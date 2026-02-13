tradfi
Огляди Книги 13.02.2026 comment views icon

“Палай” Патріка Несса: альтернативні 1950-ті, дракони та расизм

author avatar

Павло Чуйкін

Заступник головного редактора, керівник відділу оглядів

"Палай"

Дворазовий володар медалі Карнегі американо-британський письменник Патрік Несс вміє перетворювати підліткову літературу на потужний інструмент обговорення важливих тем. Ми вже писали про його популярну трилогію “Ходячий хаос”, в якої є дуже невдала екранізація. А тепер поговоримо про його відносно новий роман “Палай”, виданий в Україні видавництвом “АССА”.

“Палай” Патріка Несса: альтернативні 1950-ті, дракони та расизм
“Палай”
Від 252 грн.

Плюси:

якісне видання; потужна соціальна метафора; глибокі теми расизму, фанатизму і системного насильства; нестандартна структура з паралельними всесвітами; емоційно складні персонажі

Купити в “АССА”

Мінуси:

надто швидкий темп; деякі персонажі недостатньо розкриті; фінал міг би бути довшим, що краще розкритися

Купити в “АССА”
8.5/10
Оцінка
ITC.ua

“Палай” / Burn

Автор Патрік Несс
Перекладач Тарас Бойко
Видавництво “АССА”
Мова Українська
Кількість сторінок 336
Обкладинка Тверда
Рік видання 2025
Розмір 125×200 мм
Сайт acca.ua

Дія роману “Палай” відбувається в альтернативному 1957 році в США. В цьому світі дракони та люди співіснують уже двісті років у стані крихкого перемир’я. Нікуди не ділася Холодна війна з Радянським союзом, космічне та атомне загострення, та й комунякі от-от повинні запустити свій перший супутник.

Батько підлітки Сари Дьюгерст наймає для роботи на полі блакитного дракона. Його поява призведе до серйозних конфліктів з місцевими та неймовірних подій, що загрожують знищенню не тільки цьому світу, а й іншим. Також дракон каже, що по Сару вже йде вбивця, а ще вона обрана, що повинна врятувати цей світ.


"Палай"

Патрік Несс не просто розміщує драконів у цьому якби паралельному нашому світі, а робить їх частиною соціальної системи. Дракони працюють на фермах як у випадку з Сарою та її батьком, їх також по різному експлуатують, але за плату. Проте люди вважають, що у драконів немає душі, хоча вони говорять людською мовою і явно мають інтелект. І якщо це звучить знайомо, то це дійсно пряма алегорія письменника на рабство, сегрегацію та всі інші форми дискримінації, якими так “славилася” Америка 1950-х.

Головна героїня Сара Дьюгерст має білого батька та темношкіру матір і це автоматично робить її мішенню для місцевого заступника шерифа Келбі. Цей персонаж, до речі, один із найбільш неприємних у романі саме тому, що він аж занадто реалістичний. З нього не зробили карикатурного лиходія з наявними ознаками божевілля. Він просто звичайний расист, який щиро вірить, що світ має працювати певним чином, і будь-хто, хто не вписується у цю картину (чорношкірі, японці, дракони), автоматично стає підозрілим, або відразу ворогом та злочинцем. Коли на ферму Сари наймається Казимир, синій дракон, які здебільшого проживають на території СРСР, то Келбі миттєво бачить у ньому “комуністичну загрозу”. Таким чином автор показує справжню параною часів Холодної війни, помножену на ксенофобію.

Десь у середині роману “Палай” відбувається різкий структурний маневр, що відкриває двері в паралельний всесвіт. Більше сказати не можу, щоб не було спойлерів. Через це перед читачем постає не просто фентезійна історія про магічних істот, а справжнє дослідження того, як ті самі людські почуття штибу ненависті, жорстокості чи бажання знищити “чужинця” проявляються незалежно від того, чи є у світі магія або якісь інші умови.

"Палай"

Окремо варто сказати про персонажів, які виходять далеко за межі типових героїв підліткової літератури. Юний вбивця з культу “Віруючих” Малькольм, спочатку здається звичайним антагоністом. Він одержимий ідеєю вбити Сару, бо вірить, що це врятує світ для драконів. Але письменник не залишає його картонною фігурою, наділяє нетрадиційною сексуальною орієнтацією та навичками суперсолдата.

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Друг Сари Джейсон Інагава несе в собі історичну травму, адже його мати загинула в американському трудовому таборі для японців під час Другої світової війни. Це не просто згадка для атмосфери, адже табори для інтернованих японців, сегрегація та расизм були реальними жахами того часу. Тому людям тоді не потрібно було навіть драконів, щоб бути наляканими та жити в пеклі.

