі, а об’єкти відокремлюються від фону коректно. На перископі ефект залишається стабільним, що рідкість серед флагманів.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Samsung Galaxy S26 Ultra працює на 3-нм чипі Snapdragon 8 Gen 5. У сухих цифрах приріст проти попередника сягає близько 20% по CPU, до 25% по GPU та понад 35% у задачах ШІ. У реальності це означає стабільні 60–120 fps у важких іграх на високих налаштуваннях, швидший рендер фото 200 Мп без пауз і менший тротлінг під довгим навантаженням. Плюс 3-нм техпроцес дає кращу енергоефективність, тому під стресом смартфон гріється менше, а батарея тане повільніше.

Оперативної пам’яті тут 12 або 16 ГБ LPDDR5X. Відкривати десятки вкладок браузера, соцмережі, месенджери й ігри одночасно не проблема.

За графіку відповідає Adreno нового покоління у складі Snapdragon 8 Gen 5. Підтримка актуальних API на місці: Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, апаратне трасування променів і повноцінна робота з сучасними рушіями на кшталт Unreal Engine 5. В іграх смартфон поводиться впевнено.

Бенчмарк Результат AnTuTu Total 3 872 220 AnTuTu Storage 163 869 PCMark Work 3.0 Performance 22 053 3DMark Steel Nomad 3 083 3DMark Wild Life Extreme 6 971 3DMark Solar Bay Extreme 1 217 PCMark Work 3.0 Battery Life 15 h 37 min Geekbench 6 Single-Core 3 742 Geekbench 6 Multi-Core 11 355 Geekbench GPU OpenCL 17 409 Geekbench GPU Vulkan 28 704

У Galaxy S26 Ultra Samsung не обмежилась потужним чипом, а підклала під нього серйозну теплову основу. Тут є збільшена випарна камера разом із багатошаровими графітовими елементами і разом вони ефективніше розподіляють тепло по корпусу, ніж у попередника.

Інтерфейс у Galaxy S26 Ultra працює як годинниковий механізм, тому анімації плавні, відгук на дотики миттєвий, а перехід між екранами чи додатками відбувається майже без затримки.

У Samsung Galaxy S26 Ultra ШІ інтегрований ще глибше. Тут поєднані Google Gemini для швидких відповідей, класичний Bixby для команд і новий агент Perplexity, який може одночасно шукати інформацію по смартфону й в інтернеті, аналізувати контекст ваших дій і пропонувати наступні кроки. У Notes він допомагає формулювати тексти, у Галереї знаходити потрібні кадри, у Календарі й Нагадуваннях — підказує оптимальні дії без зайвих свайпів.

Автономність Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra отримав акумулятор 5000 мАгод, і на практиці він тримає день активного користування без проблем. Це включає соцмережі, месенджери, дзвінки, фото й пару ігрових сесій.

Якщо просто переглядати відео або читати, екран на QHD+ і 120 Гц споживає більше енергії, але адаптивна частота допомагає тримати заряд до вечора.

Швидка зарядка дротом до 60 Вт дозволяє поповнити батарею з 0 до 50% приблизно за 25–30 хвилин. Повне заряджання займає близько 70–75 хвилин. Бездротова зарядка підтримується до 25 Вт, реверсивна до 4,5 Вт. Це зручно для навушників або годинника.

Енергоспоживання в іграх з високим FPS та 120 Гц екраном досить відчутне: за 30 хвилин Genshin Impact батарея падає приблизно на 12–14%. Проте це стандарт для флагманів із великим дисплеєм і високою частотою оновлення.

У режимі “Економія енергії” частота оновлення та продуктивність знижуються, і можна витягти ще день-два при менш активному використанні.

Фонові процеси Samsung Galaxy S26 Ultra оптимізовані, тому месенджери, пошта й соцмережі споживають менше ресурсу завдяки адаптивному керуванню ядрами. Температура під час заряджання залишається контрольованою до 40 градусів за Цельсієм максимум.

Вночі смартфон споживає близько 2–3% батареї за 8 годин у спокійному режимі, що дуже добре для пристрою такого розміру.

Досвід користування Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra відчувається важким, але водночас монолітним і надійним у руках. Великий 6,9‑дюймовий екран створений для перегляду відео, соцмереж і роботи з документами, і при цьому дає простір для багатозадачності та плаваючих вікон. Але керувати Ultra однією рукою складно, адже довгі свайпи або натискання верхньої частини екрана часто вимагають переналаштування хвата. Для тих, хто звик до компактних моделей, перші дні можуть здатися незручними, але великий дисплей винагороджує практично у всіх інших сценаріях використання.

Інтерфейс One UI 8.5 на Android 16 плавний, а наявний ШІ допомагає з адаптацією яскравості, управлінням батареєю та підказками для камер, але не нав’язує свої рішення. На цьому я вже вдруге наголошую.

Камери Galaxy S26 Ultra заслуговують на те, щоб їх похвалити. Основний 200 Мп сенсор дозволяє непогано кадрувати світлини без втрати якості, ультраширокий датчик охоплює кадр майже без спотворень, а телевіки дають плавний зум до 10Х. ШІ підтягує світло і деталі, але не перетворює фото на пластикову картинку. В руках смартфон відчувається як інструмент, тому на ньому хочеться експериментувати зі зумом, гратися світлом, ловити деталі, і при цьому він не дратує зайвими налаштуваннями. Просто береш і знімаєш, як треба.

Звук Samsung Galaxy S26 Ultra чистий і гучний, баси не сильні, але середні та високі частоти деталізовані. Вібрація точна, клавіатура та жести відчуваються “на відмінно”.

Під час ігор Samsung Galaxy S26 Ultra показує стабільний FPS, нагрів не критичний. Корпус прогрівається до 42–44 °C, але троттлінг мінімальний. Батарея вистачає на день активного використання, а економія енергії дозволяє ще “витягти” кілька годин при меншій активності.

Власникам Galaxy S23 Ultra і новіших моделей навряд чи варто поспішати з оновленням, адже новенький S26 Ultra додає трохи більше яскравості, мегапікселів, світлосили і ШІ‑фішок, але по суті це еволюційний апгрейд. Якщо ваш S24 ще швидкий і задовольняє по камерах та батареї, сенсу міняти його на S26 майже немає. Відчутних вау-ефектів новий флагман не принесе.

В цілому, Samsung Galaxy S26 Ultra працює швидко, плавно і без сюрпризів, як і личить преміальному Ultra. Окрім S Pen, якому, на мою думку, вже час на відпочинок, адже стилус реально корисний у Notes, малюванні чи швидких нотатках, але у повсякденному використанні він майже не потрібен, займає місце в корпусі, де міг би бути більший акумулятор, і часом заважає звичайним жестам.

Ціна та конкуренти

В Україні Samsung Galaxy S26 Ultra 256 ГБ коштуватиме від 64 999 гривень. Це класична “ультра-ціна”. Samsung чітко позиціює модель як вершину Android-сегмента.

Перший і найочевидніший конкурент це Samsung Galaxy S25 Ultra, який зараз продається у діапазоні 44 996–68 499 гривень. У деяких магазинах версія на 512 ГБ може коштувати дешевше за новий S26 Ultra на 256 ГБ. Фундаментально це дуже схожі пристрої.

З боку iOS головним суперником виступає Apple iPhone 17 Pro Max з ціною від 67 115 гривень. Якщо потрібна максимальна інтеграція з технікою Apple, то це очевидний вибір.

Позаторішній Apple iPhone 16 Pro Max коштує від 49 099 гривень і часто виступає компромісом для тих, хто хоче великий iPhone дешевше. Він все ще дуже потужний.

Найагресивніший за ціною варіант у Poco F8 Ultra (33 468–38 999 гривень). Він пропонує флагманський Snapdragon, 120-герцовий AMOLED і навіть 100-ватну зарядку майже вдвічі дешевше. Але компроміси очевидні: інший рівень камер, матеріалів корпусу та підтримки.

Цікавий альтернативний Android-флагман — Google Pixel 10 Pro XL (48 995–75 977 гривень). Він робить ставку на камеру та чистий Android. Якщо потрібна саме “пікселівська” камера і мінімалізм без оболонок, то це серйозний конкурент.

9 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8.5 Батарея 5000 мАгод + адаптивний дисплей і ШІ‑оптимізація дають стабільний день-півтора активного використання; швидка зарядка 60 Вт. Це добре, хоча не рекорд. Екран 9.5 Величезні 6,9 дюймів, QHD+, 120 Гц, пікова яскравість понад 2600 ніт; один із найкращих екранів у класі, але величина й енергоспоживання "їдять" частину заряду. Дизайн, ергономіка 9 Преміум‑вигляд, але габарити та вага не для всіх. Алюміній замінив титан. Програмне забезпечення 9 One UI 8.5 на Android 16 працює плавно, ШІ‑функції корисні і без нав’язливості. Продуктивність, тротл. 9 3-нм чипсет, 12-16 ГБ ОЗП, стабільні FPS у вимогливих іграх, мінімальний тротлінг; це топ‑клас. Камера 9.5 Топова система камер; чудові денні фото, плавна стабілізація у відео, хоча іноді ШІ‑обробка надто явна. Ціна 8.5 Преміальний сегмент; ціна відповідає позиціонуванню, але конкуренти теж сильні.