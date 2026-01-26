Новини Пристрої 26.01.2026 comment views icon

Перші фото Samsung Galaxy A57: новий колір и характеристики

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy A57 засвітився на живих фото: тонкий корпус, новий фіолетовий колір та характеристики

Samsung готується оновити лінійку Galaxy A, і перші реальні зображення Galaxy A57 уже з’явилися у відкритому доступі. Фото опублікував китайський регулятор TENAA, який паралельно розкрив майже повні технічні характеристики смартфона.

Якщо порівнювати Galaxy A57 з попередником Galaxy A56, революції в дизайні не відбулося. На перший погляд смартфони дуже схожі. Основна візуальна зміна — вертикальний блок камер у верхньому лівому куті задньої панелі. Його трохи переробили й помітно зменшили за товщиною. Це добре вписується в загальну концепцію — зробити корпус тоншим і легшим. Ще одна новинка — фіолетовий колір, якого не було в модельному ряді 2025 року. Які ще варіанти кольорів підготує Samsung, поки невідомо.

За даними TENAA, Samsung Galaxy A57 має розміри 161,5×76,8×6,9 мм і важить 182 г. Це робить його одним із найтонших смартфонів у своєму класі. Дисплей має діагональ 6,6 дюйма та роздільну здатність Full HD+ (2340х1080 пікселів). Тип панелі напряму не вказаний, але підтримка 16 млн відтінків кольорів та інтегрований в дисплей сканер відбитків пальців прямо натякають на AMOLED.

У Samsung Galaxy A57 використовується 8-ядерний процесор із трьома кластерами та максимальними частотами 2,9 ГГц, 2,6 ГГц і 1,95 ГГц. Назву чипа TENAA не розкриває, але попередні тести в Geekbench з такою ж конфігурацією вказують на новий Exynos 1680. Саме він, імовірно, стане ключовим апгрейдом порівняно з Galaxy A56.

Смартфон готують у конфігураціях з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища, а також 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам’яті. Galaxy A57 працюватиме на Android 16 з оболонкою One UI 8. Samsung раніше пообіцяла для Galaxy A56 шість великих оновлень Android і шість років патчів безпеки, тож логічно очікувати такий самий рівень підтримки й для нової моделі.

Фотоблок на задній панелі складається з трьох сенсорів: основного на 50 Мп, ультраширокого на 12 Мп і макрокамери на 5 Мп. За попередніми даними, головний модуль може використовувати сенсор Sony IMX906. Фронтальна камера — 12-мегапіксельна.

Акумулятор має номінальну місткість 4905 мА·год, що відповідає типовим 5000 мА·год. Сертифікації 3C і TUV уже підтвердили підтримку швидкої зарядки потужністю 45 Вт.

Очікується, що серія Galaxy S26 дебютує наприкінці лютого. Модель Galaxy A57, ймовірно, представлять за кілька тижнів до флагманів — разом із молодшою версією Galaxy A37.

VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління

Джерело: notebookcheck, gizmochina