Синій дракон Казимир теж виходить далеко за межі тропу “мудрого наставника”. Він скептичний та іронічний, а ще знає більше, ніж говорить, тому мотиви цього героя розкриваються поступово, що додає йому глибини.

"Палай"

Не всі персонажі розкриті однаково добре. Деякі другорядні фігури залишаються дещо поверхневими, їхні мотиви недостатньо пропрацьовані. А з огляду на швидкість, з якою розвивається сюжет у другій половині книги, іноді виникає відчуття, що психологічна глибина поступається місцем екшну. Тут автор явно поспішав до фіналу, і хоча це робить читання захопливим, місцями хотілося б більше простору для роздумів та трохи більше сторінок тексту.

Загалом роман “Палай” нагадує швидкісний потяг, який вже не може зупинитися. Це одночасно сильна і слабка сторона книги. З одного боку, ти буквально не можеш відірватися, а з іншого, коли події розгортаються дуже швидко, то деякі моменти пролітають повз, не встигаючи осісти в голові читача. Особливо це стосується фіналу, де амбітність задуму письменника подекуди переважає обсяг тексту. Книга точно мала б бути довшою, бо світ і лор, які вибудував Патрік Несс, однозначно заслуговують на більш детальне розкриття.

"Палай""Палай""Палай"

“Палай” вражає своєю жорсткістю, бо автор не боїться вбивати персонажів чи руйнувати цілі світи. Але це не гонитва за ефектами, а більше демонстрація того, до чого призводить системна ненависть людей до людей чи до інших.

Патрік Несс також майстерно працює з релігійним фанатизмом та усіма подібними речами, що мають культ, віру тощо. В нього це чудово виходило в трилогії “Ходячий хаос” і тут зроблено не гірше. Культ “Віруючих” поклоняється людській богині Мітера Тея, вважаючи, що люди, перешкода для драконів. Але глибока іронія в тому, що дракони взагалі не потребують поклоніння людей. Вони байдужі до цього культу, як і до усіх двоногих. Саме тому віра Малькольма базується на неправильному тлумаченні пророцтв, на бажанні знайти сенс у хаосі, але його просто немає і не може бути.

"Палай""Палай""Палай"

Український переклад від видавництва “АССА” зробленій якісно, а текст читається природно. Під час читання я не помітив жодного хибодруку чи помилки. Обкладинка українського видання гарна, хоча і не настільки ефектна, на мою думку, як деякі західні варіанти, проте дуже близько. Та й загалом по обкладинці відразу видно, що буде в книзі, що вона жанрова тощо. А цього нам так часто не вистачає. Мап тут немає, як і лясе чи ілюстрацій.

Висновок:

“Палай”, безумовно, не ідеальна книга. Вона місцями занадто швидка, деякі персонажі недостатньо розкриті, а фінал можна було б розтягнути ще на сотню сторінок для більшої емоційної глибини. Але все це дрібниці на тлі того, що Патрік Несс вже й так зміг створити. Це роман, який точно не боїться ставити незручні питання. Ба більше, він написаний, щоб вони були і люди про них думали. Звичайно, він також не дає простих відповідей та змушує замислитися над тим, що справжні монстри живуть не в печерах і не дихають вогнем, а сидять у кабінетах, носять форму і приймають рішення, що руйнують життя мільйонів.

Купити в “АССА”

Популярні статі

arrow left
arrow right
“Чорти” Джо Аберкромбі: роман про монстрів, що кращі за людей
Рецензія на фільм “Twisted”
"Nexus" Юваля Ноя Харарі: книга, яку неможливо ігнорувати в епоху ШІ
Рецензія на фільм “Допоможіть” / Send Help
Рецензія на другий сезон серіалу “Фолаут” / Fallout
Рецензія на фільм “Служниця” / The Housemaid
"Лицар Сімох Королівств": пригоди, честь та дружба за 90 років до "Гри престолів"
Рецензія на фільм “Примат” / Primate
Рецензія на фільм “Жодного вибору” / No Other Choice
Рецензія на фільм “Вічник”
“Зоряні війни. Траун”: роман про найскладнішого антагоніста всесвіту Star Wars
Рецензія на фільм “Самотник” / Shelter
Рецензія на фільм “28 років по тому: Храм кісток” / 28 Years Later: The Bone Temple
Рецензія на фільм “Зрив” / The Rip
Рецензія на фільм “Однієї тихої ночі” / Silent Night, Deadly Night
Рецензія на фільм “Наглядач” / The Home
Рецензія на серіал “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” / IT: Welcome to Derry
Рецензія на фільм “Інший” / Other
Рецензія на серіал “Людина проти немовляти” / Man Vs Baby
Рецензія на фільм “Ножі наголо: Прокинься, покійнику” / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
Рецензія на фільм “Сайлент Гілл. Повернення” / Return to Silent Hill
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати